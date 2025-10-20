Названа неожиданная причина развития гипертонии

Как высокий холестерин влияет на давление и что с этим делать
Высокий холестерин — это не только фактор риска атеросклероза, инфарктов и инсультов. Он также способствует развитию гипертонии. Разобрались, почему цифра в анализе — повод для пристального контроля давления.
Повышенный уровень холестерина постепенно меняет структуру сосудов. Когда в крови накапливается избыток липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или «плохого» холестерина), на стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Они утолщают внутреннюю оболочку сосудов, делают их стенки плотными и менее эластичными. Так сосуды теряют способность нормально расширяться, и это мешает кровотоку.
В ответ сердце начинает работать активнее, чтобы проталкивать кровь через суженные сосуды. Это приводит к повышению артериального давления.
Примечательно, что со временем высокое давление ещё сильнее повреждает сосудистую стенку, создавая порочный круг: чем больше повреждений, тем быстрее откладывается холестерин и тем выше риск серьёзных осложнений (инфаркта и инсульта).
Что происходит с сосудами и давлением при высоком холестерине
Исследования показывают, что сочетание повышенного холестерина и высокого давления очень опасно для сосудов. Оба фактора повреждают внутреннюю оболочку сосудистой стенки — эндотелий, который играет ключевую роль в регуляции тонуса сосудов и кровотока.
При высоком уровне холестерина липопротеины низкой плотности проникают в повреждённый эндотелий, где формируют бляшки. Со временем эти бляшки уплотняются, сужают просвет артерий и ухудшают их эластичность.
Высокое давление, в свою очередь, создаёт механическую нагрузку на сосудистые стенки, вызывая микротрещины и разрывы, в которых и оседают частицы холестерина. Возникает воспалительная реакция, ускоряющая развитие атеросклероза.
Крупное исследование, проведённое с участием 62 тысяч мужчин, показало, что риск гипертонии прямо связан с уровнем общего холестерина и ЛПНП.
У врача
Высокий уровень холестерина (особенно ЛПНП) — повод для консультации с терапевтом или кардиологом. Для каждого пациента врач оценивает риск развития сердечно-сосудистых патологий индивидуально.
Один из самых распространённых инструментов для расчёта риска — система SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). Она показывает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет. В расчёте учитываются:
- возраст и пол;
- уровень холестерина (а также соотношение отдельных его фракций);
- артериальное давление;
- курение (или отказ от него).
По результату человек попадает в одну из категорий:
- низкий риск (<1%),
- умеренный (1–5%),
- высокий (5–10%),
- очень высокий (>10%).
В зависимости от установленного риска врач рекомендует изменение образа жизни (низкий и умеренный риски) или медикаментозную терапию (высокий и очень высокий риски).
Изменение образа жизни
Питание
Важно придерживаться сбалансированного рациона, который включает:
- овощи и фрукты;
- цельнозерновые продукты;
- рыбу;
- нежирное мясо;
- орехи и растительные масла.
Рекомендуется ограничивать потребление:
- соли;
- переработанного мяса (например, колбасы);
- сладких напитков и продуктов с добавленным сахаром.
Физическая активность
Регулярные нагрузки улучшают эластичность сосудов, снижают уровень ЛПНП и артериальное давление. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной активности в неделю (ходьба, плавание, велосипед).
Отказ от вредных привычек
Курение усиливает воспаление сосудов, повреждает эндотелий и только ускоряет накопление холестерина в артериях. Даже пассивное курение повышает сердечно-сосудистые риски. Вреден и алкоголь. Избыток спиртного повышает давление и нарушает обмен жиров.
Контроль массы тела
Лишний вес создаёт дополнительную нагрузку на сосуды и сердце, способствует развитию гипертонии и нарушению обмена жиров. Снижение веса хотя бы на 5–7% от исходного улучшает показатели холестерина, артериального давления и уменьшает воспаление.
Наблюдение и лечение
Даже при правильном образе жизни некоторым людям нужно лечение. В таких случаях чаще всего назначают статины (для стабилизации уровня холестерина) и антигипертензивные препараты (для нормализации давления).
Очень важно регулярно проходить обследования и держать под контролем:
- уровень холестерина;
- давление;
- уровень сахара в крови.
Такой подход снижает вероятность развития инфарктов и инсультов.
Главное
Высокий холестерин и артериальное давление тесно связаны. Холестерин повреждает сосуды, делает их жёсткими и узкими, а давление, в свою очередь, только усиливает эти повреждения, ускоряя образование бляшек. Вместе эти факторы создают порочный круг, повышающий риск инфаркта и инсульта. Чтобы его разорвать, необходимо правильно питаться, заниматься физической нагрузкой, отказаться от вредных привычек и при необходимости принимать лекарства.
