Учёные научились снижать холестерин без диет и статинов

Группа исследователей из Университетов Барселоны и Орегона разработала новый метод для контроля липидов в крови. В опытах на мышах им удалось блокировать белок PCSK9, который играет ключевую роль в регуляции холестерина.

Холестерин служит строительным материалом для клеток, поэтому сам по себе он не вреден. Проблемы возникают, когда его становится слишком много. Он откладывается на стенках сосудов в виде бляшек, которые закупоривают просвет и мешает кровотоку — это один из факторов ишемической болезни сердца.

Основная часть холестерина вырабатывается в печени. Здесь он упаковывается в транспортные частицы — липопротеины низкой плотности, это так называемый «плохой» холестерин. Клетки захватывают его и используют для построения мембран, синтеза гормонов и других нужд.

В норме излишки попадают обратно в печень в составе липопротеинов высокой плотности — это уже «хороший» холестерин. Печень превращает его в желчные кислоты и выводит из организма.

Некоторые люди генетически склонны к высокому уровню холестерина, так бывает при семейной гиперхолестеринемии. Рацион и образ жизни тоже могут повлиять на липидный профиль. С пищей поступает только 20%, однако этого может оказаться достаточно, чтобы запустить процесс образования бляшек. Поэтому при повышении липидов в крови врачи советуют ограничить потребление жирного мяса, ультрапереработанных продуктов и промышленных сладостей.

Если сдержать холестерин с помощью рациона не получается, назначают медикаментозное лечение — статины. Эта группа препаратов блокирует выработку холестерина в печени. Убрать существующие бляшки они не могут, но замедляют их рост и образование новых.

Как у любых лекарств, у статинов есть побочные эффекты. Кроме того, их нужно принимать постоянно, а не курсами, поэтому пациенты неохотно соглашаются на лечение или прерывают его.

Исследование, опубликованное в журнале Biochemical Pharmacology, предлагает новую терапию с полипуриновыми шпильками. Это короткие фрагменты ДНК, которые подавляют экспрессию гена и снижают активность белка PCSK9. Он разрушает рецепторы и мешает печени убирать «плохой» холестерин. Если его заблокировать, липопротеины низкой плотности удаляются из крови лучше и быстрее.

Эксперименты подтвердили, лечение с помощью полипуриновых шпилек на третий день снизило уровень плохого холестерина у грызунов на 47%. Побочных эффектов при этом не было.

Пока это только испытания на мышах, как работает терапия на людях неизвестно. Поэтому статины остаются основным лечением для пациентов гиперхолестеринемии.

