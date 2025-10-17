Есть ли польза от бани — вердикт учёных

Баня — не только традиция, но и модный оздоровительный ритуал. Многие уверены, что пар выводит токсины, помогает худеть и укрепляет иммунитет. Разобрались, что говорят исследования и когда баня может навредить.

Как баня влияет на организм

Жар в парной вызывает физиологическую реакцию. Температура кожи повышается примерно до 40 °C, частота сердечных сокращений — до 100–150 ударов в минуту. Сердце начинает перекачивать почти вдвое больше крови, чем в состоянии покоя. Основной объём кровотока перераспределяется к коже, а из-за потоотделения за один сеанс человек теряет до 500 мл жидкости. Эти изменения схожи с эффектом умеренной физической нагрузки.

Сосуды расширяются, обмен веществ ускоряется, пульс учащается. Независимо от типа сауны — сухой, влажной или инфракрасной, — организм реагирует примерно одинаково.

Нагрузка затрагивает и дыхательную систему. У некоторых людей с астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) при регулярных посещениях сауны временно улучшается объём выдоха и общее качество дыхания. В то же время сухой жар может вызвать обострение при чувствительности к перепадам температуры или сниженной переносимости сухого воздуха.

Когда баня может быть полезна

Тип сауны влияет на температуру, влажность и субъективные ощущения. В традиционных банях (дровяных) воздух нагревается до 70–100 °C, влажность остаётся низкой — около 10–20%. В инфракрасных кабинах тело прогревается за счёт мягкого теплового излучения при температуре 45–60 °C. Паровые бани используют горячий влажный воздух.

Сердце и сосуды

Тепло усиливает кровообращение и ускоряет сердечный ритм. Это похоже на эффект кардионагрузки, но без физической активности. По данным крупного финского исследования, у мужчин, которые посещали сауну 4–7 раз в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был в два раза ниже по сравнению с теми, кто парился один раз в неделю. Также у них реже случались инфаркты и внезапная сердечная смерть. Однако исследование не доказывает причинно-следственную связь. Возможно, те, кто регулярно ходит в сауну, в целом больше следят за здоровьем.

Сауна также может немного снижать артериальное давление за счёт расширения сосудов. Но при гипертонии, особенно если давление нестабильно, важно проконсультироваться с врачом.

Стресс и тревожность

Парная расслабляет мышцы, улучшает сон и снижает уровень тревожности. В обзорах указано, что у людей с высоким психоэмоциональным напряжением после сеанса снижается уровень стресса и улучшается общее самочувствие.

Также есть предварительные данные, что регулярное посещение сауны может снижать риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Участники исследования, которые парились минимум четыре раза в неделю, реже сталкивались с когнитивными нарушениями.

Суставы и мышцы

Жар снимает мышечное напряжение, уменьшает спазмы и может облегчить хроническую боль. У людей с ревматоидным артритом сауна снижает скованность и уровень боли. Инфракрасные и сухие сауны, по данным небольших клинических исследований, могут ускорять восстановление после физической нагрузки и уменьшать боли в спине.

Кому нельзя в баню

Для большинства здоровых людей баня безопасна. Но при определённых состояниях жар может нанести вред.

Болезни сердца

При выраженных кардиологических нарушениях — стенокардии, тяжёлом аортальном стенозе, недавно перенесённом инфаркте или декомпенсированной сердечной недостаточности — жара создаёт опасную нагрузку. Скачки давления и аритмия могут возникнуть даже при коротком пребывании в парной. Особенно высок риск при резком охлаждении после выхода.

Хронические болезни лёгких и острые инфекции

При астме и ХОБЛ сухой жар может затруднять дыхание, усиливать спазм бронхов и провоцировать обострение. У некоторых людей с этими заболеваниями наблюдается ухудшение самочувствия уже через несколько минут в сауне. Перепад температуры между горячим воздухом и холодной водой особенно опасен: он может привести к сужению сосудов, повышению давления и даже к гипоксии.

Беременность

Женщины в первом триместре особенно чувствительны к перегреву. Есть данные, что высокая температура тела на ранних сроках может повлиять на развитие плода. Во втором и третьем триместре баня увеличивает риск обезвоживания и скачков давления.

Неврологические состояния и нарушения терморегуляции

Пожилые люди и пациенты с нарушениями вегетативной регуляции (например, при сахарном диабете с нейропатией) могут не замечать перегрева. Это повышает риск обморока и теплового удара.

Мужское бесплодие

Высокие температуры нарушают выработку сперматозоидов. Если мужчина планирует зачатие, лучше исключить баню из регулярных привычек.

Алкоголь и лекарства

После алкоголя в парную идти нельзя — усиливается риск аритмии, обезвоживания и потери сознания. Также с осторожностью нужно относиться к бане при приёме препаратов, влияющих на давление, сердечный ритм, уровень жидкости в организме или терморегуляцию.

Дети до 6 лет

У маленьких детей ещё не сформирована полноценная система терморегуляции. Даже кратковременное перегревание может быть опасным. Детям старше шести лет можно заходить в парную только под контролем взрослых на 5–10 минут.

Распространённые мифы о бане

Баню часто считают универсальным способом «очистить организм», сбросить вес и защититься от болезней. Но большинство подобных утверждений не подтверждают исследования.

Баня не выводит токсины. Потоотделение — это способ терморегуляции, а не механизм детоксикации. Основную работу по выведению вредных веществ выполняют печень, почки и кишечник. Через кожу выводится совсем незначительное количество токсинов, и ни одно крупное исследование не показало, что баня помогает очистить организм.

Парилка не помогает похудеть. Во время сеанса человек теряет воду, но не жир. Вес снижается временно. После восполнения жидкости он возвращается. Нет данных, что тепло из сауны ускоряет сжигание жира или влияет на обмен веществ настолько, чтобы это привело к похудению.

Жар не лечит простуду. В лабораторных условиях высокая температура действительно может снижать активность некоторых вирусов, в том числе коронавирусов. Но в организме этот эффект не воспроизводится. Наоборот, перегрев при болезни может ухудшить самочувствие, особенно если уже есть обезвоживание или лихорадка.

Как париться безопасно

Нарушение температурного режима, обезвоживание и переоценка собственных сил — главные причины осложнений после парилки.

Начинайте с малого. Первый сеанс не должен длиться дольше 5–10 минут. Если самочувствие хорошее, со временем можно увеличить продолжительность до 15–20 минут. Оставаться в жарком помещении дольше не рекомендуется.

Следите за самочувствием. Головокружение, тошнота, слабость, ощущение нехватки воздуха — сигналы, что нужно выйти и охладиться. Даже если кажется, что «терпеть ещё можно», лучше не рисковать.

Пейте достаточно воды. Перед и после бани нужно восполнять потерю жидкости. Подходят вода или напитки с электролитами. После сеанса желательно выпить не меньше 2–4 стаканов жидкости.

Избегайте резких перепадов температуры. Контраст между парной и холодной водой может резко изменить давление и вызвать сосудистый спазм. Особенно это опасно для людей с хроническими болезнями сердца и лёгких.

Не парьтесь при плохом самочувствии. Если есть температура, признаки инфекции или обострение хронической болезни, лучше отложить поход в баню.

Не забывайте про индивидуальные противопоказания. Если есть сомнения, например при беременности, высоком или низком давлении, приёме лекарств, заболеваниях сердца, лёгких или почек, стоит посоветоваться с врачом.

Главное

Баня может помочь расслабиться, улучшить сон и снять мышечное напряжение. При хронических заболеваниях, беременности, колебаниях давления или приёме лекарств перед походом в парную важно получить одобрение врача. А вот надеяться на «выведение токсинов», сжигание жира или профилактику инфекций не стоит — научных оснований для этого нет. Главное — не переоценивать возможности организма, не перегреваться и внимательно относиться к своему состоянию. Тогда баня действительно принесёт удовольствие и не навредит.

