Гастроэнтеролог дала важный совет женщинам 50+

Вздутие живота и чувство тяжести — частый, хотя и мало обсуждаемый спутник менопаузы, но с ним можно справиться. Врач-гастроэнтеролог Юлия Кармаданова рассказала «Рамблеру», как наладить работу кишечника и вернуть лёгкость.

Снижение уровней эстрогена и прогестерона приводит к серьёзным изменениям в организме. Эти гормоны важны для поддержки нормальной работы пищеварительного тракта, поэтому их дефицит отражается на его состоянии. Симптомы появляются уже в перименопаузе. Женщины могут сталкиваться со вздутием живота, запорами, диареей и изжогой. Колебания уровня гормонов, особенно эстрогена, могут приводить к задержке жидкости, вызывая ощущение тяжести и отёчности.

Гормональный дисбаланс

Новый уровень гормонов в менопаузу влияет на пищеварительную систему с двух сторон:

Замедление моторики. В кишечной стенке есть рецепторы к эстрогену, его снижение замедляет моторику и продвижение содержимого кишечника (включая газы).

Гиперчувствительность. Снижение эстрогена делает болевые рецепторы кишечника более чувствительными, из-за чего дискомфорт усиливается.

Изменение микробиоты

Снижение гормонов может влиять на состав микробиоты кишечника, что, в свою очередь, приводит к синдрому избыточного бактериального роста. Одно из его проявлений — повышенное газообразование.

Нарушение метаболизма углеводов

Менопаузу может сопровождать нарушение метаболизма углеводов, что приводит к повышенному уровню сахара в крови и, как следствие, к вздутию после их потребления.

Другие факторы

Нарушения пищеварения могут быть связаны не только с гормональной перестройкой организма. Причина сбоев в работе желудочно-кишечного тракта часто кроется в образе жизни, который меняется в этот период.

«Во время менопаузы у женщин часто снижается физическая активность, которая важна для стимуляции работы кишечника. А потребление большого количества простых углеводов и малого количества клетчатки способствует уплотнению стула и задержке транзита газов и содержимого кишечника». Кармаданова Юлия врач-гастроэнтеролог сети клиник «Семейная»

Как облегчить состояние

Для уменьшения вздутия живота нужен комплексный подход — изменение образа жизни и питания.

Оптимизация рациона

Потребление достаточного количества клетчатки

Клетчатка поддерживает нормальную работу кишечника, способствует профилактике запоров и нормализует микрофлору.

Основные источники — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.

Вводить клетчатку в рацион следует постепенно, чтобы избежать усиления метеоризма и вздутия.

Ограничение High FODMAP продуктов:

High FODMAP (ферментируемые олиго-, ди-, моносахариды и полиолы) продукты часто вызывают вздутие и дискомфорт из-за активного брожения их компонентов в кишечнике. К ним относятся:

Олигосахариды

пшеница, рожь, ячмень (в больших количествах);

лук (все виды), чеснок;

бобовые: фасоль, нут, чечевица;

некоторые орехи: фисташки, кешью.

Дисахариды (лактоза)

молоко, сливки, мороженое;

мягкие сыры, йогурт (обычный);

сгущённое молоко.

Моносахариды (избыток фруктозы)

яблоки, груши, манго, вишня;

мёд, агавовый сироп;

арбуз.

Полиолы

абрикосы, персики, сливы, чернослив;

искусственные подсластители: сорбит (E420), маннит (E421), ксилит (E967);

диетические жевательные резинки, конфеты без сахара.

Ограничение или временное исключение таких продуктов — это часть диеты, рекомендуемой при метеоризме, вздутии и синдроме раздражённого кишечника.

«Обычно мы рекомендуем временно уменьшить или исключить продукты с высоким содержанием FODMAP. Отдавать предпочтение следует Low FODMAP продуктам. Например, рису, картофелю, моркови, кабачкам, бананам, винограду, твёрдым сырам, безлактозному молоку. При дальнейшем возвращении продуктов в рацион включать их следует по одному, отслеживая реакцию организма», — говорит специалист.

Кроме изменения в диете для уменьшения симптомов рекомендуется:

поддерживать водный баланс, чтобы предотвратить задержку жидкости;

чтобы предотвратить задержку жидкости; регулярно заниматься физической активностью для улучшения пищеварения;

для улучшения пищеварения; отказаться от газированных напитков и жевательной резинки;

от газированных напитков и жевательной резинки; снизить потребление соли, чтобы уменьшить задержку жидкости;

чтобы уменьшить задержку жидкости; употреблять пробиотические продукты, такие как йогурт и кефир;

такие как йогурт и кефир; есть небольшими порциями, чтобы облегчить переваривание;

чтобы облегчить переваривание; при необходимости использовать безрецептурные средства для облегчения вздутия.

Вздутие живота считается типичным симптомом в этот период. Тем не менее, если оно сохраняется долго или сопровождается выраженной болью и не проходит при изменениях в питании, важно обратиться к врачу. Продолжительное ощущение распирания в животе может быть симптомом серьёзных заболеваний.

Главное

Гормональный дисбаланс при менопаузе снижает моторику кишечника и повышает дискомфорт от газообразования. Изменение микробиоты и нарушение метаболизма углеводов повышают газообразование, а снижение физической активности и малое потребление клетчатки усугубляют проблему. Для облегчения нужно постепенно увеличивать количество клетчатки в рационе, ограничивать продукты с высоким FODMAP, поддерживать водный баланс, снижать потребление соли, регулярно заниматься спортом, отказаться от газированных напитков и жевательной резинки, употреблять пробиотики, есть небольшими порциями и при необходимости использовать безрецептурные средства.

