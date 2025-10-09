Может ли бокал вина привести к алкоголизму — отвечает нарколог

Во многих странах бокал вина во время еды считается частью культурной традиции и не вызывает осуждения. Врач — психиатр-нарколог Андрей Тюрин рассказал «Рамблеру», может ли привычка цивилизованно выпивать привести к зависимости.

Безопасной дозы психоактивного вещества, к которым относится и этанол, не существует. Регулярность — главный фактор. Когда бокал даже самого дорогого и лёгкого вина за ужином становится ежедневной и неотъемлемой привычкой, организм адаптируется к постоянному присутствию этанола. Такой ритуал употребления алкоголя на деле может маскировать формирование зависимости.

«Для многих это становится нормой и простым способом снять напряжение. Но как специалист, который каждый день видит последствия этой "безобидной" привычки, могу сказать: это медленно действующий яд, который разрушает жизнь по кирпичику». Тюрин Андрей врач — психиатр-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед»

Медицинское определение алкоголизма

С медицинской точки зрения алкоголизм — хроническое расстройство, при котором человек теряет контроль над употреблением спиртного. Постепенно формируется психическая и физическая зависимость, а потребление продолжается, несмотря на вред для здоровья и социальной жизни.

В классификации МКБ-11 Всемирной организации здравоохранения это состояние называется «синдром зависимости от алкоголя» (код 6C40.1) и относится к группе расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Основными признаками считаются:

сильное влечение к алкоголю;

потеря контроля;

развитие толерантности и абстинентного синдрома.

В американской системе DSM-5-TR диагноз звучит как «расстройство, связанное с употреблением алкоголя» (Alcohol Use Disorder, AUD). Здесь зависимость рассматривается как шкала проявлений — от лёгкой до тяжёлой степени, в зависимости от числа симптомов (от 2 до 11), включая влечение, потерю контроля, толерантность и отказ от других видов активности.

В обеих классификациях подчёркивают: алкоголизм — это не слабость характера, а хроническое заболевание, которое требует профессиональной помощи и лечения.

Если в течение года сохраняются два и более из этих симптомов, это указывает на расстройство:

употребление алкоголя в больших количествах или дольше, чем планировалось;

или дольше, чем планировалось; постоянное желание или неудачные попытки сократить потребление;

или сократить потребление; значительные затраты времени на получение, употребление алкоголя или восстановление после выпитого;

на получение, употребление алкоголя или восстановление после выпитого; сильная тяга к выпивке;

к выпивке; нарушение выполнения обязанностей дома, на работе, в учёбе;

выполнения дома, на работе, в учёбе; продолжение употребления, несмотря на социальные или межличностные проблемы;

употребления, на социальные или межличностные проблемы; отказ от хобби и интересов;

от хобби и интересов; употребление в опасных ситуациях;

продолжение, несмотря на знание о вреде;

толерантность, невосприимчивость к спиртному;

к спиртному; абстинентные симптомы. Выраженные признаки в ответ на прекращение употребления: тревога, тремор, потливость, тошнота, бессонница, раздражительность.

Степени тяжести:

лёгкая: 2–3 симптома;

средняя: 4–5 симптомов;

тяжёлая: 6 и более симптомов.

Признаки зависимости

«Вопрос о "безопасной норме" — попытка найти математическое оправдание для внутренней тревоги. Да, печень здорового человека способна метаболизировать бокал вина за сутки, но эта биологическая данность таит в себе опасность. Физиологическая возможность становится для многих людей разрешительной грамотой на ежедневное употребление», — говорит специалист.

На практике алкоголизм как клинический диагноз начинается не там, где человек превышает абстрактный годовой лимит чистого спирта. Это состояние или явление формируется, когда человек теряет контроль. Зависимость рассматривают как набор признаков, проявляющихся в разных областях:

Толерантность. Снижается чувствительность организма к этанолу. Требуется увеличение дозы для достижения ранее получаемого эффекта (например, целая бутылка вместо пары бокалов). С клинической точки зрения это физиологическая адаптация к постоянному воздействию вещества.

Снижается чувствительность организма к этанолу. Требуется увеличение дозы для достижения ранее получаемого эффекта (например, целая бутылка вместо пары бокалов). С клинической точки зрения это физиологическая адаптация к постоянному воздействию вещества. Утрата количественного контроля. Неспособность остановиться после начала употребления. Даже запланированная малая доза (например, «только один бокал») запускает неконтролируемое продолжение.

Неспособность остановиться после начала употребления. Даже запланированная малая доза (например, «только один бокал») запускает неконтролируемое продолжение. Утрата ситуационного контроля. Употребление алкоголя становится важнее обязанностей и других интересов. Человек пьет не из-за повода, а ищет повод, чтобы выпить.

Употребление алкоголя становится важнее обязанностей и других интересов. Человек пьет не из-за повода, а ищет повод, чтобы выпить. Утрата качественного контроля. Изменение шаблона потребления, при котором качество, вкус или сорт напитка перестают иметь значение. Потребление переходит от культурного или гедонистического действия к исключительно физиологической потребности.

«Вместо вопроса о количестве потребляемого алкоголя ("Сколько можно выпить?") более диагностически значим вопрос о степени контроля: "Кто доминирует в этих отношениях — вы или алкоголь?". Когда алкоголь диктует поведение и правила жизни, это означает утрату контроля. В таком случае любая доза становится признаком развивающейся зависимости», — дополняет психиатр.

Главное

Даже один бокал вина за ужином может со временем привести к зависимости. Регулярное употребление алкоголя — главный фактор риска, независимо от дозы и качества напитка. С медицинской точки зрения безопасной нормы не существует: этанол — психоактивное вещество, вызывающее привыкание. В международной классификации алкоголизм определяется как синдром зависимости от алкоголя, а в американской — как связанное с употреблением алкоголя расстройство, которое может быть лёгким, средним или тяжёлым. Алкоголизм — не слабость характера, а хроническое заболевание, требующее лечения.

