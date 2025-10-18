Новая причина бросить курить и лекарство от облысения — новости науки

Учёные также выяснили, чем опасен пропуск завтрака, и обнаружили, как голос мамы развивает мозг младенцев. Из тревожных новостей: вирус птичьего гриппа оказался более жизнеспособным, чем считалось ранее.

© herkisi/iStock.com

Завтрак обязателен

Люди, которые регулярно пропускают завтрак, чаще страдают от метаболического синдрома (сочетания ожирения, повышенного давления, высокого сахара и холестерина). К такому выводу пришли авторы метаанализа, опубликованного в Nutrients.

Исследователи проанализировали девять крупных работ с участием более 118 тысяч человек из Японии, США, Кореи и Ирана. Отказ от завтрака повышал риск метаболического синдрома примерно на 10%, а также увеличивал вероятность развития абдоминального ожирения (на 17 %), гипертонии, гипергликемии (высокого уровня сахара в крови) и нарушений липидного обмена.

По словам авторов, завтрак обеспечивает до трети суточной потребности в энергии и питательных веществах, а также помогает поддерживать нормальные метаболические процессы. Длительное голодание по утрам нарушает гормональный баланс, способствуя накоплению висцерального жира, повышению уровня сахара и холестерина в крови.

Учёные подчёркивают, что результаты основаны на наблюдательных данных и не доказывают причинно-следственную связь. Тем не менее авторы настоятельно рекомендуют не пропускать завтрак.

© Arx0nt/iStock.com

Учёные обнаружили ещё одну причину бросить курить

Люди среднего и пожилого возраста, которые отказались от сигарет, теряют память заметно медленнее, чем те, кто продолжает курить. К такому выводу пришли исследователи из Лондонского университетского колледжа (UCL). Работа опубликована в The Lancet Healthy Longevity.

Учёные проанализировали данные 9,4 тысячи человек из 12 стран, средний возраст участников составлял 58 лет. Наблюдения за участниками велись в течение шести лет. Установлено, что после отказа от курения когнитивные функции у бывших курильщиков снижались значительно медленнее. В частности, скорость ухудшения памяти уменьшалась примерно на 20%, а показателей речевой беглости — почти вдвое.

Авторы отмечают, что замедление когнитивного спада связано с меньшим риском деменции. Курение повреждает сосуды, снабжающие мозг кислородом, а также вызывает хроническое воспаление и окислительный стресс, что ускоряет гибель нейронов.

По словам авторов, отказ от курения даже в зрелом возрасте приносит пользу не только для тела, но и для мозга.

Вирус птичьего гриппа сохраняется в сыре до четырёх месяцев

© Natalia Rusanova/iStock.com

Учёные из Корнеллского университета (США) выяснили, что вирус птичьего гриппа H5N1 способен оставаться заразным в сыре из сырого молока до 120 дней. Работа опубликована в Nature Medicine.

Исследователи добавили вирус H5N1 в сырое молоко и проследили, как он ведёт себя во время производства и созревания сыра. Оказалось, что в обычных условиях вирус сохраняет активность на протяжении четырёх месяцев. Лишь при подкислении молока до уровня pH 5,0 и ниже вирус полностью теряет способность заражать клетки.

Возможно ли заражение человека при употреблении такого сыра, пока неизвестно, но авторы этого не исключают. Учёные призывают пересмотреть санитарные нормы и обратить внимание на другие продукты из сырого молока, например йогурты. По их данным, нагрев молока выше 54 °C в течение 15 минут полностью инактивирует вирус.

Голос матери помогает недоношенным детям развивать речь

Прослушивание записи материнского голоса ускоряет развитие речевых центров мозга недоношенных младенцев. К такому выводу пришли исследователи из Стэнфордского университета. Работа опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

В исследовании участвовали 46 детей, родившихся более чем на восемь недель раньше срока. Пока малыши находились в больнице, им ежедневно включали записи, где их матери читали книгу. Через несколько недель врачи сделали МРТ мозга детей и обнаружили, что у тех, кто слушал голос матери, левый дугообразный пучок (ключевой путь, отвечающий за обработку речи) оказался более зрелым, чем у младенцев из контрольной группы (которые не слушали записей).

Это первое рандомизированное исследование, показавшее прямую связь между речевыми стимулами и формированием мозговых структур у новорождённых. По словам авторов, даже короткие ежедневные звуковые сессии (по 2 часа 40 минут в сутки) оказали заметное влияние на развитие белого вещества мозга.

Учёные отмечают, что у недоношенных детей часто наблюдаются задержки речи, поскольку в больнице они слышат меньше голосов родителей, чем если бы продолжали развиваться в утробе. Прослушивание записи маминого голоса может стать простым и доступным способом стимуляции развития речи.

Стевия усилила действие лекарства от облысения

© Luis Echeverri Urrea/iStock.com

Экстракт стевии (натуральный подсластитель) сделал препарат миноксидил более эффективным для стимуляции роста волос. Исследование опубликовано в Advanced Healthcare Materials.

Миноксидил — одно из немногих средств, применяемых для лечения алопеции у мужчин и женщин. Однако его главный недостаток — слабая растворимость в воде, из-за чего действующее вещество плохо проникает к волосяным фолликулам.

Учёные решили объединить миноксидил со стевиозидом — веществом, получаемым из стевии. Стевиозид повысил растворимость миноксидила примерно в 18 раз, образуя устойчивые мицеллы — микроскопические пузырьки, способные легко проходить через кожу.

Препарат наносили мышам с признаками андрогенетической алопеции. Уже через месяц у животных восстановилось около двух третей утраченной шерсти. Поскольку стевиозид признан безопасным для человека, исследователи считают, что эта технология может быть легко адаптирована для лечения облысения у людей.

Главное

Завтрак помогает защититься от метаболического синдрома. Отказ от сигарет в зрелом возрасте оказался полезен не только для лёгких, но и для мозга. Из тревожных новостей: вирус птичьего гриппа может сохраняться в сыре до четырёх месяцев.

Но есть и хорошие известия: голос матери помогает недоношенным детям развивать речь, а стевия неожиданно усилила действие лекарства от облысения.

Важные исследования