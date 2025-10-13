Учёные смогли обмануть иммунную систему и вылечить рак

Учёные научились модифицировать иммунные клетки для борьбы с раком. Совместная разработка Массачусетского технологического института и Гарвардского университета может изменить принципы лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Communications, разработали вариант иммунной терапии на основе скрытых донорских NK-клеток. Это естественные киллеры иммунитета, которые распознают подозрительные клетки и уничтожают их. Технология их модификации с химерным антигенным рецептором (CAR) позволяет делать так, чтобы CAR-NK-клетки реагировали на маркеры раковых опухолей и атаковали их.

Однако создавать персональные CAR-NK-клетки долго и дорого, а донорские могут быть отторгнуты иммунной системой. Как раз эту проблему удалось решить авторам исследования. С помощью генетических изменений они смогли скрыть модифицированные CAR-NK-клетки от иммунной системы.

Нобелевская премия по медицине — 2025: за что вручили и почему

Разработку проверили на мышах с лимфомой. У грызунов, которым вводили изменённые клетки-киллеры, раковые очаги были почти полностью уничтожены. Результаты экспериментов на животных нельзя переносить на людей, однако эти данные подтверждают потенциал иммунной терапии NK-клетками в лечении рака. В будущем такая терапия может стать альтернативой для терапии CAR-T-клетками, которую применяют сейчас. Эти модифицированные клетки иммунной системы тоже распознают опухоль и уничтожают её, но, в отличие от NK-клеток, им нужно больше времени для реакции, а их производство дольше и дороже. Также они могут вызвать реакцию «трансплантат против хозяина».

В планах у авторов — протестировать разработку для лечения волчанки — аутоиммунного заболевания, при котором иммунитет по ошибке атакует здоровые ткани.