Кумулятивный индекс CTI, который сочетает воспалительные и метаболические показатели, может стать новым биомаркером инсульта. Исследователи из Университета Нинся в Китае нашли связь между уровнем С-реактивного белка, триглицеридов и глюкозы и частотой нарушений мозгового кровообращения.

Индекс CTI рассчитывают по специальной формуле, которая включает в себя три показателя:

С-реактивный белок — вырабатывается печенью, высокие показатели обычно указывают на воспаление.

— вырабатывается печенью, высокие показатели обычно указывают на воспаление. Триглицериды — сложные молекулы жиров, они нужны для нормальной работы организма, но повышенные показатели могут указывать на проблемы с жировым обменом.

— сложные молекулы жиров, они нужны для нормальной работы организма, но повышенные показатели могут указывать на проблемы с жировым обменом. Глюкоза — простой углевод, используется организмом в качестве топлива. Высокие показатели могут говорить о сбоях в обменных и гормональных процессах.

Кумулятивный индекс cuCTI учитывает те же показатели, но в динамике.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Cardiovascular Diabetology подсчитали, что чем выше показатель кумулятивного CTI, тем больше вероятность инсульта. Для анализа использовали данные 4364 человек за период с 2012 по 2015 год. За время эксперимента 323 участника перенесли инсульт. Расчёты подтвердили: каждое увеличение индекса cuCTI на одну единицу повышает риск инсульта на 13%.

Калькулятор для прогноза болезней печени стал доступен онлайн

Этот биомаркер оказался точнее, чем отдельные показатели С-реактивного белка и триглицеридово-глюкозный индекс (TyG), которые традиционно применяют для прогнозирования сердечно-сосудистых катастроф. Исследователи считают, что диагностическое превосходство cuCTI — в том, что он учитывает изменение показателей крови с течением времени. Это позволяет выявлять пациентов из группы высокого риска раньше, чем стандартные тесты. Авторы статьи предлагают использовать долгосрочный мониторинг изменений CTI в клинической практике наравне со стандартными анализами.

Добавим, что уровень С-реактивного белка, триглицеридов и глюкозы считают ключевыми не только для сердечно-сосудистых патологий. Эти показатели учитывают при диагностике рака, сахарного диабета, аутоиммунных заболеваний и нарушений липидного обмена.