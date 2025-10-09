Россиян предупредили об опасных методах лечения

Банки, горчичники, йодные сетки и керосин — эти методы лечения передаются из поколения в поколение как народные средства от простуды и боли, хотя не прошли проверку на безопасность и эффективность. Разобрались, почему от них лучше отказаться.

© Oleksandr Lanevskyi/iStock.com

Горчичники

Это порошок сухой горчицы в бумаге. Перед применением горчичники смачивают тёплой водой и прикладывают к коже. Горчица выделяет вещество аллилизотиоцианат, которое вызывает жжение, покраснение и приток крови к месту нанесения.

Научных подтверждений, что это помогает при простуде, нет. Горчичники не уничтожают вирусы, не влияют на бронхи и лёгкие. Тепло, которое они дают, — это реакция кожи, а не показатель лечебного действия. Более того, при температуре или выраженном воспалении горчичники противопоказаны, потому что дополнительный нагрев может усилить воспалительную реакцию и ухудшить самочувствие.

Горчичники — это отвлекающая процедура. Жжение на коже временно переключает внимание от боли в горле или кашля. Но выздоровление это не ускоряет. Есть и риски: у людей с чувствительной кожей или аллергией на горчицу могут появиться ожоги, высыпания и зуд. А если держать слишком долго, возникнет химический ожог.

© EkaterinaZakharova/iStock.com

Банки

Классические медицинские банки ставят с помощью огня. Горящий ватный тампон нагревает воздух, создаётся вакуум, и банка присасывается к коже. Под ней лопаются мелкие сосуды, туда притягивается кровь, появляются характерные тёмные круги.

Раньше считалось, что усиленный приток крови помогает организму бороться с инфекцией. Но как именно это должно работать, неясно. Учёные пытались найти доказательства пользы банок, но результаты оказались неубедительными. Они не показали значимых улучшений у пациентов по сравнению с обычным лечением. При этом риски вполне реальные. Банки могут оставить болезненные гематомы, травмировать кожу и даже вызвать ожог, если стекло перегрелось.

Керосин

Ещё несколько десятилетий назад керосином мазали горло при ангине. Ощущение жжения принимали за лечебный эффект, хотя по факту происходил химический ожог и интоксикация.

Керосин действительно может вызвать онемение и временно уменьшить боль в горле. Но одновременно он разрушает слизистую оболочку, провоцирует ожог и открывает ворота для новых инфекций. Особой популярностью пользовался авиационный керосин, потому что он чище. Однако его химический состав ещё опаснее. Сейчас для лечения горла используют безопасные антисептики, назначенные врачом.

Дихлофос

Его втирали в кожу головы, чтобы избавиться от вшей. После этого накрывали плёнкой и ждали, когда насекомые погибнут. Иногда результат был, но вместе с ним — раздражение кожи, риск отравления и вред для дыхательных путей.

Современные препараты от педикулёза действуют избирательно на паразитов и не повреждают кожу. Керосин и дихлофос в медицине больше не применяют — ни в России, ни в мире.

Йодная сетка

В быту йод часто используют не по назначению: рисуют сетки при кашле, мажут суставы и проверяют, нет ли дефицита. Все эти способы не работают.

© sdigital/iStock.com

Йод действительно вызывает покраснение кожи и усиливает приток крови, но действует только поверхностно. Он не проникает в дыхательные пути и не влияет на кашель или воспаление. Поэтому йодная сетка — тот же отвлекающий метод, что и горчичники.

При ушибах и растяжениях йод тоже не помогает. Тепло усиливает отёк и может увеличить гематому. В таких случаях лучше охладить место — например, приложить холодный компресс.

Нет доказательств, что йод облегчает боль в суставах. При артрите используют препараты с противовоспалительным действием, а для местного отвлекающего эффекта — мази с ментолом или капсаицином. Йод в этом списке не значится.

Миф о «впитываемости» йодной сетки не подтверждён. Скорость исчезновения рисунка зависит от температуры тела, состава раствора, влажности и других факторов. Уровень йода в организме определяют по анализам крови.

Длительное или частое применение может вызвать раздражение, шелушение, а в редких случаях — спровоцировать избыток йода и нарушения со стороны щитовидной железы.

Главное

Многие привычные «домашние» методы лечения — горчичники, банки, йодные сетки, керосин и многоразовые шприцы — не только не помогают, но и могут навредить. Современная медицина не использует их ни при простуде, ни при боли, ни для профилактики. Вместо сомнительных процедур стоит опираться на проверенные подходы — безопасные, эффективные и подтверждённые исследованиями.

Важные исследования