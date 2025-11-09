Эти 5 советов помогут встретить Новый год без вреда для здоровья

Каникулы — хорошая возможность выдохнуть, перезагрузиться и провести время с близкими. Узнайте, как провести праздники с пользой для здоровья.

Как не забыть о себе в Новый год

По данным Mayo Clinic, праздники часто сбивают с привычного режима: сложно сохранять баланс между отдыхом, едой, активностью и сном. Авторы советуют подумать, как должен пройти праздник, чтобы вы чувствовали себя комфортно и спокойно. Большинство решений, касающихся здоровья, оказываются невыполнимыми потому, что слишком строги. А небольшие реалистичные шаги, например больше цельных продуктов или короткие прогулки, приносят ощутимую пользу.

Схожую позицию занимает и Американская кардиологическая ассоциация (AHA): даже во время праздников не стоит полностью отказываться от полезных привычек — физическая активность, сбалансированное питание и полноценный сон помогают сохранить стабильное самочувствие.

Питание

Чтобы избежать тяжести, изжоги и скачков сахара в крови, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Не пропускайте приёмы пищи в течение дня. Завтрак и обед 31 декабря помогают избежать переедания вечером, особенно если в меню много жирных и сладких блюд. Это подтверждают рекомендации Роспотребнадзора: пропуск обычного приёма пищи увеличивает риск перегрузки и нарушений пищеварения.

Начинайте ужин с овощей и белка. Такой порядок замедляет подъём уровня глюкозы в крови и помогает дольше сохранять насыщение. Лучше делать акцент на цельных продуктах: овощах, орехах, рыбе, цельнозерновых. Они снижают риски диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно быть осторожными с продуктами, которые легко портятся. Особенно это касается салатов с майонезом, кремовых тортов и холодца. При неправильном хранении они могут стать причиной кишечной инфекции. Роспотребнадзор советует заправлять салаты только перед подачей на стол, не смешивать свежие продукты с остатками от предыдущего дня и соблюдать товарное соседство в холодильнике — не размораживать мясо над открытым салатом.

Полезный ориентир — не стремиться попробовать всё сразу. Лучше выбрать 2–3 любимых блюда и есть их медленно. Это снижает калорийность ужина без ощущения жёстких ограничений.

Алкоголь

В новогоднюю ночь многие позволяют себе больше, чем обычно. Если сочетать разные виды алкоголя, пить на голодный желудок или не контролировать объёмы, это может привести не только к похмелью, но и к серьёзной нагрузке на печень, желудок и сосуды.

Безопасной дозы алкоголя нет. Даже умеренное потребление может повышать риски — от гипертонии до некоторых видов рака. Поэтому самый надёжный выбор с точки зрения здоровья — полностью отказаться от алкоголя. Однако, если вы всё же решили выпить, важно делать это осознанно и с мерами предосторожности.

Не стоит смешивать разные виды алкоголя и превышать индивидуальную норму. Пить лучше медленно, чередуя с водой или безалкогольными напитками, и обязательно во время еды. Это помогает снизить скорость всасывания алкоголя и уменьшить риск отравления.

Хорошая альтернатива — безалкогольные коктейли, чайный гриб или вода с цитрусовыми. Эти напитки могут стать полезной заменой и украшением праздничного стола.

Физическая активность и отдых

Праздничные дни часто нарушают привычный режим: поздние ужины, шумные компании, смена расписания. Чтобы не оказаться уставшим, раздражённым или с плохим самочувствием, важно уделить внимание движению и отдыху.

Не пропускайте сон. Недостаточная продолжительность сна связана с повышенным риском лишнего веса, ухудшением настроения и снижением работоспособности.

Выберите активность, которая приносит удовольствие. Это может быть 20‑минутная прогулка, коньки или бассейн.

Находите время для отдыха. Регулярные перерывы, отдых без экрана помогают восстановить силы. Например, исследование в Michigan State University Extension показало, что физическая активность в праздничные дни помогает справляться со стрессом и улучшать общее самочувствие.

Эмоциональное здоровье

Плотный график, ожидания, социальные сравнения, семейные конфликты и переутомление могут подорвать психоэмоциональное состояние. Чтобы пройти этот период спокойно, важно заранее признать: не всё должно быть идеально, и забота о себе — в приоритете.

Американская кардиологическая ассоциация подчёркивает: если вы чувствуете, что устали, важно замедлиться. Найдите время на то, что восстанавливает, будь то прогулка, медитация, отдых в одиночестве или хобби. Это снижает уровень стресса и помогает сохранить эмоциональную устойчивость.

По данным Mayo Clinic, сильные эмоции, нереалистичные ожидания и усталость часто усиливаются в поездках и на семейных сборах. Чтобы этого избежать, важно чётко понимать, чего вы хотите от праздников, и гибко реагировать на обстоятельства. Психологи клиники советуют не стремиться к идеальному сценарию, а быть готовыми к переменам и не забывать о собственных потребностях.

Что может помочь:

Установите личные границы — вы не обязаны быть везде и со всеми.

Делайте цифровые паузы — хотя бы на час отключайтесь от новостей, соцсетей и мессенджеров.

Планируйте встречи и отдых.

Если чувствуете себя подавленным, не замалчивайте это — поговорите с близким человеком или психологом.

Главное

Здоровье — это не про ограничения, а про выбор в пользу себя. Новый год можно встретить с удовольствием и без вреда для организма: достаточно есть осознанно, не перебарщивать с алкоголем, двигаться, высыпаться и не гнаться за идеальной картинкой. Праздник пройдёт, а хорошее самочувствие останется, если вы поставите себя на первое место.

