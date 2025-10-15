Названа польза секса для иммунитета и гормонального фона

Секс — это не только про удовольствие и размножение. Это ещё и один из компонентов здорового образа жизни. Разобрались, как интимная близость помогает сердцу, иммунитету, гормональному фону и настроению.

© gilaxia/iStock.com

Физическое здоровье

Секс — это и полезная физическая активность. Это особенно важно для тех, кто не занимается спортом.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Во время полового акта:

возрастает частота сердечных сокращений;

расширяются сосуды;

усиливается приток крови к органам.

Согласно исследованиям, у людей, которые регулярно занимаются сексом, снижается риск гипертонии и ишемической болезни сердца. В целом регулярные занятия сексом снижают риск смерти от всех причин.

Сжигает калории

Во время интимной близости повышается частота дыхания и ускоряется обмен веществ. В среднем за 20–30 минут полового акта человек теряет от 70 до 150 ккал (в зависимости от интенсивности). По эффекту это сравнимо с лёгкой тренировкой.

Поддерживает иммунитет

У людей, которые регулярно занимаются сексом, повышается уровень иммуноглобулина A (IgA) — основного защитного белка слизистых. Он помогает организму противостоять вирусам и бактериям, укрепляя естественные барьеры.

© gpointstudio/Freepik

Психологические преимущества

Интимные отношения снижают стресс, улучшают настроение и повышают самооценку.

Снижает уровень стресса и тревожности

Во время полового акта высвобождается гормон окситоцин. Он помогает расслабиться и снижает уровень тревожности. Одновременно повышается выработка эндорфинов — эндогенных (внутренних) стимуляторов положительных эмоций. Таким образом, регулярная половая активность снижает риск развития хронического стресса и положительно влияет на работу нервной системы.

Улучшает настроение и уменьшает признаки депрессии

После достижения оргазма уровень дофамина и серотонина в крови увеличивается, что напрямую влияет на чувство удовлетворения. Исследования показывают, что у людей, ведущих активную половую жизнь, реже встречаются депрессивные расстройства.

Облегчает боль и помогает вывести камни из почек: чем ещё полезен секс

Повышает самооценку

Близость помогает человеку лучше принимать своё тело и понимать свои потребности. Люди, которые чувствуют себя желанными и получают удовольствие от половых отношений, чаще остальных ощущают уверенность в себе.

Отношения

Гормон окситоцин также называют «гормоном привязанности». Именно он помогает формировать чувство доверия, нежности и эмоциональной близости. Благодаря этому секс помогает укрепить связь между партнёрами и повысить ощущение безопасности в отношениях. Поэтому регулярная половая активность только укрепляет отношения, делая их более гармоничными.

Улучшает коммуникацию

Когда люди открыто говорят о своих потребностях, желаниях и границах, их эмоциональный контакт становится крепче. Половые отношения требуют высокого уровня доверия между партнёрами. Разговоры о сексе помогают понимать друг друга и вне спальни.

Повышает удовлетворённость в отношениях

Физическая близость напрямую связана с эмоциональной стабильностью. Люди, которые регулярно занимаются сексом, меньше конфликтуют и ощущают большую удовлетворённость от жизни.

© prostooleh/Freepik

Польза для гормонального фона

После достижения оргазма происходит активная выработка эндорфинов — природных обезболивающих веществ, которые снижают чувствительность к боли и улучшают настроение. Неслучайно многие отмечают, что секс помогает справиться с головной болью и усталостью.

Роль тестостерона и эстрогена

У мужчин после близости повышается уровень тестостерона. Это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и общее самочувствие.

У женщин, которые регулярно занимаются сексом, более высокий уровень эстрогенов. Примечательно, что эти половые гормоны также отвечают за эластичность сосудов и упругость кожи.

Сколько раз и как долго — о сексе в минутах и сантиметрах

Профилактика заболеваний

Половые отношения положительно влияют на иммунитет, обмен веществ, сердечно-сосудистую и репродуктивную функцию.

Уменьшает риск заболеваний

Помимо вышеперечисленных полезных эффектов для здоровья, у секса есть и другие положительные стороны. Например, у мужчин регулярные интимные отношения ассоциируются с более низкой вероятностью развития рака простаты, а у женщин — со снижением воспалительных процессов органов малого таза.

Улучшает репродуктивное здоровье

Полезен секс и для репродуктивной системы. Например, у женщин интимные отношения улучшают кровообращение органов малого таза и тонус мышц тазового дна. А у мужчин регулярная половая активность способствует профилактике застойных явлений в предстательной железе.

Главное

Секс — естественная часть жизни, которая приносит не только удовольствие, но и ощутимую пользу для здоровья. Он укрепляет сердце, иммунитет, нервную систему, улучшает настроение и повышает уверенность в себе.

Регулярная половая активность помогает поддерживать гормональный баланс, замедляет процессы старения и укрепляет отношения.

Важные исследования