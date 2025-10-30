Названы 6 советов, как выбрать обувь в 60+

С возрастом особенно важно не терять подвижность — это одно из главных условий здоровья и хорошего самочувствия. Однако к этому времени стопы часто изменены. Разобрались, как выбрать пару, которая поддержит ноги, поможет сохранить активность и сделает шаг лёгким и безопасным.

Почти каждый четвёртый пожилой человек сталкивается с болью в стопах. Она может мешать ходить, повышать риск падений и ограничивать активность. Главные причины — возрастные изменения тканей, хронические заболевания и неправильно подобранная обувь.

С годами кожа на подошвах становится более сухой и грубой, теряет эластичность и чувствительность. Подкожный жир истончается, это снижает амортизацию. Мягкие ткани и суставы теряют гибкость, мышцы стопы слабеют, а своды опускаются. Всё это приводит к деформациям — «косточке» у большого пальца, натоптышам, мозолям и усталости ног даже после короткой прогулки.

Усугубляют ситуацию избыточный вес, диабет, артрит, нарушения кровообращения и неудобная обувь. Исследования говорят, что значительная часть населения (от 63 до 72%) носит обувь неподходящего размера и что неправильная посадка в большой степени связана с болью в стопах, ухудшением общего состояния стоп, появлением натоптышей и мозолей, а также с образованием язв на стопах у людей с диабетом. Поэтому подбор правильной пары — не просто вопрос комфорта, а важная часть профилактики травм и сохранения подвижности.

Вот на что надо обращать особое внимание при выборе.

Во время покупки

Покупайте обувь во второй половине дня. В течение дня стопы немного отекают и увеличиваются в размере. Примерка вечером гарантирует, что обувь не будет жать, когда нога максимально отёчна.

Всегда надевайте и зашнуровывайте (или застёгивайте) оба экземпляра. Стопы часто немного отличаются по размеру. Ориентируйтесь по той, которая больше.

Не стойте на месте. Походите несколько минут по магазину, чтобы почувствовать, как обувь сидит при движении.

Примеряйте обувь в тех носках, с которыми планируете её носить. Толщина носка влияет на посадку.

Не рассчитывайте, что обувь разносится. Она должна быть комфортной сразу.

Выбирайте обувь с хорошей амортизацией и формой, соответствующей анатомии вашей стопы

Важна амортизация. Как мы уже сказали, с возрастом естественная жировая подушечка стопы истончается. Обувь с хорошей амортизацией компенсирует эту потерю, поэтому ищите модели с амортизирующим слоем. Хороший выбор — подкладка из ЭВА или геля. Она эффективно поглощает ударную нагрузку.

Обратите внимание на форму. Она должна соответствовать анатомии вашей стопы — повторять контуры, поддерживать свод и пятку.

Выбирайте обувь с просторным мыском

С годами форма стопы меняется. Выбирайте обувь, где у пальцев достаточно места, чтобы двигаться естественно, без сжатия.

Широкий носок (мысок) предотвращает натирание и раздражение. Он также облегчает состояние, если у вас вальгусная деформация или другие проблемы со стопами.

предотвращает натирание и раздражение. Он также облегчает состояние, если у вас вальгусная деформация или другие проблемы со стопами. Избегайте узкой заострённой обуви, она деформирует пальцы.

Выбирайте обувь с регулируемыми застёжками

Обувь с регулируемыми ремешками или шнурками позволяет настроить посадку под себя. Это особенно удобно, если ноги отекают в течение дня — вы легко скорректируете размер.

Если обувь без застёжек, она должна плотно облегать стопу, чтобы не спадать. Если она болтается, это повышает риск падения и натирания.

Подошва должна обеспечивать максимальную устойчивость и хорошее сцепление с любой поверхностью

Чтобы снизить риск падения, подошва должна быть устойчивой. Выбирайте модели с жёстким задником, который надёжно фиксирует пятку.

Подошва должна быть нескользящей. Проверьте протектор — он должен обеспечивать хорошее сцепление с разными поверхностями.

Регулярно измеряйте размер ноги

Размер стопы со временем меняется. Измеряйте её длину и ширину минимум раз в год.

Многие люди продолжают носить старый размер, не зная, что их стопа стала шире или длиннее.

Измеряйте обе стопы и всегда покупайте размер по той, которая больше.

Если у вас есть деформация или другие проблемы со стопами, выбирайте обувь, в которую можно вставить ортопедические стельки.

При выборе домашней обуви также стоит быть осторожными. У тапочек должна быть прочная нескользящая подошва и поддержка для пятки (задник). Это уменьшает риск падений.

Важно следить за сроком службы обуви. Рекомендуется менять её каждые 8–12 месяцев, но частота зависит от степени износа. Даже если обувь выглядит нормально, изношенная подошва, плоская амортизирующая часть или плохое сцепление с поверхностью могут увеличить риск падения, вызвать боль в стопах и нагрузку на суставы.

Главное

С возрастом стопы меняются. Кожа теряет эластичность, жировая подушка истончается, мышцы и суставы ослабевают, своды опускаются, появляются деформации и боль. Чтобы сохранить подвижность и снизить риск падений, выбирайте обувь с амортизирующим слоем (ЭВА, гель) и формой, соответствующей анатомии стопы, просторным носком, регулируемыми застёжками и жёстким задником. Подошва должна быть нескользящей, с хорошим сцеплением. Раз в год измеряйте размер стопы и при необходимости используйте индивидуальные стельки. Домашняя обувь также должна иметь поддержку пятки и нескользящую подошву.

