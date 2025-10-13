Когда нельзя мочегонные и зачем нужны чулки — 10 фактов об отёках
Припухлость по утрам может быть вариантом нормы, например после солёной еды или долгого сна. Однако стойкую отёчность лучше не игнорировать. Разобрали 10 фактов об отёках.
Как появляются
Отёки — это в основном жидкая часть крови, которая вышла из капилляров и скопилась в тканях. Так бывает, когда в сосудах повышается давление и увеличивается их проницаемость. Хотя есть и другие факторы, например недостаток белка в крови (в первую очередь альбумина) или нарушение лимфооттока.
Чаще всего страдают ноги
Отёки могут появиться в любой части тела, но чаще всего бывают на ногах. Это можно объяснить анатомическими особенностями сосудистой системы и гравитационными эффектами. Движению крови от нижних конечностей обратно к сердцу мешает сила тяжести. К тому же венозные клапаны в паховой и подколенной областях, которые сдерживают давление крови, с возрастом слабеют, что провоцирует застои.
Отёк — только симптом
Отёки бывают даже у здоровых людей, например после долгой поездки в машине или сна в неудобной позе. У женщин лёгкие отёки могут быть вариантом нормы за несколько дней до менструации.
Однако стойкие и сильные отёки говорят о нарушении в работе организма. Причин может быть много, но в первую очередь подозревают болезни сердца и сосудов или проблемы с почками.
Врач рассказала, почему важно обратить внимание на здоровье ног. Советы пенсионерам
Могут быть другие симптомы
Стойкие и сильные отёки иногда сопровождаются дополнительными признаками, которые усиливаются к вечеру или после долго сидения. На месте припухлости может быть:
- блестящая, как будто туго натянутая кожа;
- ямочки в месте надавливания;
- изменение цвета кожи, например синюшность;
- болезненность и чувство тяжести.
Почему проверяют сердце
Постоянные отёки в ногах — один из симптомов сердечной недостаточности. Когда нижние камеры сердца плохо перекачивают кровь, она застаивается в венах нижних конечностей. Постепенно давление в сосудах растёт, и часть плазмы просачивается в окружающие ткани.
Отёки могут формироваться и в области живота. Иногда жидкость накапливается в лёгких, из-за чего появляются одышка и кашель.
Чем отличаются почечные отёки
Механизм появления отёков при нарушении работы почек сложен и связан сразу с несколькими процессами. Ключевыми факторами считают:
- потерю белка с мочой;
- снижение концентрации альбумина в плазме;
- накопление натрия и других солей в крови;
- высокую проницаемость капилляров;
- усиленное движение жидкости внутри сосудов.
Это приводит к тому, что объём крови и давление в сосудах растут, и лишняя плазма идёт в ткани. Часто почечные отёки формируются вокруг глаз, хотя ноги и руки тоже могут пострадать.
Отличие почечных отёков от сердечных — в скорости распространения и локализации. При заболеваниях сердца отёчность развивается медленно, в течение нескольких месяцев, и затрагивает сначала ноги, потом низ живота и брюшную полость.
При заболеваниях почек отёки нарастают быстро и, как правило, сначала появляются на лице, а потом уже переходят на конечности. Однако это не обязательные условия. Провести дифференциальную диагностику и найти точную причину может только врач.
Чем опасны
Сначала припухлость в ногах кажется только эстетической проблемой, но застойные отёки могут привести к серьёзным последствиям. Отёчность нарушает микроциркуляцию крови, из-за чего клетки недополучают питательные вещества и кислород.
При выраженных нарушениях в работе печени, почек или сердца может развиться асцит — скопление жидкости в брюшной полости. В этом случае нарушается работа внутренних органов. Также отёчная кожа особенно уязвима перед инфекциями.
Таблетки и мази не помогут: врач рассказал, чем лечить варикоз
Какие анализы сдавать
Общего для всех списка нет. Врач назначит нужные обследования, когда осмотрит пациента и соберёт анамнез. Иногда этого оказывается достаточно, но могут потребоваться:
- анализы крови и мочи;
- УЗИ почек, брюшной полости и щитовидной железы;
- ультразвуковое исследование сердца (ЭхоКГ);
- триплексное сканирование вен нижних конечностей.
В некоторых случаях требуется консультация смежных специалистов, например кардиолога, нефролога, аллерголога или эндокринолога.
Мочегонные нужны не всегда
Диуретики назначают при тяжёлых формах отёков, чтобы вывести из организма лишнюю жидкость с мочой. Обычно их используют, если отёки вызваны хронической сердечной недостаточностью.
Однако они нужны не всегда, а в некоторых случаях мочегонные вообще противопоказаны. Поэтому лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
Есть профилактика
Уменьшить отёки можно, изменив образ жизни. Для профилактики советуют:
- Есть меньше соли, так как хлорид натрия задерживает воду.
- Больше двигаться — это улучшает кровообращение и способствует оттоку жидкости к сердцу.
- Носить компрессионное бельё — давление мешает жидкости скапливаться в тканях. Перед использованием нужно проконсультироваться у врача: у компрессионного трикотажа есть противопоказания.
Главное
Припухлость в ногах или руках появляется, когда плазма просачивается через капилляры в окружающие ткани. Нарастающие и постоянные отёки говорят о системном сбое в работе организма. Это может быть сердечная недостаточность, проблемы с почками, печенью или аллергия. В любом случае нужно обследование и консультация врача. Принимать мочегонные препараты без назначения специалиста опасно, иногда они противопоказаны. Для профилактики отёков лучше есть меньше соли, больше двигаться и носить компрессионный трикотаж.