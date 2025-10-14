Учёные развенчали миф о нехватке витаминов в современных продуктах

Про весенний или осенний авитаминоз можно услышать в рекламе БАДов и витаминно-минеральных комплексов. Разобрались, что в медицине считают авитаминозом и кому он в действительности грозит.

Что такое авитаминоз

Дословно это значит «без витаминов». Это довольно тяжёлое и редкое состояние, при котором наблюдается крайняя степень нехватки одного или нескольких витаминов.

Классические примеры авитаминозов известны со времён первых морских экспедиций и колониальных войн. Моряки, месяцами лишённые свежих овощей и фруктов, заболевали цингой. Это болезнь, вызванная полным отсутствием витамина C. В других регионах встречались:

пеллагра (дефицит ниацина — витамина B3);

бери-бери (недостаток тиамина — витамина B1);

рахит (дефицит витамина D).

Сегодня авитаминоз — крайне редкое явление. Чаще всего оно связано с тяжёлыми заболеваниями, психическими расстройствами или алкоголизмом. Например, единичные случаи цинги ещё встречаются, но массовой нехватки витамина С нет.

В медицинской практике об авитаминозе говорят, когда дефицит того или иного витамина настолько серьёзен, что это приводит к тяжёлым клиническим последствиям. В остальных случаях (и их подавляющее большинство) говорят о гиповитаминозе или дефиците витаминов.

Витамины и современное питание

Одно из популярных убеждений нашего времени звучит так: продукты «обеднели», в них почти не осталось витаминов и минералов, поэтому каждому человеку нужны добавки. Однако этот тезис не подтверждается научными данными.

Исследования показывают, что при разнообразном и сбалансированном питании человек получает весь необходимый набор витаминов и микроэлементов. Даже при современном уровне переработки продуктов рацион, включающий овощи, фрукты, крупы, мясо, рыбу, молочные продукты и растительные масла, полностью покрывает физиологические потребности.

Так, крупный метаанализ американских учёных показал, что для здоровых людей витаминно-минеральные добавки не несут никакой пользы. Риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и смертности у тех, кто принимал добавки, не отличался от тех, кто их не принимал.

Похожие выводы сделали и немецкие исследователи. У большинства жителей Европы уровень витаминов в крови остаётся нормальным без приёма каких-либо добавок. Главное условие — сбалансированный рацион. Исключения составляют лишь отдельные витамины, например витамин D в зимний сезон или фолиевая кислота у беременных. Здесь витаминно-минеральные комплексы действительно могут быть уместны по согласованию с врачом.

Про осенний и весенний авитаминоз

То, что весной или осенью у человека наблюдается нехватка витаминов, — ещё один миф. Если питание сбалансировано, то в любое время года можно обеспечить организм всеми необходимыми нутриентами. И осенью, и зимой, и весной доступны все группы продуктов, содержащих полный спектр витаминов:

зерновые,

мясо,

яйца,

молочные продукты,

овощи (пусть и в меньшем разнообразии в зимне-весеннее время).

Про витамин D

Особняком стоит витамин D (колекальциферол). Он вырабатывается в организме при попадании на кожу солнечного света. Поэтому в зимний период у жителей северного полушария может быть его дефицит, что подтверждает ряд исследований. В одном из таких было показано, что многие жители Швеции в период с января по март испытывают нехватку витамина D. В таком случае врач может назначить препараты с колекальциферолом.

В каких случаях возможен гиповитаминоз

Есть несколько типичных ситуаций, при которых возможен дефицит.

Несбалансированное питание

Основная причина гиповитаминозов — несбалансированное питание, например недостаток овощей (меньше минимально рекомендуемых 400 граммов в сутки).

Особенно часто проблемы возникают при веганстве и вегетарианстве. Полный отказ от продуктов животного происхождения лишает организм основных источников витамина B12, железа, цинка, витаминов D и A. Без компенсации добавками через несколько лет может развиться анемия, неврологические нарушения и усталость.

Заболевания органов пищеварения

Даже при нормальном питании гиповитаминоз может возникнуть, если нарушено всасывание питательных веществ в кишечнике. Это характерно для хронических воспалительных заболеваний кишечника (болезни Крона, язвенного колита), целиакии и синдрома мальабсорбции.

Приём некоторых лекарств

Длительный приём определённых препаратов (например, противосудорожных, метформина, ингибиторов протонной помпы) может снижать усвоение витаминов B12, B6, фолиевой кислоты или витамина D.

Что делать при гиповитаминозе

Если есть подозрение на нехватку витаминов (есть усталость, сухость кожи, ломкость волос, анемия, раздражительность), первым делом нужно обратиться к врачу.

Специалист оценит питание, образ жизни, назначит анализы на уровень нужных витаминов и микроэлементов. Иногда причина кроется не в питании, а в заболеваниях. Тогда в первую очередь лечить нужно основное заболевание.

Самостоятельный приём добавок без назначения врача может быть не только бесполезен, но и вреден. Например, передозировка жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) опасна для печени, костей и сердечно-сосудистой системы. Поэтому правильный подход — выявить причину, скорректировать рацион и, если нужно, начать лечение.

Главное

При сбалансированном питании организм получает весь необходимый набор витаминов и минералов в любое время года. Состояние гиповитаминоза, как правило, возникает при нарушениях питания (например, вегетарианской диете, недостаточном потреблении овощей и фруктов) или некоторых заболеваниях. В таких случаях нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

