Названа неожиданная причина развития гипертонии

Высокий холестерин — это не только фактор риска атеросклероза, инфарктов и инсультов. Он также способствует развитию гипертонии. Разобрались, почему цифра в анализе — повод для пристального контроля давления.

Повышенный уровень холестерина постепенно меняет структуру сосудов. Когда в крови накапливается избыток липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или «плохого» холестерина), на стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Они утолщают внутреннюю оболочку сосудов, делают их стенки плотными и менее эластичными. Так сосуды теряют способность нормально расширяться, и это мешает кровотоку.

В ответ сердце начинает работать активнее, чтобы проталкивать кровь через суженные сосуды. Это приводит к повышению артериального давления.

Примечательно, что со временем высокое давление ещё сильнее повреждает сосудистую стенку, создавая порочный круг: чем больше повреждений, тем быстрее откладывается холестерин и тем выше риск серьёзных осложнений (инфаркта и инсульта).

Что происходит с сосудами и давлением при высоком холестерине

Исследования показывают, что сочетание повышенного холестерина и высокого давления очень опасно для сосудов. Оба фактора повреждают внутреннюю оболочку сосудистой стенки — эндотелий, который играет ключевую роль в регуляции тонуса сосудов и кровотока.

При высоком уровне холестерина липопротеины низкой плотности проникают в повреждённый эндотелий, где формируют бляшки. Со временем эти бляшки уплотняются, сужают просвет артерий и ухудшают их эластичность.

Высокое давление, в свою очередь, создаёт механическую нагрузку на сосудистые стенки, вызывая микротрещины и разрывы, в которых и оседают частицы холестерина. Возникает воспалительная реакция, ускоряющая развитие атеросклероза.

Крупное исследование, проведённое с участием 62 тысяч мужчин, показало, что риск гипертонии прямо связан с уровнем общего холестерина и ЛПНП.

Высокий уровень холестерина (особенно ЛПНП) — повод для консультации с терапевтом или кардиологом. Для каждого пациента врач оценивает риск развития сердечно-сосудистых патологий индивидуально.

Один из самых распространённых инструментов для расчёта риска — система SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). Она показывает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет. В расчёте учитываются:

возраст и пол;

уровень холестерина (а также соотношение отдельных его фракций);

артериальное давление;

курение (или отказ от него).

По результату человек попадает в одну из категорий:

низкий риск (<1%),

умеренный (1–5%),

высокий (5–10%),

очень высокий (>10%).

В зависимости от установленного риска врач рекомендует изменение образа жизни (низкий и умеренный риски) или медикаментозную терапию (высокий и очень высокий риски).

Изменение образа жизни

Питание

Важно придерживаться сбалансированного рациона, который включает:

овощи и фрукты;

цельнозерновые продукты;

рыбу;

нежирное мясо;

орехи и растительные масла.

Рекомендуется ограничивать потребление:

соли;

переработанного мяса (например, колбасы);

сладких напитков и продуктов с добавленным сахаром.

Физическая активность

Регулярные нагрузки улучшают эластичность сосудов, снижают уровень ЛПНП и артериальное давление. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной активности в неделю (ходьба, плавание, велосипед).

Отказ от вредных привычек

Курение усиливает воспаление сосудов, повреждает эндотелий и только ускоряет накопление холестерина в артериях. Даже пассивное курение повышает сердечно-сосудистые риски. Вреден и алкоголь. Избыток спиртного повышает давление и нарушает обмен жиров.

Контроль массы тела

Лишний вес создаёт дополнительную нагрузку на сосуды и сердце, способствует развитию гипертонии и нарушению обмена жиров. Снижение веса хотя бы на 5–7% от исходного улучшает показатели холестерина, артериального давления и уменьшает воспаление.

Наблюдение и лечение

Даже при правильном образе жизни некоторым людям нужно лечение. В таких случаях чаще всего назначают статины (для стабилизации уровня холестерина) и антигипертензивные препараты (для нормализации давления).

Очень важно регулярно проходить обследования и держать под контролем:

уровень холестерина;

давление;

уровень сахара в крови.

Такой подход снижает вероятность развития инфарктов и инсультов.

Главное

Высокий холестерин и артериальное давление тесно связаны. Холестерин повреждает сосуды, делает их жёсткими и узкими, а давление, в свою очередь, только усиливает эти повреждения, ускоряя образование бляшек. Вместе эти факторы создают порочный круг, повышающий риск инфаркта и инсульта. Чтобы его разорвать, необходимо правильно питаться, заниматься физической нагрузкой, отказаться от вредных привычек и при необходимости принимать лекарства.

