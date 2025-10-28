Врач рассказал, почему после 40 особенно важно отказаться от алкоголя

Считается, алкоголь особенно опасен в молодости, а после 40 он уже не так вреден. Однако этот возраст — лучшее время, чтобы пересмотреть привычки. Психиатр-нарколог Азат Асадуллин рассказал «Рамблеру», как спиртное влияет на зрелый мозг и как организм ощущает пользу трезвости.

Миф, что после 40 лет употребление алкоголя несёт меньше негативных последствий, возник из-за неправильной интерпретации научных данных. В 2022 году в журнале The Lancet вышло исследование, в котором учёные оценивали, как алкоголь влияет на здоровье в зависимости от количества выпитого, места, возраста и пола. Выяснилось, что для молодёжи (15–39 лет) вредны даже очень низкие уровни алкоголя. Однако для тех, кто старше 40, кривая риск-зависимости чаще J-образная, то есть некоторый умеренный уровень потребления может быть связан с меньшим риском.

Вывод был вырван из контекста. СМИ и общественность ухватились за идею, что алкоголь менее вреден после 40, но проигнорировали ключевые моменты: это касалось лишь очень небольшой группы людей, не имеющих других хронических заболеваний. А уже в начале 2023 года ВОЗ опубликовала статью о том, что риски для здоровья несёт любая доза алкоголя.

Становится ли алкоголь безопаснее с возрастом

«Нет, вред только возрастает. Единственное, более зрелая префронтальная кора позволяет лучше анализировать риски и снижает импульсивность, но это в среднем». Азат Асадуллин врач — психиатр-нарколог, д. м. н., профессор

С возрастом организм перерабатывает алкоголь медленнее, а мозг становится более уязвимым к токсическому действию по нескольким причинам:

⁠Снижение толерантности и объёма распределения. Уменьшение мышечной массы и воды в организме ведёт к более высокой концентрации алкоголя в крови.

и объёма распределения. Уменьшение мышечной массы и воды в организме ведёт к более высокой концентрации алкоголя в крови. Накопление сопутствующих заболеваний. Гипертония, диабет, проблемы с печенью и сосудами, которые усугубляет алкоголь, повышают риск инсульта и когнитивных нарушений.

Гипертония, диабет, проблемы с печенью и сосудами, которые усугубляет алкоголь, повышают риск инсульта и когнитивных нарушений. ⁠Прямая нейротоксичность. Алкоголь ускоряет возрастную атрофию мозга, особенно в лобных долях, отвечающих за исполнительные функции.

Алкоголь ускоряет возрастную атрофию мозга, особенно в лобных долях, отвечающих за исполнительные функции. ⁠Взаимодействие с лекарствами. Многие препараты, которые назначают после 40 лет, несовместимы с алкоголем.

Как возраст влияет на риск алкоголизма

«В молодом возрасте (до 25–30 лет) преобладает биологически-подкрепляющий путь. Мозг молодого человека (особенно до 25 лет) ещё не сформирован окончательно, система вознаграждения очень пластична. Алкоголь вызывает мощный выброс дофамина, буквально программируя мозг на поиск удовольствия таким способом. Зависимость формируется быстрее и агрессивнее», — говорит специалист.

⁠Почему это опасно:

высокий риск тяжёлого, быстро прогрессирующего алкоголизма;

алкоголизма; часто сочетается с другими видами зависимостей и импульсивным поведением;

более серьёзное повреждение развивающегося мозга и снижение когнитивного потенциала.

«Доктор, я алкоголик?» Можно ли выпивать без вреда для здоровья

В зрелом возрасте (после 40 лет) преобладает адаптивный или симптоматический путь. Алкоголь часто начинают использовать как лекарство для:

снятия стресса (профессионального выгорания, кризисов);

(профессионального выгорания, кризисов); борьбы с бессонницей;

самолечения тревоги, депрессии, одиночества (например, после потери супруга, ухода детей из дома);

депрессии, одиночества (например, после потери супруга, ухода детей из дома); фона для общения в силу сложившихся привычек.

«Зависимость формируется более незаметно, маскируясь под безобидную привычку. Человек может отрицать проблему, списывая употребление на жизненные трудности. При этом сочетание алкоголя с возрастными заболеваниями (гипертонией, диабетом) многократно увеличивает риски проблем со здоровьем», — предупреждает нарколог.

Чем опасен алкоголь для пожилых

Алкоголь для пожилого мозга опасен тремя последствиями:

Ускоренная атрофия. Прямое токсическое действие усугубляет возрастную дегенерацию коры головного мозга, особенно лобных (контролирующих) долей.

коры головного мозга, особенно лобных (контролирующих) долей. Повышенный риск деменции. Алкоголь повреждает сосуды, ускоряет гибель нейронов. Это значительно увеличивает вероятность сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.

Это значительно увеличивает вероятность сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. Высокий риск падений. Даже небольшие дозы нарушают координацию и повышают риск черепно-мозговых травм с тяжёлыми последствиями.

Почему никогда не поздно отказаться

Хотя риски, связанные с алкоголем, меняются в зависимости от возраста, польза от отказа абсолютна и немедленна, независимо от того, 25 вам или 65:

Улучшение качества сна. Алкоголь нарушает архитектуру сна. Отказ восстанавливает естественные циклы, что важно для когнитивных функций (памяти, концентрации) и эмоциональной регуляции в любом возрасте.

Алкоголь нарушает архитектуру сна. Отказ восстанавливает естественные циклы, что важно для когнитивных функций (памяти, концентрации) и эмоциональной регуляции в любом возрасте. Улучшение внешности. Алкоголь вызывает нарушение электролитного баланса, из-за чего в тканях задерживается жидкость. После отказа уменьшаются отёки (особенно мешки под глазами и отёчность лица), цвет кожи становится здоровее.

Алкоголь вызывает нарушение электролитного баланса, из-за чего в тканях задерживается жидкость. После отказа уменьшаются отёки (особенно мешки под глазами и отёчность лица), цвет кожи становится здоровее. Улучшение работы печени. Уменьшается жировая дистрофия (стеатоз). Печень начинает работать эффективнее и восстанавливает свои функции.

Уменьшается жировая дистрофия (стеатоз). Печень начинает работать эффективнее и восстанавливает свои функции. Снижение артериального давления. Отказ от алкоголя нормализует давление, снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и уменьшает риск инсульта и инфаркта.

Отказ от алкоголя нормализует давление, снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и уменьшает риск инсульта и инфаркта. Улучшение психоэмоционального состояния. Так как алкоголь — это депрессант, после отказа от него снижается уровень стресса, улучшаются отношения с окружающими, повышается работоспособность и уверенность в себе.

Главное

Алкоголь после 40 не становится безопаснее. Организм перерабатывает спирт медленнее, мозг более уязвим, а сопутствующие болезни повышают риск инсульта, деменции и когнитивных нарушений. Зависимость формируется незаметно, часто маскируясь под борьбу со стрессом или бессонницей. Для пожилого мозга при употреблении алкоголя опасна ускоренная атрофия, повышенный риск деменции и падений. Отказ приносит пользу в любом возрасте: улучшается сон, давление, работа печени, психоэмоциональное состояние и внешний вид.

