Нужно ли мыть овощи содой и уксусом — разобрались по-научному

Как правильно очистить овощи и фрукты от грязи, микробов и пестицидов? Разобрались, справится ли с этим обычная вода или нужны дополнительные средства.

Кажется, что чистые и блестящие яблоки, огурцы или помидоры с полок супермаркета готовы к употреблению. Но на поверхности овощей и фруктов может скрываться целый «коктейль» нежелательных веществ — от пыли и частиц почвы до микробов, спор грибов, остатков пестицидов и воска, которым иногда покрывают плоды для сохранности товарного вида. Поэтому все овощи и фрукты нужно мыть.

Пыль, остатки почвы и микробы

Специалисты сходятся во мнении, что в большинстве случаев достаточно обычной проточной воды комфортной температуры. Этого хватает, чтобы устранить основных загрязнителей — пыль, почву и большинство микробов. Горячая вода не делает овощи и фрукты чище, а иногда даже может испортить их внешний вид или структуру.

Главное, тщательно промыть поверхность. Жёсткие овощи (например, картофель, морковь, огурцы) можно потереть щёткой, а мягкие плоды с тонкой кожурой — просто руками или губкой. После мытья продукты лучше вытереть чистым полотенцем или бумажной салфеткой — это удалит остатки влаги и возможные следы загрязнений.

Мыло и моющие средства

Использовать мыло и другие средства не стоит. Дело в том, что кожура фруктов и овощей имеет пористую структуру, куда проникают вещества из мыльного раствора (и удалить их оттуда почти невозможно). Они могут попасть внутрь и вызвать раздражение слизистой или аллергическую реакцию.

Сода, уксус и пестициды

Ещё одна причина, по которой многие сомневаются в эффективности обычного мытья водой, — пестициды. Современные фрукты и овощи часто обрабатывают химическими средствами для защиты от вредителей и плесени. Эти вещества помогают сохранить урожай, но их следы могут оставаться на кожуре и даже частично проникать в верхние слои плода. Полностью удалить такие соединения, особенно если они впитались в кожицу, практически невозможно.

Об эффективности соды

Некоторые данные действительно указывают на то, что раствор соды может быть эффективнее простой воды. Так, в исследовании учёных из лаборатории по анализу пестицидов в Массачусетсе показано, что раствор соды удаляет остатки пестицидов с яблок значительно лучше, чем обычная вода.

В другом исследовании учёные из Турции обнаружили, что растворы соды удаляли до 60–80% некоторых пестицидов. Это сопоставимо с результатами коммерческих моющих средств для таких целей.

Об эффективности уксуса

Растворы уксуса также демонстрируют заметный эффект. Например, в одном из исследований говорится, что промывание овощей 5%-ным уксусом снижает уровень содержания некоторых пестицидов на 60–75%. Похожие результаты были получены и для клубники: 3%-ный уксус удалял почти вдвое больше остатков химикатов, чем обычная вода.

Ложка дёгтя

Следует отметить, что подобных исследований пока недостаточно, чтобы официально рекомендовать соду или уксус как основной метод мытья овощей и фруктов. Результаты таких экспериментов сильно зависят от типа пестицида, структуры кожуры и концентрации раствора.

Кроме того, важно помнить, что ни сода, ни уксус не удаляют загрязнения полностью. Поэтому их можно рассматривать как дополнительную меру, но не как полноценную замену простому и безопасному способу — тщательному мытью проточной водой.

Как правильно мыть разные виды овощей и фруктов

Вот что по этому поводу рекомендует Роспотребнадзор.

Корнеплоды

Картофель, морковь, свёклу, редис и другие корнеплоды лучше сначала замочить на 10–15 минут в тёплой воде, чтобы размягчить налипшую грязь. Затем их следует тщательно очистить щёткой и промыть под проточной водой до полного удаления остатков земли.

Капуста

Перед тем как мыть капусту, нужно удалить верхние листья — именно они чаще всего накапливают пыль и микроорганизмы. Опустите кочан на несколько минут в прохладную воду — это поможет избавиться от мелких насекомых. Цветную капусту удобнее разделить на соцветия, чтобы промыть каждую часть отдельно.

Зелень

Укроп, петрушку, кинзу, зелёный лук, щавель и салатные листья следует аккуратно перебрать, удалить корни и повреждённые части. После этого зелень нужно замочить в прохладной воде примерно на 15 минут, периодически перемешивая и меняя воду, пока она не станет прозрачной. Для дополнительной дезинфекции можно подержать зелень около получаса в слабом растворе соли или уксуса (1 столовая ложка на литр воды), а затем тщательно ополоснуть чистой водой.

Виноград

Гроздья винограда лучше промывать под струёй воды. После этого нужно дать ей стечь. Если ягоды плотно прилегают друг к другу, гроздья можно аккуратно разрезать ножницами. Однако не рекомендуется отрывать ягоды от плодоножек, поскольку они защищают мякоть от попадания микробов и преждевременной порчи.

Ягоды

Малину, вишню, черешню, смородину и другие нежные ягоды нужно промывать особенно бережно. Лучше выложить их в дуршлаг в один слой и держать под мягкой струёй воды около 5 минут.

Клубника

Клубнику удобнее сначала замочить на 5–10 минут в прохладной воде, чтобы отстали песчинки и грязь, а затем аккуратно промыть под проточной водой. После этого ягоды желательно обсушить — выложить на салфетку или полотенце.

Главное

Мыть овощи и фрукты нужно всегда, даже если они выглядят идеально чистыми. В большинстве случаев достаточно обычной проточной воды и лёгкой механической очистки, а сода и уксус могут использоваться лишь как дополнительная мера. Эти растворы действительно снижают количество пестицидов, но не удаляют их полностью.

Важные исследования