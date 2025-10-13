Врач объяснил, почему неправильная чистка зубов губит здоровье

Даже при регулярной чистке зубов можно совершить ошибки, которые со временем приводят к кариесу и проблемам с дёснами. Врач стоматолог-имплантолог Зураб Бердзенадзе рассказал «Рамблеру», какие безвредные на первый взгляд привычки на самом деле сильно влияют на здоровье полости рта.

Быстрая и нерегулярная чистка

Чистить зубы нужно дважды в день по 2–3 минуты. На практике люди тратят на чистку зубов всего 45 секунд. Исследование показало, что эффективность удаления зубного налёта напрямую зависит от продолжительности чистки. При чистке в течение трёх минут (180 секунд) удаляется на 55% больше налёта, а переход от 45 секунд к полноценным двум минутам (120 секунд) даёт прирост эффективности в 26%.

Сильное давление на щётку

Слишком интенсивная чистка повреждает эмаль и раздражает дёсны. Лучше всего использовать мягкую щётку и проходиться ей по эмали лёгкими круговыми движениями.

Слишком сильное давление легко определить по двум признакам:

Поведение щетины. При правильном давлении щетинки должны лишь слегка сгибаться. Если они сильно расплющиваются или «выворачиваются» в стороны, вы давите слишком интенсивно.

Если они сильно расплющиваются или «выворачиваются» в стороны, вы давите слишком интенсивно. Износ щётки. Если щетина быстро стёрлась и стала плоской быстрее чем за 2–3 месяца, это явный признак того, что вы чистите зубы с избыточным усилием.

Важно следить за техникой чистки и состоянием щётки. Это поможет сохранить здоровые зубы и красивую улыбку.

Не использовать зубную нить или ирригатор

Щётка не достаёт до межзубных промежутков, поэтому там скапливается налёт и бактерии. Зубной налёт — это биоплёнка, состоящая из нескольких видов бактерий, которые прочно прикрепляются друг к другу и к поверхности зуба. Именно они вызывают кариес, гингивит и пародонтит.

Исследования показывают: даже при самой эффективной чистке зубная щётка удаляет не более 60% всего налёта, концентрируясь лишь на лицевой и язычной поверхностях зубов. По данным Американской стоматологической ассоциации, с зубной нитью можно удалить до 80% налёта.

Ирригатор — это прибор, который подаёт пульсирующую струю воды под давлением для очистки полости рта. Он эффективнее, чем зубная нить, и вымывает остатки пищи и зубной налёт из межзубных промежутков, а также из-под дёсен. Особенно полезен он для тех, кому сложно пользоваться зубной нитью. Это люди с:

ограниченной мелкой моторикой (когда сложно манипулировать нитью);

брекетами, коронками или мостами, где нить использовать крайне неудобно или невозможно.

Старая щётка и неподходящая паста

Щётку необходимо менять каждые 2–3 месяца, даже если на вид она кажется целой. Дело не только в износе: со временем на волокнах накапливаются бактерии и грибки, и это снижает гигиеничность процедуры. Кроме того, стёршаяся и деформированная щетина теряет свою эффективность и не может качественно удалять налёт.

Зубную пасту лучше подбирать вместе с врачом. Вот почему:

Фтор. Паста со фтором защищает от кариеса. Однако пациентам с флюорозом (избытком фтора в организме) такие пасты строго противопоказаны.

Паста со фтором защищает от кариеса. Однако пациентам с флюорозом (избытком фтора в организме) такие пасты строго противопоказаны. Абразивность. Избегайте паст с высоким содержанием абразивных частиц, так как они могут разрушать и стирать зубную эмаль при регулярном использовании.

Избегайте паст с высоким содержанием абразивных частиц, так как они могут разрушать и стирать зубную эмаль при регулярном использовании. Отбеливающие средства. Многие отбеливающие пасты содержат агрессивные компоненты, которые при частом использовании могут повысить чувствительность зубов и нанести вред эмали.

Редкие визиты к стоматологу

«Профилактическое посещение стоматолога раз в полгода позволяет вовремя заметить проблему. Если вы заметили кровоточивость дёсен, повышенную чувствительность зубов или неприятные болевые ощущения, не нужно откладывать визит к врачу. На начальном этапе проблему гораздо проще решить, и при этом можно сохранить зуб, избежать осложнений и долгого лечения в будущем». Бердзенадзе Зураб главный врач сети клиник «Илатан», хирург-имплантолог, челюстно-лицевой хирург, хирург-пародонтолог

Исследование, проведённое среди взрослых, показало: у тех, кто регулярно проходит стоматологический осмотр, значительно меньше отсутствующих зубов, чем у тех, кто обращается к стоматологу только для лечения. Хорошее состояние полости рта зависит от многих факторов, но регулярные визиты к стоматологу — важная составляющая здоровья зубов.

