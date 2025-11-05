Питомцы лечат сердце и снижают холестерин

Если вы задумываетесь о том, нужен ли вам пушистый друг, знайте: кроме хорошего настроения животные могут положительно влиять на здоровье. Рассказываем, какую пользу они приносят.

Люди заводят домашних животных ради компании, радости, уюта или из желания о ком-то заботиться. Однако влияние питомцев выходит за рамки эмоциональной поддержки — они действуют на физическое и психическое здоровье.

Животные и стресс

Главная польза — в психоэмоциональной сфере. По некоторым данным, общение с животными снижает уровень кортизола (гормона стресса) и артериальное давление, а также помогает справиться с одиночеством, усиливает чувство социальной поддержки и улучшает настроение.

В небольшом исследовании с участием 33 взрослых (владельцев питомцев и людей без них) учёные измерили уровень кортизола в слюне до и после общения с собакой. Сравнивая прямое взаимодействие с просмотром фильма, исследователи обнаружили значительное снижение кортизола после контакта с животным. Самый выраженный эффект был у участников без питомца.

В другом исследовании был обнаружен статистически значимый меньший уровень кортизола и общего холестерина у пожилых людей, имеющих собаку-компаньона, по сравнению с теми, у кого собаки нет.

Что касается кошек, некоторые исследования показали, что общение с ними усиливает положительные эмоции, снижает частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Польза для сердца и сосудов

Влияние питомцев на сердечно-сосудистую систему — это одна из самых хорошо изученных и научно подтверждённых областей пользы для здоровья.

В 2013 году Американская кардиологическая ассоциация опубликовала научное заявление, что владение домашними животными, особенно собаками, вероятно, снижает риск сердечно-сосудистых болезней и увеличивает выживаемость среди пациентов с заболеваниями сердца.

Собаки: физическая активность и выживаемость

Самые сильные доказательства пользы для сердечно-сосудистой системы связаны именно с владением собакой, в основном благодаря повышению физической активности.

Когортные исследования в Швеции показали, что у пациентов, перенёсших инфаркт или инсульт, владение собакой было связано со снижением риска смерти (у одиноких владельцев) по сравнению с теми, у кого собаки не было.

Кошки: антистрессовый эффект

Влияние кошек меньше связано с физической активностью, но подтверждается их антистрессовым и кардиопротекторным эффектом.

Масштабное двадцатилетнее исследование показало, что у владельцев кошек более низкий риск смерти от инфаркта по сравнению с людьми, никогда не имевшими кошек. Этот эффект объясняется способностью кошек стабилизировать нервную систему, снижать уровень кортизола, артериального давления и частоту сердечных сокращений, обеспечивая таким образом мощную кардиозащиту.

Важно отметить, что большинство исследований в этой области — наблюдательные. Они показывают ассоциацию, а не прямую причинно-следственную связь. Есть проблема обратной причинности: возможно, более здоровые и активные люди чаще заводят животных. Однако количество позитивных изменений (биохимических, физиологических и поведенческих) говорит в пользу того, что питомцы действительно могут быть частью здорового образа жизни.

Социальное и эмоциональное благополучие

С точки зрения психологии и физиологии человеку важно ощущать надёжную эмоциональную связь. Многие находят такую привязанность в общении с домашними животными. Собаки и кошки дают чувство безусловного принятия и безопасности, помогают ощущать себя нужным и важным. Когда питомец рад вашему возвращению домой или встречает вас утром, это придаёт дню смысл и эмоциональную теплоту.

Привязанность к питомцу способна уменьшать тревожность. Учёные отмечают, что взаимодействие с домашними животными способствует выработке окситоцина — гормона, отвечающего за чувство доверия, спокойствия и социальную близость. Даже короткий зрительный контакт с собакой может повысить уровень этого гормона как у человека, так и у самого животного.

Когда человек заботится о питомце, его день становится более упорядоченным. Рутинные действия (кормление, прогулки, игры) задают ритм и помогают сохранить стабильность. Для одиноких людей и тех, кто переживает депрессию, это особенно важно. Необходимость действовать ради другого живого существа укрепляет чувство ответственности, уменьшает ощущение изоляции и поддерживает эмоциональное равновесие.

Исследование, проведённое с участием почти восьми тысяч пожилых жителей Великобритании, показало, что владение домашним животным может быть фактором, который помогает сохранить когнитивную устойчивость. У одиноких участников наличие питомца было связано с более медленным снижением показателей памяти и речевых функций по сравнению с одинокими людьми без животных.

Важно помнить, что забота о домашнем животном требует времени, усилий и ресурсов, поэтому положительный эффект зависит от индивидуальных обстоятельств. Заводить, спасать или покупать питомца исключительно ради снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний не стоит: питомец прежде всего живое существо, которое нуждается во внимании и заботе, не стоит наделять его ролью «лекарства».

Главное

Домашние животные кроме положительных эмоций могут приносить и пользу для здоровья. Общение с ними снижает уровень стресса, артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также улучшает настроение и чувство социальной поддержки. Владение собакой повышает физическую активность и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у одиноких людей и тех, кто пережил инфаркт или инсульт. Кошки успокаивают и стабилизируют давление. Питомцы дают чувство принятия и безопасности, стимулируют выработку окситоцина, помогают структурировать день и поддерживают эмоциональное равновесие, а у пожилых людей замедляют снижение памяти и когнитивных функций. Важно помнить, что животное — это прежде всего живое существо, требующее заботы, а не средство лечения.

