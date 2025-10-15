Врач перечислила 5 способов улучшить мозговое кровообращение

Мозг потребляет до четверти поступающего кислорода, и любые сбои в кровоснабжении отражаются на работе всего организма. Врач-кардиолог, к. м. н. Екатерина Савельева рассказала «Рамблеру», как улучшить мозговое кровообращение и почему это важно для здоровья и ясности ума.

© Рамблер

Для доставки кислорода и питательных веществ к мозгу требуется примерно 15–20% всего объёма крови, перекачиваемого сердцем (сердечного выброса). В норме кровоток в мозге остаётся стабильным за счёт сужения и расширения сосудов. Когда нейроны начинают работать активнее, приток крови к ним увеличивается — мозг сам направляет больше кислорода и питательных веществ туда, где это нужно.

© mr.suphachai praserdumrongchai/iStock.com

Радиус сосудов — самый важный фактор для нормального мозгового кровотока, и даже небольшие изменения диаметра просвета оказывают на него значительное влияние.

«Нарушение мозгового кровообращения сопровождается снижением когнитивных функций, появлением головных болей, головокружений и может привести к развитию ишемических инсультов и сосудистых деменций». Савельева Екатерина кандидат медицинских наук, врач-кардиолог сети клиник «Семейная»

Почему мозгу может не хватать крови

Основной механизм — атеросклеротическое поражение артерий, ведущее к структурной и функциональной декомпенсации сосудистой сети.

«Всё, что вредит сердцу и сосудам, автоматом вредит и нормальному мозговому кровообращению. Ключевые факторы риска — это гипертоническая болезнь, нарушения липидного обмена, сахарный диабет, курение и нехватка физической активности. Эти состояния вызывают нарушения в работе эндотелия — внутреннего слоя сосудов, — что приводит к их сужению и снижению кровотока в мозге», — объясняет специалист.

Гипертония: длительно повышенное давление повреждает стенки сосудов, делает их менее эластичными и способствует формированию микротравм эндотелия.

длительно повышенное давление повреждает стенки сосудов, делает их менее эластичными и способствует формированию микротравм эндотелия. Атеросклероз: накопление жировых бляшек на стенках артерий сужает просвет сосудов и нарушает нормальный кровоток.

накопление жировых бляшек на стенках артерий сужает просвет сосудов и нарушает нормальный кровоток. Диабет: повышенный уровень глюкозы повреждает эндотелий (внутреннюю оболочку артерий), ускоряет процессы атеросклероза и снижает способность сосудов к расширению.

повышенный уровень глюкозы повреждает эндотелий (внутреннюю оболочку артерий), ускоряет процессы атеросклероза и снижает способность сосудов к расширению. Курение: никотин и другие токсические вещества вызывают спазм сосудов, повреждают их стенки и повышают риск образования тромбов.

никотин и другие токсические вещества вызывают спазм сосудов, повреждают их стенки и повышают риск образования тромбов. Гиподинамия: замедляет кровоток, снижает эластичность сосудов и способствует ожирению и нарушениям обмена веществ.

Из-за мощных компенсаторных механизмов сужение сосудов часто развивается постепенно и остаётся незаметным до тех пор, пока резерв не исчерпается и не проявятся серьёзные симптомы — например, транзиторная ишемическая атака или инсульт.

Чем опасно высокое давление и как лечить артериальную гипертензию

Как улучшить мозговое кровообращение

«Риск нарушений мозгового кровообращения увеличивается с возрастом. Поэтому нужно проверять свой липидный профиль и своевременно делать диагностику состояния сосудов. Подход к улучшению — это всегда два шага: изменение образа жизни и подбор действительно нужных лекарств со специалистом», — поясняет врач.

Внимание к общему состоянию здоровья

Состояние сердца и сосудов напрямую влияет на работу мозга и кровообращение в нём. Регулярные обследования и своевременное лечение хронических заболеваний помогают предотвратить инсульты, сохранить память и ясность мышления. Поэтому необходимо:

Вовремя проходить диспансеризацию и контролировать давление, уровень сахара и холестерина.

и контролировать давление, уровень сахара и холестерина. Лечить хронические болезни: сердечно-сосудистые, диабет, проблемы с почками — всё это отражается на мозге.

Физическая активность

Умеренные аэробные упражнения, такие как быстрая ходьба, бег или плавание, способствуют улучшению кровоснабжения мозга. Это связано с тем, что тренировки снижают спазм сосудов и улучшают циркуляцию крови в мельчайших капиллярах.

© Freepik

Метаанализ 26 исследований показал, что регулярные тренировки у пожилых людей увеличивают скорость мозгового кровотока. Ощутимый эффект заметен от длительных программ упражнений. При этом эпизодические или очень короткие нагрузки не дают выраженного результата.

Рациональная диета

Продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, особенно омега-3, полезны для сосудов не только сердца, но и мозга. Также важны антиоксиданты и клетчатка. Этих компонентов много в средиземноморской диете. Она помогает снижать уровень липопротеинов низкой плотности, что уменьшает маркеры воспаления и оказывает положительное влияние на сосудистую систему мозга.

«Неправильное питание с высоким содержанием насыщенных жиров, обработанных продуктов и сахара может со временем привести к увеличению веса или ожирению. Это увеличивает риск развития резистентности к инсулину, диабета и болезней сердца, а все эти системные заболевания повышают риск снижения когнитивных функций мозга», — предупреждает специалист.

Исследования показывают, что недостаточный уровень омега-3 жирных кислот связан с расстройствами настроения и снижением когнитивных функций во взрослом возрасте. Более высокое потребление этих кислот улучшает обучаемость, память, когнитивное здоровье и приток крови к мозгу.

Врач рассказал, можно ли очистить сосуды при бляшках в сонных артериях

Отказ от вредных привычек и контроль массы тела

Снижение веса, отказ от курения и ограничение алкоголя напрямую улучшают работу эндотелия, способствуют расширению сосудов и нормализуют микроциркуляцию. Это уменьшает оксидативный стресс и воспаление и тем самым снижает риск образования тромбов и атеросклероза. Такие меры также повышают эластичность сосудов и снижают артериальное давление, улучшая мозговое кровообращение.

Главное

Мозг потребляет до четверти кислорода организма, и стабильное кровоснабжение критически важно для его работы. Радиус сосудов играет ключевую роль: даже небольшое сужение снижает кровоток, что ведёт к когнитивным нарушениям, головным болям и риску инсульта. Основные причины ухудшения мозгового кровообращения — атеросклероз, гипертония, диабет, курение и малоподвижный образ жизни, которые повреждают эндотелий, уменьшают эластичность сосудов и нарушают кровоток. Для поддержания нормального кровоснабжения полезны регулярные аэробные упражнения, рациональное питание с достаточным количеством омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и клетчатки, а также отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и контроль массы тела. Эти меры улучшают работу эндотелия, расширяют сосуды, нормализуют микроциркуляцию, снижают воспаление и оксидативный стресс, что поддерживает когнитивные функции и снижает риск тромбов и атеросклероза.

Важные исследования