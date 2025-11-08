Названа крупа, которая помогает защитить сердце

Ещё учёные узнали о пользе чёрного риса и выяснили, чем опасны добавки с мелатонином. Хорошие новости для тех, кому нужна психологическая помощь. Оказалось, что переписка со специалистом так же эффективна, как и сеанс по видеозвонку.

© rawpixel.com/Freepik

Учёные выяснили, почему нужно есть чёрный рис

Международная группа учёных проанализировала состав и свойства чёрного риса. Исследователи пришли к выводу, что его нужно чаще включать в рацион. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Чёрный рис богат антоцианами. Это антиоксиданты, которые придают ему тёмный цвет. По содержанию антоцианов он превосходит даже чернику. Львиная доля биологически активных веществ заключена в оболочке. Кроме антиоксидантов это витамины группы B, витамин E, цинк, селен и железо, а также аминокислоты, необходимые для работы мозга и обмена веществ.

Исследования показывают, что чёрный рис:

снижает уровень сахара в крови;

уровень сахара в крови; улучшает чувствительность тканей к инсулину;

чувствительность тканей к инсулину; снижает уровень «плохого» холестерина;

уровень «плохого» холестерина; защищает клетки мозга от окислительного стресса.

Учёные настоятельно рекомендуют увеличить потребление чёрного риса как хорошего источника биологически активных веществ.

Почему стоит съесть яблоко прямо сейчас

Тем, кто принимает мелатонин, нужна консультация кардиолога

У людей с бессонницей, которые принимают мелатонин дольше года, риск сердечной недостаточности и смерти оказался значительно выше. Эти данные представили на конференции American Heart Association 2025 в Новом Орлеане.

Учёные проанализировали данные более 130 тысяч взрослых, которые страдали от бессонницы. Среди тех, кто использовал мелатонин в течение года и дольше, вероятность развития сердечной недостаточности была на 90% выше, чем у тех, кто никогда его не принимал. Кроме того, такие пациенты почти в 3,5 раза чаще попадали в больницу с этим диагнозом и почти в два раза чаще умирали (от любых причин) за пятилетний период наблюдения.

Авторы отмечают, что мелатонин воспринимают как безопасное средство для сна, однако данных о долгосрочных последствиях крайне мало. Во многих странах, в том числе и в России, его продают без рецепта. Кроме того, разные бренды содержат разные концентрации действующего вещества, и зачастую мелатонин принимают без учёта дозировки.

Специалисты предупреждают, что мелатонин не предназначен для постоянного приёма. Он может быть полезен при разовых нарушениях сна (например, из-за смены часовых поясов), но длительное применение может быть опасным.

Никакого волшебства: мелатонин не лечит бессонницу

Учёные рассказали, как лечение кариеса спасёт от инсульта

Учёные выяснили, что у людей старшего возраста с кариесом и болезнями дёсен риск инсульта на 86% выше, чем у людей со здоровой ротовой полостью. Исследование опубликовано в Neurology Open Access.

© JackF/iStock.com

В исследовании приняли участие почти 6000 человек пожилого возраста, за здоровьем которых наблюдали в течение 21 года. Оказалось, что пародонтит (воспаление дёсен) повышает риск инсульта на 44%. А у тех, у кого был кариес и воспаление дёсен, также чаще встречались инфаркты и сердечная недостаточность. Особенно высок был риск геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг).

Учёные связывают этот эффект с влиянием бактерий полости рта и хронического воспаления на сосуды. Проникая в кровь, микроорганизмы вызывают воспалительную реакцию, которая повреждает стенки сосудов и способствует образованию тромбов.

Новые технологии в стоматологии: лазер, нанопломбы и биопечать

Учёные назвали ещё один способ профилактики болезней сердца

Многие вирусы, от гриппа и COVID-19 до ВИЧ и герпеса, повышают риск инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности. К такому выводу пришли авторы крупного метаанализа, опубликованного в журнале Journal of the American Heart Association.

Учёные проанализировали данные 155 исследований. Выяснилось, что заражение вирусом гриппа увеличивает риск инфаркта в 4 раза, а инсульта — в 5 раз в течение первого месяца после болезни. COVID-19 повышает риск ишемической болезни сердца на 75%, а инсульта — на 69%.

© jcomp/Freepik

Не менее опасны и хронические вирусные инфекции. Так, ВИЧ повышает риск сердечной недостаточности почти вдвое, а вирус гепатита С увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней в 2,1 раза. Даже опоясывающий лишай связан с ростом вероятности инсульта и ишемической болезни сердца на 12–18%.

Исследователи подчёркивают, что вакцинация против этих вирусов — один из важных элементов профилактики заболеваний сердца. Например, прививка от гриппа снижает риск сердечно-сосудистых осложнений на 34%. Поэтому кроме стандартных профилактических мер (отказ от курения, снижение веса, физические нагрузки) пациентам важно говорить и о вакцинации.

Переписка с психологом оказалась такой же эффективной, как и видеосессия

Пациенты с депрессией, получавшие помощь по переписке, показали такое же улучшение, как и те, кто участвовал в еженедельных видеосозвонах. Такой результат зафиксировала группа американских учёных, опубликовавших работу в JAMA Network Open.

Учёные проанализировали данные 850 пользователей платформы Talkspace, которая предоставляет онлайн-поддержку психологов. Участников с диагностированной депрессией разделили на две группы:

одна получала терапию в формате видеозвонков;

другая — в формате переписки с психологом.

Наблюдение длилось 12 недель.

К концу исследования почти треть участников обеих групп достигла ремиссии. При этом пациенты, которым начальный формат терапии не помог, чаще переходили на видеосессии, однако дополнительного улучшения по сравнению с «текстовой» терапией это не приносило.

© Freepik

Интересно, что участники, общавшиеся с психологом по видео, чаще прекращали терапию на ранних этапах, тогда как формат переписки оказался более удобным и доступным. Авторы подчёркивают, что текстовое общение может быть эффективной альтернативой традиционной терапии. Это особенно важно для тех, кто стесняется личных встреч или живёт в регионах с ограниченным доступом к специалистам.

Главное

На этой неделе сразу несколько исследований показали, что здоровье сердца и мозга во многом зависит от привычек, о которых человек редко задумывается. Оказалось, что лечение кариеса может защитить от инсульта, а вакцинация от гриппа — от инфаркта.

Учёные выяснили, что чёрный рис снижает сахар и холестерин, а вот бесконтрольный приём мелатонина, напротив, может повысить риск сердечной недостаточности. Для тех, кто борется с депрессией, появились хорошие новости: переписка с психологом может быть такой же эффективной, как сеанс по видеосвязи.

Важные исследования