Правое или левое: какое полушарие мозга управляет вами

Левое полушарие отвечает за логику, правое — за творчество. Одни люди — рациональные, другие — креативные. Всё зависит от того, какая половина мозга у них доминирует. Разобрались, как устроены полушария мозга и почему теория о «левом» и «правом» типе мышления не работает.

© sefa ozel/iStock.com

Как устроен мозг

Мозг контролирует работу всех систем организма — от движения и дыхания до речи, эмоций и памяти. Он весит около 1,4 килограмма и состоит примерно из 100 миллиардов нейронов. Эти клетки передают сигналы с помощью электрических и химических импульсов. Нейронная сеть связывает разные части мозга между собой и с телом.

Головной мозг состоит из двух полушарий — левого и правого. Каждое отвечает за множество функций, в том числе мышление, речь, зрение, моторику и восприятие информации.

Обе половины мозга связаны между собой плотным пучком нервных волокон — мозолистым телом. Оно обеспечивает передачу сигналов от одного полушария к другому. Благодаря этому мозг работает как единое целое.

Каждое полушарие делится на четыре доли: лобную, теменную, височную и затылочную. Эти зоны участвуют в различных процессах:

лобная доля отвечает за принятие решений, самоконтроль и движение;

отвечает за принятие решений, самоконтроль и движение; теменная доля обрабатывает информацию от органов чувств и помогает ориентироваться в пространстве;

обрабатывает информацию от органов чувств и помогает ориентироваться в пространстве; височная доля участвует в распознавании звуков и обработке речи;

участвует в распознавании звуков и обработке речи; затылочная доля отвечает за зрение.

В мозге есть и другие важные структуры. Мозжечок координирует движения и поддерживает равновесие. Ствол мозга регулирует дыхание, частоту сердцебиения и другие автоматические функции. Промежуточный мозг играет роль «переключателя» между телом и головным мозгом, а также управляет гормональной системой.

© Jitendra Jadhav/iStock.com

Откуда взялся миф о левом и правом типе мышления

В 1960-х нейробиолог Роджер Сперри и его коллеги изучали пациентов с расщеплённым мозгом — у них мозолистое тело было удалено хирургическим путём, чтобы снизить частоту эпилептических приступов. Это позволило учёным отдельно исследовать функции каждого полушария.

В ходе экспериментов команда обнаружила, что левое полушарие активнее участвует в распознавании речи и счёте, а правое — в обработке образов, ориентации в пространстве и восприятии музыки. Однако позже эти наблюдения стали использовать вне научного контекста. Популярные статьи, книги и курсы начали делить людей на «левополушарных» — якобы логичных, рациональных и склонных к точным наукам — и «правополушарных» — креативных, эмоциональных и интуитивных.

Так появилась идея о доминировании одной из половин мозга. Она оказалась слишком упрощённой. У здорового человека полушария всегда работают совместно, а индивидуальные особенности мышления зависят от множества факторов — от структуры нейросетей до опыта и среды.

Развенчаны три самых популярных мифа о мозге

Что говорит современная наука

Миф о доминирующем полушарии не подтверждают современные нейрофизиологические данные. Большинство задач требуют участия обеих сторон мозга, и ни одна из них не «руководит» личностью или мышлением.

Крупное исследование 2013 года показало, что человек использует оба полушария мозга одновременно. Учёные проанализировали МРТ-изображения мозга более 1000 человек и не выявили устойчивой зависимости между типом мышления и преобладанием активности в одной из половин мозга. Участники выполняли разные задачи, но ни у одного не зафиксировали явного доминирования одной стороны.

Другие исследования подтверждают: распределение функций между полушариями действительно существует, но оно не связано с типом личности. Например, в обзоре 2023 сказано, что правое полушарие активно участвует в сложных вычислениях, особенно если требуется пространственное мышление или обработка чисел с нулями. Хотя эти задачи ранее считали прерогативой левой стороны мозга.

Левое полушарие играет ключевую роль в распознавании и построении речи. Однако полное понимание текста, иронии или метафор требует участия правого полушария. Именно оно помогает уловить контекст, настроения и невербальные подсказки.

Правое ухо быстрее обрабатывает речь, а у аппендикса есть своя роль — интересные факты о теле человека

Таким образом, мозг распределяет функции между полушариями, но при этом работает как единое целое. Идея о «правополушарных художниках» и «левополушарных аналитиках» не отражает реальную картину.

© DarioGaona/iStock.com

Особенности работы полушарий

Работа полушарий может отличаться от человека к человеку. Например, у большинства правшей речевые функции сосредоточены в левом полушарии. Но у левшей распределение может быть другим — правое полушарие берёт на себя больше задач, связанных с речью, или обе половины участвуют в равной степени.

Исследование 2021 года подтвердило: у левшей наблюдается иное распределение мозговой активности при выполнении когнитивных задач. Рабочая память, речь, зрительное восприятие и моторика задействуют другие участки мозга по сравнению с правшами. Это не говорит о доминировании одной стороны, а лишь подчёркивает нейрофизиологические различия.

Независимо от типа ведущей руки, оба полушария мозга работают слаженно. Их связь обеспечивает мозолистое тело. Без неё мозг не может обрабатывать информацию целостно — такие состояния возникают, например, при врождённых нарушениях или после хирургических вмешательств при эпилепсии.

Главное

Миф о «творческом правом» и «логичном левом» полушарии создаёт искусственные ограничения. Например, человек, который считает себя «правополушарным», может избегать задач, требующих анализа и логики, хотя способен с ними справиться. А «левополушарный» — не обращать внимания на креативные навыки, уверенный, что они ему не даны. Когнитивные способности — не свойства одного полушария. Это результат работы всей нервной системы. Мозг использует разные зоны для разных задач, и при этом постоянно включает взаимодействие между ними.

Важные исследования