Исследования разоблачили детокс-добавки и чистки от шлаков

Детокс-диеты обещают вывести токсины, ускорить обмен веществ и вернуть энергию. Разобрались, действительно ли они работают и как организм очищается на самом деле.

Что такое детокс-диеты

Под словом «детокс» чаще всего скрываются краткосрочные диеты, которые обещают очистить организм от вредных веществ. Эти программы могут длиться от одного дня до месяца. Варианты самые разные: от полного отказа от еды до приёма трав, слабительных или специальных добавок.

Одни детокс-диеты предполагают пить только соки, смузи или воду. Другие исключают целые группы продуктов, например молочные, глютен, углеводы, мясо. Общее между ними одно — идея, что организму нужно помочь избавиться от токсинов. На деле ни одна из этих программ не объясняет, какие именно вещества нужно вывести и как именно они мешают здоровью.

Сторонники детокс-диет ещё говорят о шлаках — веществах, которые якобы поступают с едой и из окружающей среды, накапливаются в организме и мешают ему нормально работать. Что это за соединения, никто точно не объясняет: ни состав, ни формулу, ни принадлежность к конкретному классу веществ. Слово «шлаки» пришло из металлургии. К человеческому организму этот термин не относится и в научных текстах не используется.

Что обещают производители

Производители детокс-средств и авторы популярных программ обещают широкий спектр эффектов: от улучшения пищеварения до очищения крови и укрепления иммунитета. Можно увидеть заявления о быстром похудении, выведении токсинов, повышении энергии, улучшении состояния кожи, волос и настроения.

В рекламе очищение ассоциируют с «отдыхом» для печени или кишечника, улучшением кровообращения, нормализацией гормонального фона и снижением воспаления. Программы описывают как способ перезагрузки тела, особенно после праздников, стрессов или переедания.

Многие отзывы в Сети усиливают эффект: пользователи делятся историями о том, как после детокса исчезла вялость, улучшился сон. Такие впечатления создают ощущение, что очищение — это просто и полезно.

Как происходит очищение

Организму не нужны специальные чаи, соки или порошки, чтобы справляться с токсинами. У него уже есть надёжная система естественного очищения. Основную роль в этом процессе играют печень, почки, кишечник, лёгкие и кожа.

Печень обезвреживает большинство потенциально опасных веществ, например остатки алкоголя, лекарств, химикатов из воздуха или пищевых добавок. Кишечник и почки также участвуют в удалении отходов. С потом выводятся вода, соли и незначительное количество метаболитов.

Если эти органы работают нормально, никакие дополнительные меры для очищения не требуются. Более того, приём слабительных или очищающих добавок может только мешать их работе.

Есть ли эффект от детокс-диет

Несмотря на широкую популярность детокс-диет, научных данных в их пользу практически нет. Систематический обзор показал, что не существует убедительных доказательств эффективности этих программ ни для выведения токсинов, ни для устойчивого контроля веса.

В 2017 году вышел ещё один обзор, в котором описаны краткосрочные эффекты — например, снижение веса и улучшение показателей обмена веществ. Но почти все включённые исследования имели серьёзные ограничения: малое количество участников, слабый дизайн и отсутствие контроля за методами.

У женщин с избыточным весом, которые придерживались лимонной детокс-диеты, зафиксировали снижение массы тела, уровня воспаления и инсулинорезистентности. Однако оно длилось всего 11 дней и не включало контрольной группы, что ограничивает достоверность результатов.

На сегодняшний день нет высококачественных клинических исследований, которые подтверждают, что детоксикационные диеты действительно выводят токсины из организма или приносят устойчивую пользу для здоровья.

Возможный вред

Некоторые детокс-программы могут быть не просто бесполезны, но и опасны, особенно если они включают голодание, приём слабительных, диуретиков или очищение кишечника. Описаны случаи, когда добавки и детокс-продукты содержали скрытые активные вещества, вызывали отравления или рекламировались с ложными медицинскими обещаниями.

Строгое ограничение калорий может привести к дефициту витаминов, электролитному дисбалансу, слабости, раздражительности и головной боли. При длительном голодании возможны серьёзные осложнения, в том числе нарушения сердечного ритма.

Некоторые очищающие соки содержат большое количество оксалатов — соединений, которые повышают риск образования камней в почках. Это особенно опасно для людей, уже склонных к мочекаменной болезни.

Кроме того, уязвимыми группами считаются пожилые, подростки, беременные, люди с диабетом и те, кто сталкивался с расстройствами пищевого поведения. Им особенно важно избегать любых радикальных диет и очищающих процедур без консультации с врачом.

Почему детокс кажется эффективным

После детокс-диеты человек может действительно чувствовать себя лучше. Но это не результат очищения от токсинов, он связан с временным переходом к более здоровому образу жизни.

Во время «чистки» люди отказываются от алкоголя, кофеина, сладкого, жирной еды, начинают больше спать, пить воду и есть фрукты с овощами. Эти изменения и дают эффект, особенно если до этого рацион был далёк от сбалансированного.

Если хочется сохранить ощущение лёгкости и прилива сил, лучше перенести эти привычки в повседневную жизнь.

Главное

Детокс-диеты обещают многое, но научных доказательств их эффективности нет. Организм сам очищает себя с помощью печени, почек и кишечника и не нуждается в «перезагрузке». Ощущение лёгкости и прилива сил, которое возникает во время детокса, связано не с выведением токсинов, а с временным отказом от сахара, алкоголя и переедания. Долгосрочную пользу для здоровья дают не порошки и очищающие чаи, а простые и стабильные привычки: сбалансированный рацион, движение, режим сна и умеренность. Именно они помогают организму работать эффективно каждый день.

