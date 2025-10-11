Прорыв в лечении рака и преимущество жизни с собакой — новости науки

Учёным также удалось одержать победу над метастазами рака кишечника и выяснить, как соя может помочь сохранить ясность ума. А исследователи из Китая нашли в гаджетах причину детской гипертонии.

© wirestock/Freepik

Сок бузины улучшает метаболизм у людей с ожирением

Сок бузины активирует сотни дополнительных генов, связанных с обменом веществ, и помогает организму лучше переключаться между источниками энергии. К такому выводу пришли учёные из США и Германии, опубликовавшие результаты эксперимента в Nutrients.

В исследовании участвовали взрослые добровольцы с избыточным весом и ожирением. В течение недели они ежедневно пили сок бузины или плацебо, после чего ели на завтрак углеводистую пищу. У тех, кто пил сок, активировалось почти в четыре раза больше генов, связанных с метаболической гибкостью. В частности, это гены, регулирующие работу инсулина и окисление жиров.

© Dhoxax/iStock.com

Метаболическая гибкость — важнейший показатель здорового обмена веществ. Она позволяет организму эффективно использовать глюкозу после еды и переключаться на жиры во время голода. Потеря этой способности ведёт к развитию метаболических нарушений и диабета 2-го типа.

Хотя исследование было небольшим, его результаты показывают, что богатая антоцианами (разновидность антиоксидантов) бузина может быть полезной при нарушениях обмена веществ. Чтобы подтвердить этот факт, учёные планируют более крупные исследования.

Учёным удалось победить метастазы рака кишечника

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) сообщили о важном прорыве в лечении колоректального рака с метастазами в печень. В эксперименте на животных новая стратегия лечения полностью устраняла опухоли. Работа опубликована в Science Advances.

Большинство метастазов в печени устойчивы к существующим препаратам иммунотерапии. Чтобы преодолеть это, исследователи усилили иммунный ответ с помощью белка LIGHT, который активирует Т-клетки (специализируются на уничтожении инфицированных и раковых клеток). Такой подход изменил микросреду опухоли и позволил иммунной системе атаковать её более эффективно.

Результат оказался впечатляющим — у мышей наблюдалось полное подавление роста метастазов в печени. Учёные называют это серьёзным шагом вперёд, так как лечение направлено именно на ту форму болезни, которая хуже всего поддаётся терапии. Следующий этап — разработать способы доставки препарата прямо в печень и протестировать метод в клинических исследованиях с участием добровольцев.

Учёные обнаружили необычную причину гипертонии у детей

Дети, живущие рядом с местами переработки электронных отходов, в четыре раза чаще страдают от повышенного давления. К такому выводу пришли китайские учёные, опубликовавшие работу в Environment & Health.

В исследовании участвовали 426 детей, проживающих в районе переработки техники. У них в моче нашли повышенные уровни тяжёлых металлов (свинец, никель, кадмий, мышьяк) и продуктов распада летучих органических соединений (например, бензола и стирола). Артериальная гипертензия среди них встречалась в 12,7% случаев, тогда как в среднем по стране — только у 3,1% (что в 4 раза меньше).

Анализ показал, что загрязнители от электронных отходов нарушают обмен аминокислот, жиров и гормонов, а также негативно влияют на кишечный микробиом.

© Freepik

Авторы подчёркивают, что даже при снижении концентрации некоторых токсинов дети в таких регионах остаются уязвимы. Раннее развитие гипертонии повышает риск сердечно-сосудистых болезней в дальнейшем. Поэтому снижение загрязнения при переработке электронных отходов — важная задача для сохранения здоровья у детей.

Собаки замедлили старение у женщин

Общение с собаками снижает стресс и замедляет биологическое старение. К такому выводу пришли учёные из Университета Атлантики во Флориде. Работа опубликована в Behavioral Sciences.

В исследовании участвовали женщины-ветераны 32–72 лет, которые либо обучали собак, либо смотрели видеоматериалы о дрессировке. У женщин первой группы спустя всего восемь недель зафиксировали увеличение длины теломер. Это концевые участки ДНК, которые отвечают за продолжительность жизни клетки (чем больше теломеры, тем длиннее жизнь клетки, но с каждым делением клетки длина теломер уменьшается).

Кроме того, у женщин, которые общались с собаками, нормализовался сердечный ритм, что указывает на снижение стресса. Особенно выраженный эффект наблюдался у женщин с боевым опытом.

Примечательно, что психологическое состояние улучшилось в обеих группах:

снизился уровень тревожности;

уменьшились симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Однако у тех, кто не работал с собаками, теломеры продолжили укорачиваться (что говорит об ускоренном старении).

Ферментированная соя улучшила память у пожилых женщин

Ферментированная соя улучшает когнитивные функции, особенно в пожилом возрасте. К такому выводу пришли американские исследователи, проведя 12-недельное рандомизированное исследование. Работа опубликована в Nutrients.

В исследовании участвовали 61 человек старше 65 лет без признаков когнитивных нарушений. Одни получали ферментированную сою в виде порошка, другие — плацебо на основе молочной сыворотки. После трёх месяцев у группы, принимавшей соевый продукт, зафиксировали небольшое, но статистически значимое улучшение показателей памяти (по сравнению с контрольной группой).

Особенно заметный эффект отмечался у женщин старше 70 лет. В среднем рост показателя памяти в этой подгруппе составил 8,5% против 2% в группе плацебо.

Учёные объясняют пользу ферментированной сои более высокой биодоступностью изофлавонов, которые образуются после ферментации. Эти соединения обладают антиоксидантными и эстрогеноподобными свойствами. Это снижает воспаление и защищает нервные клетки от возрастных повреждений.

Авторы подчёркивают, что результаты пока предварительные, поскольку выборка была небольшой. В будущем планируется более масштабное исследование для подтверждения пользы ферментированной сои для памяти.

Главное

Исследования показали, что общение с собаками замедляет биологическое старение. Ферментированная соя способна улучшать память у пожилых женщин, а сок бузины улучшает обмен веществ при ожирении.

Учёные также сделали шаг к новым методам лечения рака. В экспериментах на животных удалось полностью подавить метастазы колоректального рака в печени. Китайские исследователи выявили тревожную связь между переработкой электронных отходов и ростом случаев гипертонии у детей.

Важные исследования