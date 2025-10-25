У клубники нашли новое полезное свойство

Ещё учёные узнали, как нужно питаться женщинам и сколько оптимально проходить шагов в день. Специалисты также выяснили, как потрясения в семье повлияют на здоровье детей в будущем.

© Dmytro Duda/iStock.com

Средиземноморская диета снижает риск эндометриоза

К такому выводу пришли учёные из Ирана. У женщин, которые придерживались средиземноморской диеты, вероятность эндометриоза была ниже на целых 94%. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

Эндометриоз — хроническое воспалительное заболевание, при котором ткани, похожие на слизистую матки, разрастаются за её пределами. Учёные из Тегерана проанализировали рацион 313 женщин. Выяснилось, что у тех, кто ел больше овощей, фруктов, рыбы, орехов и бобовых, риск болезни оказался значительно ниже. Напротив, повышенное потребление мяса и молочных продуктов увеличивало вероятность эндометриоза в несколько раз.

Авторы связывают защитное действие средиземноморской диеты с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами растительных продуктов и масел, а также с их влиянием на гормональный баланс. Исследователи подчёркивают, что работа носит наблюдательный характер. Для доказательства причинно-следственной связи нужны более масштабные исследования.

Расскажите дочерям: 5 мифов об эндометриозе

Учёные узнали, сколько шагов в день нужно делать пожилым женщинам

© LightFieldStudios/iStock.com

Даже 4000 шагов в день 1–2 раза в неделю снижают риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых женщин. К такому выводу пришли исследователи из Гарварда. Работа опубликована в British Journal of Sports Medicine.

Учёные проанализировали данные 13 574 женщин, средний возраст которых составил 71,8 года. В начале исследования участницы носили шагомер в течение недели, после чего за их здоровьем наблюдали около 10 лет.

Оказалось, что:

Женщины, которые проходили минимум 4000 шагов хотя бы 1–2 раза в неделю, имели на 26% ниже риск смерти и на 27% ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто никогда не достигал этой отметки.

ниже риск смерти и на ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто никогда не достигал этой отметки. Если 4000 шагов набирались три и более раза в неделю, то смертность снижалась уже на 40%.

Авторы подчёркивают, что в современных условиях жизни важно ставить реалистичные цели. Для пожилых женщин таким минимальным порогом нагрузки могут стать 4000 шагов хотя бы 1–2 раза в неделю. В дальнейшем учёные планируют проверить, наблюдается ли такой же эффект у мужчин.

Спокойная жизнь в детстве снижает риск псориаза

Дети, которые пережили развод родителей или смерть близкого родственника, в три раза чаще сталкиваются с псориазом во взрослом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Швеции. Работа опубликована в Journal of Investigative Dermatology.

Учёные проанализировали данные более 16 тысяч детей. Родители заполняли анкеты о ситуации в семье, когда ребёнку было 1, 3, 5 и 8 лет. Затем эти данные сравнили с медицинским реестром и выявили 121 человека, у которых позже диагностировали псориаз.

Выяснилось, что развод, смерть родителя или появление нового партнёра существенно повышали риск заболевания. Особенно сильный эффект наблюдался, если событие происходило в возрасте до одного года.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с выработкой кортизола в ответ на стресс. Из-за высокой концентрации гормона иммунитет становится более чувствительным и реактивным, из-за чего в будущем и развивается псориаз.

Творческая деятельность замедляет старение мозга

© shironosov/iStock.com

Музыка, танцы, рисование, рукоделие и даже видеоигры замедляют старение мозга. Это в очередной раз подтвердило исследование, опубликованное в Nature Communications.

Исследователи проанализировали данные 1200 человек, среди которых были представители творческих специальностей (например, музыканты, художники) и любители. Участникам оценивали так называемый мозговой возраст — разницу между реальным возрастом и биологическим состоянием нервных клеток, а также активность мозга по электрическим сигналам.

Примечательно, что чем больше был творческий опыт, тем сильнее замедлялось старение мозга. Более того, у творческих людей в наиболее уязвимых к возрасту областях мозга обнаружили больше связей между нейронами. Это говорит о высокой нейропластичности и хорошей способности мозга к обучению.

Учёные назвали три причины купить бабушке смартфон

Клубника поможет предотвратить диабет

Ежедневное употребление клубники улучшает обмен веществ и снижает уровень воспаления у людей с преддиабетом. К такому выводу пришли учёные из США, опубликовавшие результаты новой работы в журнале Antioxidants.

В исследовании приняли участие добровольцы с преддиабетом, которых разделили на две группы. Добровольцы одной из групп в течение 12 недель ежедневно употребляли порошок из высушенной клубники.

После трёх месяцев «клубничной диеты» у участников:

снизился уровень сахара натощак;

уровень сахара натощак; уменьшились маркеры воспаления сосудов;

маркеры воспаления сосудов; повысилась активность антиоксидантной системы организма.

Учёные объясняют такой эффект высоким содержанием в клубнике полифенолов, антоцианов и эллаговой кислоты. Эти вещества уменьшают окислительный стресс и защищают клетки от повреждений, которые приводят к развитию диабета 2-го типа.

Исследователи подчёркивают, что это предварительные результаты, которые требуют подтверждения на большой выборке. Тем не менее авторы настоятельно рекомендуют вводить в рацион ягоды, в частности клубнику.

Учёные открыли новое целебное свойство апельсина

Главное

Средиземноморская диета снижает риск эндометриоза почти на 94%, клубника помогает контролировать сахар, а 4000 шагов в день 1–2 раза в неделю уменьшают риск смерти у пожилых женщин. А творческие занятия оказались очень полезными для мозга.

Исследователи также выяснили, что стресс в раннем детстве может иметь отдалённые последствия. Дети, пережившие развод родителей или утрату близкого, во взрослом возрасте в три раза чаще сталкиваются с псориазом.

Важные исследования