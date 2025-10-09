Вирус гриппа можно будет определять по вкусу жвачки

Учёные из Вюрцбургского университета в Германии работают над созданием сенсоров для определения гриппозных инфекций с помощью вкусовых ощущений. Предварительные результаты опубликованы в журнале ACS Central Science. Авторы статьи предполагают, что их разработка в будущем сможет стать альтернативой дорогостоящим лабораторным тестам.

© Freepik

Как это работает

Вирус гриппа содержит специальный фермент — нейраминидазу. Он помогает патогену освобождаться из заражённых клеток и распространяться дальше по организму. Именно на этот фермент реагируют новые сенсоры. Учёные синтезировали специальную молекулу-приманку из модифицированной N-ацетилнейраминовой кислоты и тимола — ароматического соединения с пряным вкусом, которое выступает как вкусовой индикатор. Когда нейраминидаза сталкивается с сенсорной молекулой, тимол высвобождается и его вкус становится ощутимым. Причём приманку настроили так, что она реагирует на вирусный фермент и игнорирует бактериальный.

Лабораторные опыты показали: если в слюне нет вируса гриппа, индикаторы никак не реагируют, а если контакт с вирусом состоялся, вкусовой сенсор срабатывает в течение 30 минут. Пока молекулу-приманку проверяли только в экспериментах с образцами слюны, но в будущем авторы планируют испытать её на людях.

Если эксперименты пройдут успешно, в будущем такие вкусовые сенсоры могут быть интегрированы в жевательную резинку, что значительно упростит тестирование на грипп. Идея проста: если у жвачки появился пряный вкус тимола, значит, человек заражён вирусом гриппа, если вкус не изменился — значит здоров.

Почему это важно

Грипп остаётся одной из самых опасных вирусных инфекций. Ежегодно он уносит до полумиллиона жизней. Коварство гриппа в том, что отличить его от другой респираторной инфекции без тестов невозможно, а лабораторные проверки занимают много времени и обходятся дорого. К тому же носитель вируса может быть заразен уже за несколько дней до появления симптомов. Поэтому быстрый и простой метод диагностики может помочь контролировать распространение инфекции и подавлять эпидемии.

Пока же единственным надёжным способом профилактики гриппа считается вакцинация. В этом сезоне ожидается распространение трёх опасных штаммов:

вирус A — H1N1pdm09;

вирус A — H3N2 (гонконгский грипп);

вирус B — линия B/Виктория.

Также не исключено возвращение вируса гриппа типа В, линия B/Ямагата, хотя он не регистрируется с марта 2020 года. Поэтому ВОЗ рекомендует вакцинироваться четырёхвалентными вакцинами, но применение трёхвалентных тоже допустимо.

