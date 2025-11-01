Назван новый продукт, который защищает мозг от деменции

Ещё учёные выяснили, что цельное молоко полезно для сердца. Не совсем приятные новости для мужчин: им нужно заниматься спортом вдвое больше, чем женщинам.

В оливках нашли вещество, защищающее от деменции

Гидрокситирозол, содержащийся в оливках и оливковом масле, активизирует защитные механизмы мозга и сосудов, снижает воспаление и улучшает работу нервной системы. Об этом говорится в обзорном исследовании испанских учёных из Университета Мигеля Эрнандеса. Работа опубликована в журнале Foods.

В последние годы гидрокситирозол привлёк внимание исследователей благодаря мощным антиоксидантным, противовоспалительным и нейропротективным свойствам. Эксперименты показывают, что вещество проходит через гематоэнцефалический барьер. В мозге гидрокситирозол активирует гены, отвечающие за защиту клеток от окислительного стресса. Это позволяет рассматривать его как потенциального кандидата для профилактики нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона.

Первые клинические данные также обнадёживают. Регулярное употребление продуктов, богатых гидрокситирозолом (например, оливкового масла), улучшает мозговое кровообращение.

Яркий свет по ночам опасен для сердца

Австралийские учёные выяснили, что яркий свет ночью увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Работа основана на данных почти 89 тысяч участников проекта UK Biobank. В течение недели участники носили датчики освещённости на запястье. Затем за их здоровьем наблюдали почти восемь лет. У тех, кто чаще находился при ярком ночном освещении (например, из-за фонарей, экранов или неоновых вывесок), риск сердечных заболеваний (инфаркта, инсульта, аритмии и сердечной недостаточности) был значительно выше (более 50%). Особенно выраженным эффект оказался у женщин и у более молодых участников.

Учёные связывают такой эффект с нарушением циркадных ритмов. Хроническое воздействие света ночью нарушает выработку мелатонина и сбивает внутренние часы организма. Поэтому авторы настоятельно рекомендуют использовать плотные шторы в спальнях, а также выключать гаджеты хотя бы за час до сна.

Мужчинам нужно вдвое больше физической активности для защиты сердца

Чтобы добиться такого же снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, как у женщин, мужчинам нужно тренироваться почти вдвое больше. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, опубликовавшие результаты в Nature Cardiovascular Research.

Учёные проанализировали данные более 80 тысяч участников проекта UK Biobank, которые носили трекеры активности. Эти данные сравнили с частотой сердечно-сосудистых заболеваний и факторами риска у мужчин и женщин.

Результаты показали, что:

Женщины, занимавшиеся умеренной или интенсивной физической активностью не менее 2,5 часа в неделю, имели на 22% ниже риск ишемической болезни сердца.

занимавшиеся умеренной или интенсивной физической активностью не менее в неделю, имели риск ишемической болезни сердца. У мужчин при таком же уровне нагрузок риск снижался лишь на 17%.

при таком же уровне нагрузок риск снижался лишь Для снижения риска на 30% женщинам требовалось чуть более 4 часов спорта в неделю, а мужчинам — почти 9 часов.

Авторы считают, что такие различия могут быть связаны с особенностями обмена веществ и гормонального фона. Эти результаты помогут точнее разрабатывать рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для мужчин и женщин.

Исследователи из Китая обнаружили, что брошенные окурки содержат большое количество устойчивых к антибиотикам бактерий. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные собрали образцы мусора из 105 парков в 35 городах Китая и проанализировали наличие бактерий и генов, отвечающих за устойчивость к антибиотикам. Результаты оказались тревожными. На окурках обнаружили более 1300 разновидностей генов устойчивости, что на 24–48% больше, чем в других образцах. Кроме того, на них нашли 95 патогенных видов бактерий. Это вдвое больше, чем в почве или на другом мусоре. Эти бактерии были устойчивы к нескольким классам антибиотиков.

Результаты показывают, что окурки могут способствовать распространению устойчивых инфекций. Учёные призывают тщательнее бороться с окурками от сигарет, поскольку они представляют биологическую опасность.

Учёные узнали, почему в молодости нужно употреблять цельномолочные продукты

Учёные из Университета Миннесоты показали, что употребление цельномолочных продуктов (с естественной жирностью) в молодом возрасте снижает риск отложений кальция в артериях (раннего признака сердечно-сосудистых заболеваний). Работа опубликована в The Journal of Nutrition.

Учёные проанализировали данные более 3100 участников проекта Cardia, начавшегося ещё в 1980-х годах. На момент включения в исследование участникам было от 18 до 30 лет, а наблюдение продолжалось более 25 лет. Исследователи сравнивали количество потребляемого цельного и обезжиренного молока, йогурта, сыра и других молочных продуктов с риском кальцификации коронарных артерий в зрелом возрасте.

Результаты показали, что:

Те, кто чаще употреблял цельномолочные продукты, имели на 24% ниже риск кальцификации артерий.

цельномолочные продукты, имели кальцификации артерий. Обезжиренные продукты не показали заметного влияния на здоровье сосудов.

Цельное молоко и сыр содержат не только насыщенные жиры, но и биологически активные вещества, которые благоприятно влияют на обмен веществ и сосуды. Учёные призывают пересмотреть устаревшие рекомендации, которые базировались на строгом ограничении жиров.

