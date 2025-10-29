Учёные создали часы, которые прогнозируют болезни за годы до их начала

Исследователи из Пекинского университета опубликовали результаты проекта LifeClock, или «Часы жизни». Это модель часов на базе искусственного интеллекта, которая не просто оценивает биологический возраст, но и предсказывает болезни и предполагаемую продолжительность жизни.

Для обучения программы использовали данные из медицинских карт 9,6 млн человек. Учитывали 184 параметра в разные периоды жизни от рождения до смерти, в том числе антропометрические данные, анамнез, результаты лабораторных и инструментальных обследований.

Анализ данных показал, что биологический возраст делится на два этапа: развитие (примерно до 18 лет) и строение. Биомаркеры, которые управляют этими процессами, отличаются. Если на часы развития сильнее всего влияют показатели роста, креатинина и общего белка, для часов старения большее значение имеет уровень мочевины, альбумина и ширина распределения эритроцитов (RDW — показатель количества аномальных по размеру клеток в образце крови).

В экспериментах часы жизни верно предсказывали задержку роста у детей, отклонения в развитии, ожирение, гипофункцию гипофиза и другие состояния. У взрослых программа точно прогнозировала сахарный диабет 2-го типа, инсульт, почечную недостаточность и сердечно-сосудистые заболевания.

В теории такая оценка биологического возраста позволит врачам выявлять пациентов из группы риска и начинать профилактику до появления первых симптомов. Особенно это актуально для людей средних лет. Возраст считается фактором риска многих болезней, но хронологический возраст от даты рождения не отражает всех накопленных организмом повреждений и функциональных особенностей. Поэтому для оценки состояния здоровья больше подходит биологический возраст.

Технологии, которые позволяют определить биологический возраст, существуют давно, но они дорогостоящие и сложные. Для них нужны генетические тесты и другие молекулярные данные. Кроме того, они оценивают состояние человека в конкретный момент времени без учёта предыдущих этапов развития и последовательности нарушений, поэтому не могут прогнозировать болезни, в отличие от LifeClock.