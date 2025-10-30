Эти факты о гипертонии нужно знать каждому

Артериальная гипертензия начинается незаметно и постепенно нарушает работу всех систем организма. Разобрали пять фактов о высоком давлении, которые нужно знать каждому.

Артериальная гипертензия убивает тихо

Артериальная гипертензия — одно из самых распространённых заболеваний в мире. По данным ВОЗ, с повышенным давлением живут 1,4 млрд человек. Причём почти половина из них (600 млн человек) не знают, что больны.

Коварство гипертонии в том, что она вялотекущая, не зря её называют «тихим убийцей». Она развивается медленно и часто без явных симптомов. Тем временем высокое давление повреждает сосуды, что может привести к тяжёлым последствиям.

Инфаркт и инсульт: из-за высокого давления в сосудах появляются трещины, в которых накапливается холестерин и жиры. Они образуют бляшки, которые мешают нормальному кровотоку и повышают вероятность закупорки артерий, питающих сердце и мозг.

из-за высокого давления в сосудах появляются трещины, в которых накапливается холестерин и жиры. Они образуют бляшки, которые мешают нормальному кровотоку и повышают вероятность закупорки артерий, питающих сердце и мозг. Сердечная недостаточность: высокое давление заставляет сердце работать с повышенной нагрузкой. Оно постепенно увеличивается в размерах и хуже перекачивает кровь.

высокое давление заставляет сердце работать с повышенной нагрузкой. Оно постепенно увеличивается в размерах и хуже перекачивает кровь. Почечная недостаточность: почки и артериальное давление связаны. Высокое давление повреждает почечные сосуды, что нарушает фильтрацию крови. В то же время почки контролируют объём циркулирующей крови и вырабатывают гормон ренин, который влияет на сосудистый тонус. Получается порочный круг: высокое давление повреждает почки, а повреждённые почки ещё больше повышают давление.

почки и артериальное давление связаны. Высокое давление повреждает почечные сосуды, что нарушает фильтрацию крови. В то же время почки контролируют объём циркулирующей крови и вырабатывают гормон ренин, который влияет на сосудистый тонус. Получается порочный круг: высокое давление повреждает почки, а повреждённые почки ещё больше повышают давление. Гипертоническая ретинопатия: при высоком давлении страдают кровеносные сосуды в глазах. Нарушение кровоснабжения может привести к повреждению сетчатки вплоть до потери зрения.

Рабочего давления не существует

Оптимальными считаются показатели артериального давления 120/80 мм рт. ст. Допустимо, когда давление варьируется в пределах 130–139/85–89 мм рт. ст. Это верхняя граница нормы, которая требует обследования, но ещё не диагноз. Всё, что выше, — гипертоническая болезнь. В этом случае нужно лечение, даже если нет симптомов.

Понятие «рабочее давление» ошибочно, официальная медицина его не признаёт. Если на фоне высокого давления пациент чувствует себя хорошо, это не значит, что такое давление для него норма. Жалоб может не быть, пока организм компенсирует последствия высокого давления, особенно это характерно для молодых людей. Однако Американский колледж кардиологии и Американская кардиологическая ассоциация рекомендуют не откладывать лечение и добиваться целевых показателей давления.

Вино вредит, а не помогает

В красном вине действительно содержатся полезные полифенолы. Исследования показывают, что они могут защитить сосуды и сердце. Загвоздка в том, что этилового спирта в бокале вина больше, чем полифенолов, и он перечёркивает всю их потенциальную пользу.

Спирт плохо сказывается на сосудах и повышает артериальное давление, безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому в 2025 году Американская ассоциация по проблемам сердца (AHA) и Американская коллегия кардиологов (ACC) включила в рекомендации по лечению артериальной гипертензии пункт об отказе от алкоголя.

Метеозависимость сердечников — миф

Сердечно-сосудистая система человека замкнутая, поэтому атмосферное давление напрямую не влияет на артериальное. Возможно опосредованное влияние через вегетативную нервную систему, которая тоже участвует в регуляции давления. Это частично подтверждают исследования. Например, в 2022 году израильские учёные выяснили, что, когда атмосферное давление снижается, растёт число инсультов и инфарктов у гипертоников. Однако выборка была очень маленькой — всего 250 человек, поэтому эти данные нельзя переносить на всех. К тому же это было наблюдательное исследование, в котором не учитывались сопутствующие факторы и которое не устанавливает причинно-следственных связей.

Это не значит, что сердечники выдумывают жалобы в плохую погоду. Вероятно, у них срабатывает эффект ноцебо. Если человек ожидает, что ему станет плохо, велика вероятность, что так и будет, — так устроена нервная система. Однако прямой связи между погодой и артериальным давлением нет.

Диета для гипертоников работает

Рацион сильно влияет на артериальное давление. В первую очередь пациентам с гипертонической болезнью рекомендуют ограничить соль. Натрий в её составе задерживает жидкость и увеличивает объём крови, что плохо сказывается на сосудах. Всемирная лига по борьбе с гипертонией считает, что 30% случаев артериальной гипертензии можно объяснить высоким содержанием натрия в пище.

Систематический обзор показал, что, если ограничить потребление соли до одной чайной ложки в день, как рекомендует ВОЗ, за месяц можно снизить систолическое давление на 4 мм рт. ст, а диастолическое — на 2.

Для людей с высоким давлением Европейское и Международное общество гипертонии также рекомендуют диету DASH — Dietary Approaches to Stop Hypertension. Она предполагает потребление:

8–10 порций любых овощей и фруктов в день (одна порция размером примерно с кулак);

цельнозерновых продуктов;

нежирных молочных продуктов;

постного красного мяса, мяса птицы и рыбы;

орехов и бобовых.

Такой рацион обеспечивает поступление калия, кальция, магния, клетчатки и других важных для здоровья сердца и сосудов нутриентов. Метаанализ 2015 года подтвердил: соблюдение DASH-диеты позволяет снизить систолическое давление на 5,2 мм рт. ст., а диастолическое — на 2,6.

Главное

Артериальная гипертензия часто протекает бессимптомно, медленно и незаметно повреждая сосуды. Первое время пациент может чувствовать себя хорошо даже при повышенных показателях. Это не рабочее давление, а компенсаторные механизмы организма. Рано или поздно последствия стабильно высокого давления проявятся. Возможны инсульт, инфаркт, потеря зрения и проблемы с почками. Красное вино не полезно для сосудов, безопасной дозы алкоголя не существует. Гипертоникам желательно придерживаться специальной диеты DASH, которая включает много овощей, цельнозерновых продуктов, нежирное мясо и рыбу, бобовые и нежирные молочные продукты. Погода может косвенно влиять на самочувствие некоторых гипертоников. Прямой связи между атмосферным и артериальным давлением нет, но, вероятно, срабатывает самовнушение.

