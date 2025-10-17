Разрушен миф о вреде соцсетей и гаджетов для психики

Аделина Ахунова

Исследование сотрудников Университета Орегона опровергло одно из самых устойчивых убеждений цифровой эпохи. Учёные пришли к выводу, что стандартная модель пользования гаджетами почти не влияет на психическое здоровье взрослых.

© gpointstudio/Freepik

Авторы статьи, опубликованной в журнале PNAS, проанализировали данные об использовании гаджетов 10 тысяч человек в течение 4 недель. Учитывалось:

  • количество разблокировок телефона в течение дня;
  • общее экранное время;
  • время активного использования приложений;
  • продолжительность сеанса.

В среднем участники эксперимента разблокировали телефон 1,71 раза в час. На социальные сети они тратили почти 43 минуты в день, а на другие приложения — 295 минут (почти 5 часов). Однако исследователи подчеркнули, что из-за сильного разброса среднее значение было сильно искажено. Некоторые добровольцы вообще не открывали соцсети, а другие тратили на них по 10 часов.

Для оценки психического благополучия использовали как субъективные данные (мнение самих участников эксперимента), так и объективные (результаты тестов). Анализ показал, что гаджеты практически не влияли на настроение добровольцев. Значительный негативный эффект наблюдали у молодых людей, которые чаще среднего использовали приложения и социальные сети. Однако их психологическое благополучие изначально было на более низком уровне, чем у остальных участников.

Эти результаты расходятся с предыдущими небольшими исследованиями, которые находили связи между использованием смартфонов и психическим благополучием. Поэтому учёные полагают, что вред от смартфонов для психики может быть преувеличен.

Это не первое исследование, демонстрирующее безопасность и даже пользу гаджетов. Ранее метаанализ Техасского университета показал, что они могут использоваться для профилактики деменции. Оказалось, что активные пользователи цифровых технологий реже страдают от старческого слабоумия.

