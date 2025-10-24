Врач разоблачил главный мужской страх

Многие связывают мужское здоровье с регулярной интимной жизнью. Врач-уролог Малик Алиев рассказал «Рамблеру», как периоды воздержания влияют на гормональный фон и общее самочувствие.

Вокруг мужского воздержания много мифов. У этого есть объяснение:

Для многих мужчин сексуальная активность — важный источник уверенности в себе и самооценки. Поэтому её отсутствие может вызывать тревогу и сомнения в собственной мужской полноценности.

Регулярный секс ассоциируется с хорошим гормональным фоном (в частности, тестостероном), который традиционно связывают с тонусом и физической силой. Это подкрепляет миф о необходимости активности.

Распространена устаревшая информация, что длительное воздержание якобы вредит здоровью простаты или ухудшает сперму, что создаёт ощущение, будто регулярная активность необходима для физического здоровья.

Что происходит с гормональным фоном при воздержании

В целом существующие научные данные не подтверждают значительного и длительного влияния сексуальной активности на уровень тестостерона у большинства мужчин.

«Уровень тестостерона может немного меняться при воздержании, но эти изменения часто кратковременны и не приводят к резкому изменению уровня половых гормонов, так как их баланс регулируется более фундаментальными факторами». Алиев Малик врач-уролог, андролог

Основная функция тестостерона гораздо шире, чем регуляция сексуальной активности. Он необходим для поддержания мышечной массы, плотности костей, производства эритроцитов и общего метаболизма. Всё это требует стабильного уровня гормона, который не может быть легко нарушен одним лишь изменением половой активности. На уровень тестостерона гораздо сильнее влияют хронические факторы: стресс, ожирение и нарушение сна.

Влияние на простату и эрекцию

«С одной стороны, регулярная половая жизнь устраняет застойные явления в малом тазу и улучшает работу предстательной железы. Также есть данные, что частые эякуляции (более 21 раза в месяц) могут снижать риск рака простаты, но связь не настолько сильна, чтобы говорить о прямом вреде воздержания», — говорит специалист.

Основная функция простаты — это выработка секрета, который разжижает сперму, обеспечивая подвижность, жизнеспособность и питание сперматозоидов. Длительное воздержание само по себе, как правило, не несёт прямого вреда для предстательной железы у здорового мужчины. Потенциальная опасность обычно связана не с самим воздержанием, а с инфекциями, переохлаждением и малоподвижным образом жизни, которые в сочетании с застоем могут спровоцировать проблемы.

Что касается влияния сексуальной активности на эрекцию, в журнале American Journal of Medicine было опубликовано исследование, которое показало, что сексуально активные мужчины реже сталкиваются с эректильной дисфункцией. Авторы работы связывают это с улучшением кровообращения и психологическим состоянием. Однако важно отметить, что проблемы с эрекцией могут быть вызваны множеством факторов, включая возраст, здоровье, образ жизни и то же психологическое состояние.

«Чаще отсутствие секса порождает психоэмоциональные расстройства. Конечно, я как уролог всегда советую своим пациентам вести активную половую жизнь, но в сегодняшних реалиях мнение, что отсутствие секса всегда вредно для здоровья, не совсем жизнеспособно», — дополняет врач.

В целом если воздержание — осознанный выбор и не вызывает психологического дискомфорта, оно само по себе не наносит вреда здоровью. Психическое и физическое состояние при таком подходе обычно остаются нормальными, а негативные последствия возникают лишь при внутреннем напряжении или стрессе.

Главное

Научные данные показывают, что кратковременное воздержание не оказывает значимого влияния на уровень тестостерона, который регулируется более фундаментальными факторами. Длительное воздержание у здорового мужчины обычно не вредит простате, а риск эректильной дисфункции зависит от множества факторов, включая возраст, образ жизни и психологическое состояние. Регулярная сексуальная активность может поддерживать кровообращение и психологическое состояние, но отсутствие секса само по себе не опасно, если оно осознанное и не вызывает стресса. Опасность для здоровья возникает, когда воздержание приводит к внутреннему напряжению, а также если есть инфекции или при малоподвижном образе жизни.

