Гинеколог рассказала, как не пропустить первые признаки менопаузы

Едва заметные изменения в женском организме обычно начинаются после 40 лет. Врач — акушер-гинеколог Наталья Артамонова рассказала «Рамблеру», как понять, что это не просто усталость или стресс и что делать в этот переходный период.

Что такое перименопауза

«Это время, когда в яичниках постепенно снижается выработка гормонов, в первую очередь эстрогенов и прогестерона. Этот этап может начаться уже в 40–45 лет (а у некоторых женщин — чуть раньше или позже) и длиться несколько лет до полного прекращения менструаций». Артамонова Наталья Валерьевна кандидат медицинских наук, врач — акушер-гинеколог сети клиник «Семейная»

У женской репродуктивной системы есть определённый биологический ресурс, который формируется ещё во внутриутробном периоде и не может быть восполнен или увеличен в течение жизни. Со временем он постепенно истощается, и в какой-то момент организм начинает переходить в новый этап, который предшествует окончательному исчезновению менструаций. Время наступления этого периода индивидуально и зависит от генетики, хотя образ жизни и общее состояние здоровья также могут влиять на выраженность и течение изменений.

Несмотря на то что менструальный цикл в этот период может быть непредсказуемым, а уровень гормонов — низким, во время пременопаузы всё ещё возможно забеременеть.

Следует уточнить, что в обиходе используют оба термина — перименопауза и пременопауза — для описания одного и того же периода: времени гормональных изменений, предшествующего менопаузе. Однако перименопауза — более точный медицинский термин, охватывающий весь переходный этап, который может начаться с нерегулярных менструаций и закончиться через 12 месяцев после последней менструации.

Признаки перименопаузы

Эстроген и прогестерон не только отвечают за репродуктивную функцию, но и оказывают влияние на многие системы организма: поддерживают здоровье костей, регулируют обмен веществ, влияют на настроение, сон, состояние кожи и сосудов. Когда уровень этих гормонов начинает меняться, нарушается привычный баланс, и именно поэтому появляются характерные признаки.

Каждая женщина проходит этот этап по-своему, но чаще всего первые сигналы организма такие:

Нерегулярные месячные. Цикл становится короче или длиннее, менструации могут быть то обильными, то очень скудными.

Приливы и ночная потливость. Внезапное чувство жара, покраснение лица, повышенное потоотделение — классические признаки гормональных колебаний.

Перепады настроения, раздражительность, тревожность. Изменение уровня гормонов влияет и на эмоциональный фон. Женщина может замечать, что стала более чувствительной, быстрее утомляется.

Проблемы со сном. Трудности с засыпанием или пробуждения ночью — частые спутники перименопаузы.

Изменения кожи и волос. Кожа становится сухой, появляются морщины, волосы могут терять блеск и густоту.

Снижение либидо и дискомфорт при интимной близости. Это связано с уменьшением выработки эстрогенов и изменением состояния слизистой влагалища.

Изменения веса. Даже при привычном питании может появиться склонность к набору массы, особенно в области живота.

Профилактика и уход за собой

«Перименопауза — это не болезнь, а естественный этап жизни женщины. Главное — встретить его осознанно и с заботой о себе. Это не конец молодости, а начало нового этапа, когда женщина может чувствовать себя уверенно и комфортно, если вовремя обратить внимание на сигналы своего организма и получить грамотную поддержку врача», — говорит специалист.

Из-за происходящих гормональных изменений здоровье в этот период требует особого внимания. На фоне снижения уровня эстрогенов возрастает риск потери костной массы (остеопороза) и повышения уровня холестерина.

Перименопауза и менопауза сами по себе не вызывают сахарный диабет. Однако гормональные колебания у некоторых женщин могут привести к увеличению веса в области живота и повышению артериального давления. А это факторы риска развития диабета 2-го типа. На проблемы с регуляцией глюкозы указывают непреодолимая тяга к углеводам, ощущение постоянной усталости, набор веса и проблемы с концентрацией внимания.

Поэтому важно:

Не игнорировать изменения. Если цикл стал нерегулярным или появились необычные симптомы, обратитесь к гинекологу. Важно убедиться, что за этими проявлениями не скрываются другие состояния, например нарушения функции щитовидной железы или миома (доброкачественное образование в мышечном слое матки).

Следить за питанием. Увеличьте количество овощей, рыбы, продуктов, богатых кальцием и витамином D. Ограничьте сахар и фастфуд: они усиливают колебания настроения и влияют на вес.

Двигаться. Регулярная физическая активность — лучший помощник в этот период. Она помогает стабилизировать настроение, улучшает сон и поддерживает мышцы в тонусе.

Обращаться за медицинской помощью. Не стесняйтесь говорить о своём самочувствии. Если приливы, раздражительность или бессонница мешают жить, врач подберёт мягкие методы коррекции — от растительных препаратов до гормональной терапии.

Регулярно обследоваться. Минимум раз в год нужно проходить гинекологический осмотр и делать УЗИ органов малого таза.

Главное

Ранние признаки перименопаузы обычно появляются у женщин после 40 лет и связаны с постепенным снижением уровня эстрогенов и прогестерона в яичниках. Это влияет на менструальный цикл, настроение, сон, кожу, волосы, либидо и обмен веществ. Часто наблюдаются нерегулярные месячные, приливы и ночная потливость, раздражительность, тревожность, проблемы со сном, сухость кожи, выпадение волос, снижение сексуального влечения и дискомфорт при интимной близости, а также склонность к набору веса, особенно в области живота. Такие изменения естественны, но требуют внимания к питанию и физической активности. Также важно регулярно проходить медицинские осмотры и при необходимости подключать корректирующую терапию для поддержания здоровья костей, сосудов и общего состояния организма.

Важные исследования