Найдена новая причина проблем со зрением у молодых людей

Исследователи из Университета Южной Дании в Оденсе разработали метод оценки, чтобы предсказывать потерю зрения у пациентов с высоким внутричерепным давлением.

Они выяснили, что к слепоте в этом случае ведут два механизма:

истончение слоя волокон зрительного нерва в сетчатке, из-за которого появляются слепые пятна (скотомы в периферическом зрении);

повреждение центральной части сетчатки (макулы).

Оба этих процесса начинаются с папиллоэдемы — отёка диска зрительного нерва на фоне идиопатической внутричерепной гипертензии (ВЧД). Так называют повышенное давление в ликворе (спинномозговая жидкость, которая окружает мозг и защищает его) без видимой причины. Повышенное внутричерепное давление чаще встречается у молодых женщин с лишним весом, хотя у мужчин и пожилых людей тоже бывает.

Обычно пациенты жалуются на пульсирующую головную боль, кратковременную потерю зрения (когда резко темнеет в глазах, а потом всё возвращается в норму), светобоязнь и шум в ушах. Причём симптомы, как правило, временные и после приступа быстро проходят. Основная проблема повышенного внутричерепного давления в том, что оно может привести к полной слепоте. Как раз этот процесс изучали авторы статьи, опубликованной в журнале Американской академии неврологии.

В эксперименте участвовали 154 пациента с идиопатической внутричерепной гипертензией. Средний возраст испытуемых был 28 лет, и у 147 был выявлен отёк диска зрительного нерва. В 69% случаев у пациентов наблюдались скотомы (участки с выпадением периферического зрения), а у 26% — снижение остроты зрения. Все участники начали лечение от папиллоэдемы. Однако даже после того, как отёк проходил, у половины сохранялись слепые пятна, а у 13% зрение так и не улучшилось.

Исследователи пришли к выводу, что результаты лечения зависят от изначальной выраженности папиллоэдемы, и создали шкалу прогнозирования проблем со зрением. Она учитывает тяжесть отёка и дезорганизации внутреннего слоя сетчатки. Авторы исследования планируют проверить её в независимых группах. Если метод пройдёт внешнюю валидацию, его можно будет использовать на практике, чтобы выявлять пациентов из группы риска по потере зрения.