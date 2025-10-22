Пенсионер попал в реанимацию из-за «витаминов» для суставов

Мужчина около четырёх лет принимал несколько биологически активных добавок. Он рассчитывал с их помощью облегчить боль в суставах, однако в результате получил глюкокортикоидную недостаточность надпочечников.

© Adul10/iStock.com

Отчёт о клиническом случае опубликован в журнале Annals of Internal Medicine: Clinical Cases. 61-летний пациент жаловался на боли в спине, общую слабость, лихорадку, снижение аппетита, тошноту и вздутие живота. Постепенно его состояние ухудшилось до такой степени, что он не мог встать с постели без посторонней помощи. В больницу он поступил уже с температурой выше 39 °C, тахикардией и низким артериальным давлением. Вскоре у него развился геморрагический шок (критическое состояние на фоне большой потери крови) из-за кровотечения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Медикам удалось его стабилизировать, однако давление оставалось низким. В клинике заподозрили надпочечниковую недостаточность — недостаток гормонов из-за нарушений в работе надпочечников.

Лабораторные анализы подтвердили диагноз: у пациента были низкие показатели кортизола и адренокортикотропного гормона. Хронических эндокринных патологий, которые бы могли это объяснить, у мужчины не выявили. Родственники сообщили, что он четыре раза в день принимал по три растительные добавки. В составе на упаковке были заявлены только потенциально безопасные компоненты: коллаген, глюкозамин, хондроитин, витамин С, омега-3 и экстракты разных растений. Однако, когда в больнице проверили капсулы, оказалось, что в них содержатся стероиды (гормоны).

Врачи предполагают, что именно бесконтрольный приём скрытых стероидов спровоцировал надпочечниковую недостаточность. Им потребовалось 12 недель терапии, чтобы восстановить гормональный фон.

Авторы статьи заявляют, что это не первый случай, когда пациенты принимают гормональные препараты в составе пищевых добавок и не знают об этом. В БАДах от разных производителей регулярно находят стероиды, антигистаминные, мочегонные, нестероидные противовоспалительные средства и миорелаксанты.

Основная проблема в том, что пищевые добавки не считаются лекарствами, поэтому не проходят клинические испытания. Контроль за их оборотом практически не ведётся, это приводит к тому, что состав на упаковке не соответствует действительному. В капсулы попадают активные действующие вещества, а иногда и наркотические средства. Они могут быть токсичными и вызывать системный сбой в работе всего организма. Надпочечниковая недостаточность — только одно из возможных последствий. Также часто страдает печень. Статика показывает, что случаев острой печёночной недостаточности из-за пищевых добавок за последние 25 лет стало в восемь раз больше.

Врачебное сообщество призывает усилить контроль за оборотом добавок и повышать осведомлённость пациентов о потенциальных рисках БАДов.