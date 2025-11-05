Врач назвал 3 состояния, когда поможет мануальная терапия

Мануальная терапия обещает лёгкость в теле и свободу движений, и иногда это правда работает. Разбираемся, когда ручные техники помогают, а когда лучше выбрать другие методы.

Есть несколько терминов, которые связаны с мануальными (ручными) техниками. На бытовом уровне их считают синонимами, хотя разница есть.

Классическая мануальная терапия

Воздействует на мышцы, суставы и позвоночник (спинальная мануальная терапия), чтобы восстановить их подвижность и снять боль. Техники могут включать манипуляцию (короткие быстрые толчки), мобилизацию (ритмичные движения на расслабление мышц) и массаж. В России мануальную терапию считают частью официальной медицины. Практиковать её могут только врачи с высшим медобразованием.

Хиропрактика

Это направление альтернативной медицины. Изначально хиропрактики считали, что большинство болезней вызваны смещением (сублюксацией) позвонков. Якобы такие смещения нарушают прохождение нервных импульсов и влияют на работу всех систем организма. Поэтому в основном специалисты работают с позвоночником, их движения быстрые и короткие, часто сопровождаются щелчком. Теорию сублюксации официальная медицина отвергает, но признаёт эффективность мануальных методов для облегчения боли в пояснице. Современная хиропрактика всё чаще отходит от идеи сублюксации и воспринимается как отдельное направление мануальной терапии.

Остеопатия

Похожа на мануальную терапию, но воздействует не только на опорно-двигательный аппарат, но и на внутренние органы. Ключевая идея практики — организм способен к саморегуляции, если восстановить нормальное движение и положение тканей. Остеопатия — спорное направление, но во многих странах считается частью официальной медицины. В России, например, практиковать такие техники могут только дипломированные врачи.

Костоправы

Так обычно называют специалистов без медицинского образования, которые практикуют вправление костей по народным методам. Как правило, они применяют грубые и рискованные техники.

Когда может помочь

Мануальные техники считают одним из вариантов немедикаментозного лечения боли наряду с иглоукалыванием и массажем. Доказательная база эффективности такой терапии слабая, однако в некоторых случаях она работает.

Боль в спине и пояснице

Американская коллегия врачей допускает использование мануальной терапии при боли в спине, если нет противопоказаний. Ручные техники ставят в один ряд с другими неинвазивными методами при острой и хронической боли: массажем, иглоукалыванием, прикладыванием тепла. При этом составители рекомендаций подчёркивают, что доказательства эффективности мануальной терапии низкого качества.

Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) подчёркивает, что при болях в спине мануальная терапия должна применяться только как часть комплексного лечения и в сочетании с физическими упражнениями. А вот тракцию (метод вытяжения позвоночника) NICE для лечения боли не рекомендует вообще.

Систематический обзор Кокрейна отдельно изучал эффективность спинальной мануальной терапии при болях в спине. Анализ 26 исследований показал, что СМТ не лучше и не хуже других методов лечения.

«При болях в пояснице мануальные техники могут давать умеренное краткосрочное облегчение и по эффективности в среднем сопоставимы с другими рекомендуемыми немедикаментозными методами. Есть обзоры и рекомендации, которые допускают их использование только как часть программы лечения, где обязательно есть упражнения и при необходимости психологические методы. Устойчивый эффект демонстрируют прежде всего активные стратегии — лечебная физкультура и мультидисциплинарные программы, — а не мануальная терапия». Роман Гололобов травматолог-ортопед Медцентра доктора Александровского

Боль в шее

Эффективность и безопасность мануальной терапии в области шеи — тема спорная. Американская ассоциация физиотерапии допускает её применение, но с оговоркой, что доказательств эффективности метода мало. Также в документе говорится, что мануальные терапевты должны контролировать симптомы и корректировать лечение с радикулярной болью в шее (боль из-за воспаления нервных корешков).

Немецкое руководство по клинической практике неспецифической боли в шее тоже включает мануальные практики в список возможных немедикаментозных методов лечения, но не рекомендует механическое вытяжение и массаж при острой боли.

Главная опасность таких практик в области шеи связана с возможным повреждением позвонков и сосудов, что может привести к расслоению артерий и инсульту. Это редкий сценарий, но на практике такие случаи были.

Головная боль

Систематический обзор 2024 года показал, что спинальная мануальная терапия (работа с позвоночником) остаётся недоказанным методом лечения и профилактики мигрени. Американское общество по изучению головной боли не включает мануальную терапию в официальные рекомендации, хотя допускает, что ручные техники могут быть дополнением к основной терапии.

«При цервикогенных головных болях и болях в шее данные неоднородны: манипуляции и мобилизации дают схожие эффекты и чаще используются как дополнение к упражнениям. Однако качество доказательств варьируется от низкого до умеренного. Вывод можно сделать такой: мануальная терапия — не базовое лечение, а вспомогательная опция», — говорит врач.

Когда бесполезно

Большинство врачебных ассоциаций считают, что основное показание для мануальной терапии — снятие болевого синдрома. В случаях воспалительных или системных заболеваний эффективность ручного воздействия не доказана.

Астма

При астме мануальная терапия (включая хиропрактику и остеопатию) предлагает увеличить подвижность грудной клетки и позвоночника, чтобы улучшить работу лёгких. Также применяют постукивание по грудной клетке и специальные позы, которые в теории должны облегчить отхождение мокроты. Однако Кокрейновский обзор 2005 года показал: доказательств эффективности таких методов недостаточно. Польза от мануальной терапии при астме в большинстве качественных исследований была сравнима с плацебо.

Боль в плече

Систематический обзор Кокрейна проверил, помогает ли мануальная терапия при заболеваниях вращательной манжеты плеча. Это группа мышц и сухожилий, которая обеспечивает движение плечевой кости, отведение и ротацию руки. Эффекты ручных техник сравнивали с другими методами лечения, плацебо и отсутствием вмешательств. Анализ 60 исследований показал: мануальная терапия немного улучшает функцию плеча, но эффект мало чем отличается от плацебо. Разница в выраженности боли тоже была несущественной.

При адгезивном капсулите, или синдроме замороженного плеча (воспалении капсулы плечевого сустава), мануальная терапия тоже оказалось малоэффективной. Исследователи пришли к выводу, что сочетание ручных техник и физических упражнений может немного уменьшить боль и улучшить функциональность плеча, но лечение глюкокортикоидами эффективнее.

Вправление атланта

Атлантом называют первый шейный позвонок, который соединяет череп и позвоночник. Концепция, что смещение атланта из-за родовой травмы, ушиба или неправильного положения шеи может нарушить биомеханику и компрессию нервов и сосудов и вызвать специфические симптомы (обычно упоминаются головокружение или головная боль), встречается в научной литературе. Однако пишут подобные статьи, как правило, сами хиропрактики. Независимых качественных доказательств, что вправление первого позвонка улучшает самочувствие, нет.

Официальная медицина признаёт только подвывих атланта — серьёзное состояние, которое обычно диагностируют у жертв автомобильных аварий и падений с высоты. Есть ещё спондилолистез — смещение одного позвонка относительно другого из-за возрастных изменений, травмы или врождённых особенностей. Однако мануальными практиками они не лечатся.

«Концепция смещённого атланта как причины большинства симптомов не имеет убедительной доказательной базы. Клинические рекомендации не предлагают "коррекцию атланта" как метод лечения головной боли или хронической боли в спине, — объясняет врач. — Для цервикогенной головной боли, связанной с шеей, есть умеренные данные об эффективности мобилизаций и упражнений на контроль и силу шейных мышц, но специфических преимуществ именно "высокоскоростного вправления" нет».

Главное

Мануальную терапию можно применять для облегчения боли. В основном её рекомендуют при болях в спине, пояснице и шее, но только в сочетании с физическими упражнениями и другими консервативными методами. При воспалительных и системных заболеваниях, например астме или головной боли, мануальные практики обычно не помогают. Концепция смещённого атланта (первого позвонка) как причина головных болей, головокружения и болей в шее не нашла научного подтверждения. Агрессивные техники вправления первого позвонка и другие манипуляции в области шеи могут быть потенциально опасными. Есть риск расслоения артерий и инсульта.

