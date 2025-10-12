Названа подписка, помогающая не тратить лишнее на здоровье и отдых

Когда питание, отдых, активность и финансовое спокойствие работают вместе, жизнь становится проще, комфортнее и радостнее. Современные сервисы позволяют соединить всё это в единую систему, где каждый день — шаг к лучшему самочувствию.

© fizkes/iStock.com

Один из примеров такого решения — подписка СберПрайм, которая объединяет полезные привычки, удобство и выгоду в одном формате. Расскажем, как ей пользоваться по максимуму.

Правильное питание — основа энергии

Полноценное питание — один из главных источников здоровья. Даже при плотном графике сегодня легко заказать свежие продукты, чтобы дома всегда были овощи, фрукты и полезные блюда.

Со СберПраймом планировать рацион проще: доставка за несколько минут, бонусы за покупки, возможность оплатить часть следующего заказа баллами — всё это помогает питаться правильно и при этом экономить. Когда здоровые привычки приносят не только пользу, но и выгоду, держать баланс становится легко.

© pvproductions/Freepik

Внимание к себе и профилактика

Регулярные осмотры и проверки помогают замечать изменения вовремя. Сейчас не нужно стоять в очередях: можно записаться к врачу онлайн, выбрать специалиста и удобное время приёма.

Подписка включает в себя кешбэк и скидки на современные телемедицинские сервисы. С их помощью можно получить второе мнение, расшифровать результаты исследований или проконсультироваться по поводу ранее назначенного лечения. Такой формат экономит время, делает заботу о себе естественной частью жизни и помогает не откладывать важное на потом.

Аптечные покупки также станут выгоднее: часть суммы возвращается бонусами, а оплатить ими можно почти весь следующий заказ.

Качественный отдых

Эмоциональное здоровье не менее важно, чем физическое. Перезагрузиться можно по-разному: устроить вечер дома с фильмом, сходить на концерт или отправиться в короткое путешествие.

С подпиской СберПрайм доступны онлайн-кинотеатр Okko и аудиосервис «Звук» — тысячи фильмов, сериалов и аудиокниг без дополнительных трат. При покупке билетов на мероприятия в сервисе «Афиша» и бронировании гостиниц в «Отелло» возвращается приличный кешбэк.

© Drazen Zigic/Freepik

Баланс тела, эмоций и финансов

Забота о себе — это не только питание и активность, но и внутреннее равновесие. Когда финансовые дела под контролем, легче сосредоточиться на важном.

Подписка СберПрайм даёт дополнительные возможности для этого: бесплатные переводы и платежи до 500 000 ₽, бесплатные уведомления об операциях, а также повышенные проценты по вкладам и накопительным счетам. Всё это помогает управлять деньгами спокойно и с выгодой, без лишних комиссий.

Как попробовать

Подписка СберПрайм — это забота о себе и близких. Она помогает следовать полезным привычкам и получать от этого выгоду. Ещё к ней можно подключить до трёх членов семьи. У каждого будет свой личный кабинет, бонусы и лимиты по переводам.

Подробнее о возможностях подписки — на sberbank.com/sberprime.

Реклама

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru.

Erid: F7NfYUJCUneTSy5yR9fz

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва).

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург.

ООО «Отелло», ОГРН 1257700126353, г. Москва.

ООО «Компания Афиша», ОГРН 1107746038410, г. Москва.