Гастроэнтеролог дала важный совет женщинам после 50

Гастроэнтеролог рассказала, как бороться со вздутием живота женщинам после 50
Вздутие живота и чувство тяжести — частый, хотя и мало обсуждаемый спутник менопаузы, но с ним можно справиться. Врач-гастроэнтеролог Юлия Кармаданова рассказала «Рамблеру», как наладить работу кишечника и вернуть лёгкость.
Снижение уровней эстрогена и прогестерона приводит к серьёзным изменениям в организме. Эти гормоны важны для поддержки нормальной работы пищеварительного тракта, поэтому их дефицит отражается на его состоянии. Симптомы появляются уже в перименопаузе. Женщины могут сталкиваться со вздутием живота, запорами, диареей и изжогой. Колебания уровня гормонов, особенно эстрогена, могут приводить к задержке жидкости, вызывая ощущение тяжести и отёчности.
Гормональный дисбаланс
Новый уровень гормонов в менопаузу влияет на пищеварительную систему с двух сторон:
- Замедление моторики. В кишечной стенке есть рецепторы к эстрогену, его снижение замедляет моторику и продвижение содержимого кишечника (включая газы).
- Гиперчувствительность. Снижение эстрогена делает болевые рецепторы кишечника более чувствительными, из-за чего дискомфорт усиливается.
Изменение микробиоты
Снижение гормонов может влиять на состав микробиоты кишечника, что, в свою очередь, приводит к синдрому избыточного бактериального роста. Одно из его проявлений — повышенное газообразование.
Нарушение метаболизма углеводов
Менопаузу может сопровождать нарушение метаболизма углеводов, что приводит к повышенному уровню сахара в крови и, как следствие, к вздутию после их потребления.
Другие факторы
Нарушения пищеварения могут быть связаны не только с гормональной перестройкой организма. Причина сбоев в работе желудочно-кишечного тракта часто кроется в образе жизни, который меняется в этот период.
«Во время менопаузы у женщин часто снижается физическая активность, которая важна для стимуляции работы кишечника. А потребление большого количества простых углеводов и малого количества клетчатки способствует уплотнению стула и задержке транзита газов и содержимого кишечника».Кармаданова Юлияврач-гастроэнтеролог сети клиник «Семейная»
Как облегчить состояние
Для уменьшения вздутия живота нужен комплексный подход — изменение образа жизни и питания.
Оптимизация рациона
Потребление достаточного количества клетчатки
- Клетчатка поддерживает нормальную работу кишечника, способствует профилактике запоров и нормализует микрофлору.
- Основные источники — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.
- Вводить клетчатку в рацион следует постепенно, чтобы избежать усиления метеоризма и вздутия.
Ограничение High FODMAP продуктов:
High FODMAP (ферментируемые олиго-, ди-, моносахариды и полиолы) продукты часто вызывают вздутие и дискомфорт из-за активного брожения их компонентов в кишечнике. К ним относятся:
Олигосахариды
- пшеница, рожь, ячмень (в больших количествах);
- лук (все виды), чеснок;
- бобовые: фасоль, нут, чечевица;
- некоторые орехи: фисташки, кешью.
Дисахариды (лактоза)
- молоко, сливки, мороженое;
- мягкие сыры, йогурт (обычный);
- сгущённое молоко.
Моносахариды (избыток фруктозы)
- яблоки, груши, манго, вишня;
- мёд, агавовый сироп;
- арбуз.
Полиолы
- абрикосы, персики, сливы, чернослив;
- искусственные подсластители: сорбит (E420), маннит (E421), ксилит (E967);
- диетические жевательные резинки, конфеты без сахара.
Ограничение или временное исключение таких продуктов — это часть диеты, рекомендуемой при метеоризме, вздутии и синдроме раздражённого кишечника.
«Обычно мы рекомендуем временно уменьшить или исключить продукты с высоким содержанием FODMAP. Отдавать предпочтение следует Low FODMAP продуктам. Например, рису, картофелю, моркови, кабачкам, бананам, винограду, твёрдым сырам, безлактозному молоку. При дальнейшем возвращении продуктов в рацион включать их следует по одному, отслеживая реакцию организма», — говорит специалист.
Кроме изменения в диете для уменьшения симптомов рекомендуется:
- поддерживать водный баланс, чтобы предотвратить задержку жидкости;
- регулярно заниматься физической активностью для улучшения пищеварения;
- отказаться от газированных напитков и жевательной резинки;
- снизить потребление соли, чтобы уменьшить задержку жидкости;
- употреблять пробиотические продукты, такие как йогурт и кефир;
- есть небольшими порциями, чтобы облегчить переваривание;
- при необходимости использовать безрецептурные средства для облегчения вздутия.
Вздутие живота считается типичным симптомом в этот период. Тем не менее, если оно сохраняется долго или сопровождается выраженной болью и не проходит при изменениях в питании, важно обратиться к врачу. Продолжительное ощущение распирания в животе может быть симптомом серьёзных заболеваний.
Главное
Гормональный дисбаланс при менопаузе снижает моторику кишечника и повышает дискомфорт от газообразования. Изменение микробиоты и нарушение метаболизма углеводов повышают газообразование, а снижение физической активности и малое потребление клетчатки усугубляют проблему. Для облегчения нужно постепенно увеличивать количество клетчатки в рационе, ограничивать продукты с высоким FODMAP, поддерживать водный баланс, снижать потребление соли, регулярно заниматься спортом, отказаться от газированных напитков и жевательной резинки, употреблять пробиотики, есть небольшими порциями и при необходимости использовать безрецептурные средства.