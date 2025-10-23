Симптом, который есть у каждого восьмого, повышает риски инфаркта

Исследователи из больницы Джефферсона Эйнштейна нашли связь между изжогой с кислой отрыжкой и болезнями сердца. Систематический обзор, в котором участвовали больше 1,3 млн человек, подтвердил: у пациентов с симптомами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни риск инфаркта миокарда на 27% выше, чем у людей без ГЭРБ.

© m-gucci/iStock.com

Авторы статьи, опубликованной в журнале JGH Open, предполагают, что при рефлюксной болезни развивается хроническое воспаление и усиливается окислительный стресс, а это факторы риска ишемической болезни сердца. Кроме того, воспаление может способствовать коронарному атеросклерозу — отложению липидных бляшек в сосудах, из-за которых нарушается кровоснабжение миокарда.

ГЭРБ — один из самых распространённых гастроэнтерологических диагнозов. Болезнь развивается, когда нижний пищевой сфинктер слабеет и кислота из желудка забрасывается в пищевод, вызывая изжогу, отрыжку, а иногда кашель и боль за грудиной. По статистике, ГЭРБ есть у каждого восьмого взрослого на планете.

Изжога два раза в неделю и боль за грудиной: к какому врачу идти

Не исключено влияние лекарств, которые применяют для лечения ГЭРБ. Есть данные, что ингибиторы протонной помпы, которые блокируют выработку соляной кислоты, повышают риск инфаркта миокарда, хотя они требуют подтверждения.

Авторы статьи предлагают продолжить исследования связи ГЭРБ с болезнями сердца и обновить стратегию лечения и профилактики гастроэзофагеального рефлюкса с учётом новых данных.