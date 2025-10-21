Врач назвал три средства, которые не помогут укрепить сосуды

Кровеносные сосуды снабжают органы и ткани кислородом и питательными веществами, поэтому их состояние критически важно для здоровья всего организма. Сердечно-сосудистый хирург Сергей Чубченко рассказал «Рамблеру», что сильнее губит сосуды и можно ли их укрепить.

У человека замкнутая кровеносная система. Артерии доставляют обогащённую кислородом и питательными веществами кровь к тканям и органам, а вены возвращают её обратно к сердцу. С возрастом сосуды слабеют, это естественный процесс, но несбалансированное питание и вредные привычки могут его ускорить.

Лекарства для сосудов

В норме сосуды должны оставаться эластичными, чтобы кровь двигалась равномерно, а органы не испытывали перепадов давления. Поэтому укрепить сосуды значит не сделать их толще и плотнее, а повысить их работоспособность.

«Наши сосуды формируются внутриутробно. Укрепить их с помощью капельниц или местных средств уже не получится, но можно повысить тонус. В стенках сосудов есть мышечный слой, который позволяет им сокращаться и расширяться. Если быстро менять факторы внешней среды от холодного к горячему и наоборот, например во время контрастного душа, сосуды будут сжиматься и расширяться, повышая тонус. В результате их работоспособность выйдет на новый уровень». Сергей Чубченко сердечно-сосудистый хирург Медцентра доктора Александровского

Флеботоники

Так называют препараты для улучшения кровотока. Обычно в них входят экстракты рутины, диосмин/гесперидин, гидроксиэтилрутозиды и кальция добезилат. Предполагается, что они снижают проницаемость капилляров и повышают тонус сосудов. Однако их эффективность не подтверждена крупными исследованиями.

Кокрейновский обзор 2020 года показал: веноактивные препараты, или флеботоники, работают немногим лучше плацебо. Они могут уменьшить отёчность ног при варикозной болезни, но существенно на качество жизни и состояние сосудов не влияют.

Витамин С

Он нужен для нормальной работы клеток, из которых строятся сосуды. Поэтому дефицит витамина может привести к проблемам с венами и артериями. Однако при изначально нормальном уровне дополнительный приём аскорбиновой кислоты не даёт ожидаемого эффекта. Кокрейновский обзор также показал, что добавки с витамином С не снижают риски сердечно-сосудистых патологий. Поэтому для укрепления сосудов и защиты сердца принимать их бесполезно.

Мази

Местные средства обычно используют для уменьшения симптомов при варикозном расширении вен. При этом они работают только на коже и не могут повлиять на слабые клапаны в венах — причину варикозной болезни. Поэтому от мазей и кремов можно ожидать увлажнения кожи, что тоже полезно при варикозном расширении вен, но улучшить состояние сосудов они не могут.

Что действительно полезно для сосудов

Образ жизни напрямую влияет на состояние сосудов. Несбалансированное питание, курение и низкая физическая активность — три основных фактора, которые сильнее всего губят сосуды.

Отказ от курения

Сигаретный дым не только сужает сосуды, но и повреждает эндотелий. Это особые клетки, которые выстилают сосуды изнутри. Они контролируют поступление жидкости и полезных веществ к тканям, участвуют в процессах свёртывания крови и образования новых сосудов и регулируют сосудистый тонус. Курение мешает работе и делает сосуды жёсткими и неэластичными, поэтому от этой привычки лучше отказаться.

Сбалансированный рацион

© Prostock-Studio/iStock.com

Для здоровья сосудов важно получать с питанием все нужные нутриенты, в том числе витамины, жирные кислоты и антиоксиданты. Самым полезным для сердца и сосудов считают средиземноморский режим питания, в котором много овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых продуктов и орехов. Насыщенные жиры и соль желательно ограничить. Избыток жиров повышает уровень «плохого» холестерина, который оседает на стенках артерий, а соль задерживает воду и повышает артериальное давление, что тоже увеличивает нагрузку на сосуды.

Спорт

Для сосудов полезна адекватная физическая нагрузка. Движение увеличивает кровоток и «тренирует» эндотелий, заставляя клетки обновляться. Исследование Университета Колорадо подтвердило: регулярные аэробные тренировки снижают артериальную жёсткость у пожилых и малоподвижных людей. Причём для эффекта достаточно умеренных, но регулярных нагрузок, например ходьбы или плавания.

«Во время прогулки у нас работают мышцы голени, заставляя венозную кровь более активно возвращаться от нижних конечностей к сердцу и лёгким. Мышцы голени ещё называют "периферическим сердцем": они, подобно основному мотору, активно гонят кровь, преодолевая силу земного притяжения. Лучше всего "периферическое сердце" работает во время прогулок», — говорит врач.

Главное

Повысить тонус и укрепить сосуды помогают достаточно простые вещи. Прогулки, плавание и контрастный душ — основные инструменты. Также важно следить за питанием и отказаться от курения. В то же время капельницы и лекарства существенно не влияют на здоровье сосудов. У флеботоников слабая доказательная база, а витамин С помогает только при выраженном дефиците.

