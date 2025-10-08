Уборка дома может стать причиной серьёзных заболеваний

Большинство средств для уборки содержат довольно агрессивные химические компоненты. Разобрались, насколько бытовая химия безопасна для здоровья и на что обращать внимание при покупке.

© demaerre/iStock.com

Состав бытовой химии и потенциальные опасности

Средства для уборки содержат поверхностно-активные вещества, кислоты/щёлочи, канцерогены, такие как хлороформ, и химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Например, циклосилоксаны, фталаты и синтетические ароматизаторы, которые при их использовании могут нанести вред.

Попадая в организм при вдыхании или через кожу, дезинфицирующие компоненты могут накапливаться и влиять на здоровье. Учёные отмечают, что четвертичные аммониевые соединения, которые часто входят в состав антисептиков и чистящих средств, связаны с повышенным риском развития астмы и хронических заболеваний лёгких.

Исследования показывают, что следы аммониевых соединений в крови человека могут быть связаны с изменениями в работе организма — повышением воспалительных процессов, нарушением функции митохондрий и дисбалансом холестерина. Кроме того, частое использование спиртосодержащих средств для дезинфекции и отбеливателей может раздражать дыхательные пути и провоцировать приступы астмы.

Многие средства бытовой химии содержат летучие органические соединения, которые могут вызывать головные боли, раздражение глаз и аллергические реакции даже при непродолжительном контакте. Аэрозоли выделяют такие соединения быстрее и в бо́льших концентрациях, чем жидкие формы, и могут вызывать воспаление дыхательных путей, ухудшая симптомы астмы.

Особую опасность для здоровья может представлять бытовая химия с ароматизаторами. Исследование Purdue University показало, что при использовании освежителей воздуха, ароматизированных чистящих средств и других подобных продуктов в воздухе образуются наночастицы. Они способны проникать глубоко в лёгкие и распространяться по другим органам. Учёные пришли к выводу, что ароматизированные продукты активно изменяют химический состав воздуха, создавая потенциальную угрозу для здоровья.

Непосредственная опасность для здоровья возникает преимущественно при нарушении правил безопасности: использовании бытовой химии в высоких концентрациях, без перчаток, масок и проветривания, что может привести к химическим ожогам или отравлению парами. Однако даже при соблюдении этих мер следует учитывать долгосрочные риски.

Безопасные альтернативы традиционной бытовой химии

Несмотря на потенциальные риски, полностью исключить бытовую химию из современного быта практически невозможно. Эффективным и разумным компромиссом может стать переход на средства с более щадящим и безопасным составом

Экологичные и гипоаллергенные средства

В последние годы растёт спрос на натуральные и безопасные для окружающей среды бытовые чистящие средства. В обзоре 2024 года исследователи пришли к выводу, что «экологичные продукты», содержащие только биоразлагаемые ингредиенты, по-видимому, менее вредны, чем обычные. В то же время они признали, что нужны дальнейшие исследования, чтобы изучить их влияние на здоровье органов дыхания.

При выборе бытовой химии рекомендуется внимательно изучать состав на упаковке, отдавать предпочтение средствам с пометками о безопасных формулах (например, «без фосфатов», «гипоаллергенно», с натуральными компонентами) и всегда использовать средства в хорошо проветриваемых помещениях, соблюдая меры предосторожности (перчатки, респиратор при необходимости).

© Zinkevych/iStock.com

Уборка по науке: почему водка не подходит для дезинфекции

Народные методы уборки (уксус, сода, лимон)

Уксус содержит уксусную кислоту, которая обладает антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Он эффективно удаляет известковый налёт, ржавчину и мыльные отложения с поверхностей. Кроме того, уксус нейтрализует неприятные запахи и мягко растворяет жир, что делает его полезным для кухни и ванной комнаты.

Пищевая сода — это щелочной порошок, который действует как мягкий абразив, помогая механически удалять загрязнения и пятна, не повреждая поверхности. Она также нейтрализует кислые запахи, впитывает жир и подходит для чистки раковин, плитки и духовок. Сода безопасна для большинства домашних поверхностей и не выделяет токсичных паров.

Лимонная кислота — натуральный органический компонент, обладающий отбеливающими и обеззараживающими свойствами. Она эффективно растворяет известковый налёт и ржавчину, борется с микроорганизмами и придаёт свежий аромат без использования синтетических добавок. Лимонная кислота хорошо работает на стекле, керамике и металлических поверхностях.

© JPC-PROD/iStock.com

Сочетание этих средств позволяет закрыть широкий спектр бытовых задач: от мытья посуды и уборки кухни до удаления пятен и дезинфекции ванной. Комбинации можно подбирать под конкретные поверхности и тип загрязнений.

Правила безопасной уборки с бытовой химией

Всегда строго следуйте указаниям на этикетке. Используйте средство только по назначению и соблюдайте время воздействия. Не используйте средства с истёкшим сроком годности.

Обязательно надевайте резиновые перчатки для защиты кожи рук от химических ожогов, раздражения и аллергии. Обеспечьте хорошее проветривание помещения. Откройте окна или включите вытяжку, чтобы уменьшить концентрацию вредных паров.

При работе с агрессивными средствами (например, хлорсодержащими, сильными кислотами или щелочами) используйте респиратор или защитную маску, а также защитные очки.

Никогда не смешивайте средства. Это может вызвать непредсказуемую и опасную реакцию с выделением токсичных газов (например, хлорсодержащие средства с аммиаком или уксусом).

Тщательно смывайте остатки чистящих и моющих средств с обработанных поверхностей большим количеством чистой воды, чтобы они не попали на кожу.

Не наклоняйтесь над ёмкостями или поверхностями, которые обработаны концентрированными химикатами.

над ёмкостями или поверхностями, которые обработаны концентрированными химикатами. Если чувствуете головокружение, тошноту, головную боль или раздражение, немедленно прекратите работу и выйдите на свежий воздух. При попадании на кожу или в глаза немедленно промойте поражённое место большим количеством проточной воды в течение 10–15 минут. При необходимости обратитесь к врачу, взяв с собой этикетку от использованного средства.

Антисептик не спасёт: как и зачем мыть руки

Главное

Большинство средств для уборки содержат агрессивные химикаты — ПАВы, кислоты, щёлочи, фталаты, синтетические ароматизаторы, — которые при контакте с кожей или вдыхании могут раздражать дыхательные пути, вызывать аллергию и астму. Наибольшую опасность представляет использование бытовой химии в высоких концентрациях без перчаток, масок и проветривания. Для снижения риска выбирайте экологичные или гипоаллергенные средства либо народные методы: уксус, соду, лимонную кислоту. Комбинации этих средств справляются с большинством бытовых задач. Всегда соблюдайте инструкцию, проветривайте помещение, надевайте перчатки и при необходимости маску, не смешивайте средства и тщательно смывайте остатки химии.

