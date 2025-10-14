Исследования объяснили, почему никто не избежит радиации

Мы не видим радиацию, но сталкиваемся с ней каждый день. При этом слово «облучение» у многих вызывает тревогу. Разобрались, откуда берётся радиация, чем она может быть опасна и почему её не нужно бояться.

Что такое радиация

Это энергия, которая распространяется в виде волн или частиц. Она бывает двух типов: неионизирующая и ионизирующая.

Неионизирующее излучение — низкоэнергетические волны, которые не могут повредить клетки организма. К этому типу относят радиоволны, микроволны, свет и тепло. Мы сталкиваемся с ними каждый день, когда пользуемся телефоном, микроволновкой или слушаем радио.

Ионизирующее излучение более мощное. Оно может выбивать электроны из атомов, нарушать структуру молекул и повреждать ДНК. К этому типу относятся рентгеновские и гамма-лучи, альфа- и бета-частицы, нейтроны. Такое излучение проникает в ткани, и его влияние на организм зависит от дозы и индивидуальной чувствительности. В небольших количествах радиация неопасна: организм способен справляться с такими воздействиями. Но при высоких дозах или длительном облучении возрастает риск мутаций и других неблагоприятных эффектов. Как и с любым потенциально вредным фактором, всё решает доза.

Фоновое излучение

Радиоактивный фон — часть повседневной жизни. Мы получаем небольшие дозы каждый день из воздуха, воды, еды и даже из собственных тканей. Средняя годовая доза облучения оценивается примерно в 3 мЗв на человека.

Космическое излучение

Излучение из космоса проникает через атмосферу и достигает поверхности Земли. На уровне моря оно ослаблено, но в горах и в воздухе его больше, поэтому пассажиры и экипаж самолётов получают дополнительную дозу облучения. Например, у пилотов и бортпроводников годовая доза может быть выше средней, но доказательная связь между этим и риском рака пока не подтверждена.

Радиоактивные элементы в почве

Почва и горные породы содержат природные радиоактивные вещества — уран, торий, калий-40. Они могут выделяться в воздух, попадать в питьевую воду и продукты, например овощи, выращенные на такой земле. В организме человека тоже есть радиоактивные изотопы: калий-40, углерод-14, радий.

Радон — главный источник

Самая весомая доля фона — это радон. Это радиоактивный газ без цвета и запаха, который выделяется из почвы и проникает в дома через щели и подвалы. При высоких концентрациях радон накапливается в воздухе. По данным CDC, он занимает второе место среди причин рака лёгких в США после курения.

Медицинское излучение

Ионизирующее излучение используют в медицине для диагностики и лечения. Большинство пациентов сталкиваются с ним при визуализирующих обследованиях — рентгене, компьютерной томографии (КТ), позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), рентгеноскопии. Эти методы позволяют врачу увидеть, что происходит внутри организма, и поставить точный диагноз.

МРТ и УЗИ не относят к источникам ионизирующего излучения, они используют другие принципы и считаются безопасными.

Доза облучения при диагностике зависит от метода, площади обследования и массы тела пациента. Например:

рентген грудной клетки: около 0,1 мЗв;

КТ грудной клетки: до 6 мЗв;

ПЭТ/КТ: до 23 мЗв.

По сравнению с фоновым уровнем некоторые из этих процедур дают ощутимую дозу. Однако риск всегда сопоставляют с пользой. Если исследование необходимо, его назначают, соблюдая принцип минимально возможной дозы.

Организм ребёнка чувствительнее к радиации, так как клетки делятся быстрее. Если настройки аппарата не скорректированы под маленький размер тела, доза может оказаться выше, чем требуется. Поэтому визуализирующие исследования детям проводят только по строгим показаниям и с минимальной нагрузкой.

Бытовые источники

Некоторые предметы повседневного обихода тоже могут давать небольшую дозу, но это безопасно.

Строительные материалы

Кирпич, гранит, бетон могут содержать уран, торий и калий‑40. Эти элементы встречаются в природе и в небольших количествах попадают в материалы. При нормальной вентиляции и плотной укладке радиационный фон внутри помещения остаётся в пределах нормы.

Датчики дыма

Некоторые модели содержат низкоактивные радиоактивные элементы, которые заключены в герметичный корпус и не представляют угрозы.

Продукты

Растения поглощают радиоактивные изотопы из почвы и воды, например калий‑40. Он входит в состав привычных продуктов: картофеля, моркови, мяса, бобовых. Однако доза, получаемая с едой, очень мала.

Вызывает ли радиация рак

Ионизирующее излучение может повреждать молекулы ДНК. При высоких дозах или длительном воздействии это увеличивает риск мутаций и, как следствие, развития рака. Но ключевую роль играет именно доза.

Если облучение кратковременное и слабое (например, рентген грудной клетки), организм обычно справляется сам. Когда доза выше (например, при лучевой терапии или множественных КТ), риск возрастает. Наиболее уязвимы дети, пожилые люди, беременные и люди с ослабленным иммунитетом.

Важно помнить, что не вся радиация ведёт к болезни. Фоновый уровень или единичное обследование не представляют реальной угрозы.

Главное

Ионизирующее излучение окружает нас постоянно, его источники есть в космосе, почве, воздухе, еде и даже внутри организма. Ещё один большой источник — медицина: КТ, ПЭТ и рентген используют радиацию для диагностики и лечения. Реже мы сталкиваемся с искусственным излучением из потребительских товаров: продуктов, строительных материалов, датчиков дыма. В нормальных условиях всё это безопасно. Вред от радиации зависит от дозы, возраста и чувствительности. В небольших количествах организм справляется сам. Риски начинаются при высоких или повторных нагрузках, особенно у детей.

