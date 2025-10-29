Этот показатель крови отвечает за ваше здоровье

В Сети часто пишут про «ощелачивающие» диеты, воду с «правильным» рН и «чудо-добавки», которые восстанавливают кислотно-щелочной баланс. Разобрались, как на самом деле организм поддерживает кислотность крови и нужно ли ему в этом помогать.

О чём речь

В СМИ можно встретить информацию, что неправильное питание «закисляет» организм. Якобы кровь от такой еды становится кислой, и это причина многих хронических болезней, в том числе рака.

Приверженцы этой идеи советуют «ощелачивающие» диеты и различные добавки, которые якобы восстанавливают кислотно-щелочной баланс.

Откуда взялась эта идея

История началась больше 100 лет назад. В начале XX века немецкий биохимик Отто Варбург обнаружил, что раковые клетки активно потребляют глюкозу. Более того, для расщепления сахара они используют гликолиз, а не окислительное фосфорилирование (это разные способы окисления глюкозы для получения из неё энергии). Позже это явление назвали эффектом Варбурга.

И при чём же тут закисление крови?

Дело в том, что, когда сахар расщепляется путём гликолиза, образуется много органических кислот. И Варбург действительно отметил, что вокруг опухолевых клеток формируется кислая среда.

Позже этот факт интерпретировали неправильно — решили, что это кислая кровь приводит к раку (то есть поставили телегу впереди лошади). А на самом деле это раковые клетки формируют вокруг себя кислую среду, что позволяет им активнее размножаться.

Сам Варбург никогда не утверждал, что питание может «подкислить» организм. Он писал о том, как меняется метаболизм клеток, а не химический состав крови.

Что вообще такое pH?

pH — это показатель кислотности, который отражает, насколько среда кислая или щелочная. Он измеряется по шкале от 0 до 14:

0–7 — кислая среда (0 — самая кислая);

— кислая среда (0 — самая кислая); 7 — нейтральная;

— нейтральная; 7–14 — щелочная (14 — самая щелочная).

Этот показатель связан с количеством ионов водорода (H⁺). Чем их больше, тем выше кислотность. В норме у человека pH крови находится в пределах от 7,35 до 7,45, то есть она слабощелочная.

Даже небольшое отклонение от этих цифр (на десятые доли) может повлиять на работу жизненно важных органов. Однако за долгие годы эволюции организм научился держать этот баланс под жёстким контролем.

Как это происходит?

Такой диапазон рН (7,35–7,45) достигается благодаря буферным системам крови, дыханию и работе почек. Основной регулятор рН в крови — буферная система. Она представляет собой вещества, которые мгновенно могут присоединять или отдавать атомы водорода.

Например, если в крови увеличивается количество H⁺, то их связывают бикарбонаты. Так образуется угольная кислота, которая затем распадается на воду и углекислый газ (который выводится через лёгкие при дыхании). В таких случаях у человека учащается дыхание, чтобы вывести из организма больше углекислого газа. Если же количество H⁺ слишком мало, то угольная кислота начинает отдавать электроны, не позволяя рН крови превысить отметку в 7,45.

А может ли еда повлиять на этот баланс?

Нет. Пища может изменить pH мочи, но это не отражает кислотность организма в целом. Просто почки выводят лишние вещества. Например, если человек съел много белка, моча становится чуть более кислой, если больше овощей и фруктов — чуть более щелочной. Это физиологический процесс выведения продуктов обмена, а не «очищение», «закисление» или «ощелачивание» крови. Сам pH крови при этом остаётся стабильным.

Даже такие продукты, как лимон или уксус, не способны «подкислить» кровь. Кислоты, поступающие с едой, нейтрализуются в пищеварительной системе, а дальше в дело вступают буферные системы, лёгкие и почки.

А может ли pH выйти за пределы нормы?

Да, но это происходит только при серьёзных заболеваниях, а не из-за еды или образа жизни. Если pH крови опускается ниже 7,35, это состояние называется ацидозом (кровь становится слишком кислой). Если поднимается выше 7,45, развивается алкалоз (кровь слишком щелочная). Такие сдвиги опасны, потому что ферменты и клетки нормально работают только в узком диапазоне рН.

При каких заболеваниях возможен ацидоз или алкалоз

Ацидоз развивается, когда организм не успевает нейтрализовать скопившиеся в крови кислоты. Такое бывает при:

сахарном диабете (диабетический кетоацидоз), когда образуется много кислых кетоновых тел (из-за нарушения метаболизма);

(диабетический кетоацидоз), когда образуется много кислых кетоновых тел (из-за нарушения метаболизма); почечной недостаточности (почки не выводят избыток ионов водорода);

(почки не выводят избыток ионов водорода); тяжёлых инфекциях (когда усиливается выработка молочной кислоты);

(когда усиливается выработка молочной кислоты); дыхательной недостаточности (когда лёгкие не справляются с выведением углекислого газа).

Алкалоз бывает при:

гипервентиляции (например, во время панической атаки, когда человек слишком часто дышит и теряет много углекислого газа);

(например, во время панической атаки, когда человек слишком часто дышит и теряет много углекислого газа); потере желудочного сока (например, при частой рвоте);

(например, при частой рвоте); некоторых заболеваниях почек или гормональных нарушениях.

Главное

Кровь нельзя «закислять» или «ощелачивать» едой. Организм поддерживает её pH сам — с помощью буферных систем, дыхания и работы почек. Даже кислые или щелочные продукты могут повлиять только на состав мочи, но не на кровь.

Настоящие нарушения кислотно-щелочного равновесия (ацидоз и алкалоз) случаются только при тяжёлых заболеваниях и требуют специального лечения.

