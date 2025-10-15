Учёные нашли способ восстанавливать клетки мозга

Исследователи из Технологического института Сибаура выяснили, что новое соединение стимулирует нейрогенез — создание новых нейронов. Они генерируют и передают импульсы. Прогрессирующее разрушение или гибель клеток мозга провоцирует серьёзные нейродегенеративные заболевания, в том числе болезни Альцгеймера и Паркинсона.

© Nadzeya Haroshka/iStock.com

Считается, что обратить вспять этот процесс нельзя, однако открытие японских учёных может стать началом регенеративной терапии болезней, связанных с гибелью нейронов. Авторы статьи, опубликованной в журнале ACS Chemical Neuroscience, сообщили, что комбинация усовершенствованного витамина К и ретиноевой кислоты (формы витамина А) стимулирует нейрогенез. Это происходит за счёт активации рецептора mGluR1.

Эксперименты на мышах показали, что новое соединение эффективнее натурального витамина К и быстрее проникает через гематоэнцефалический барьер (сито между кровотоком и мозгом).

Прививку от деменции испытали на людях

Исследователи полагают, что, если новый витамин К также влияет на человека, это может изменить подходы к лечению нейродегенеративных заболеваний. В теории такая терапия может не только замедлять прогрессирование, например, деменции, но и профилактировать её.

Пока это только предположение, но поиск лекарства от болезни Альцгеймера — одна из приоритетных задач медицины. Из-за увеличения продолжительности жизни пациентов с таким диагнозом стало больше. По данным ВОЗ, сейчас в мире насчитывается около 60 млн людей с деменцией. По прогнозу, к 2050 году их станет уже 139 млн. При этом существующие методы терапии предлагают только устранение некоторых симптомов и повышение качества жизни, но не излечение.