Бодрит не хуже кофе: назван самый полезный сорт чая по версии учёных

Самый популярный напиток в мире после воды — чай. Ему приписывают целебные свойства, но что говорит наука? Разобрали 10 фактов про него.

© Рамблер

Зелёный чай делают из того же растения, что и чёрный

И чёрный, и зелёный чай получают из листьев Camellia sinensis. Отличается только метод обработки и степень окисления (ферментации). Листья для зелёного чая сразу пропаривают или обжигают, а для чёрного сначала держат на свежем воздухе или в специальном помещении. Потом чёрный чай проходит полный цикл ферментации — выдержки в тёплом месте, — а зелёный подвергается минимальному окислению. Поэтому у них разный цвет и вкус.

© jcomp/Freepik

Чай тоже бодрит

Чай, как и в кофе, содержит кофеин. Причём в листьях его даже больше, чем в зёрнах. Однако после заваривания кофеин в чае связывается с дубильными вещества и образует таннат кофеина. Он не такой терпкий, как свободный кофеин, и действует мягче. Поэтому крепкий чай тоже бодрит, пусть и не так, как кофе.

В нём много антиоксидантов

Полезные свойства чая объясняются высоким содержанием антиоксидантов. Эти вещества нейтрализуют активные формы кислорода, которые запускают оксидативный стресс.

Главный чайный антиоксидант — эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). Есть исследования, которые показывают, что это вещество может подавлять рост раковых опухолей. Однако для терапевтической дозы нужно выпить 10–16 чашек — это слишком много и даже опасно для печени.

Чайные листья содержат и другие вещества с антиоксидантной активностью, например теафлавины и танины (дубильные вещества). Они тоже нейтрализуют свободные радикалы.

Защищает от рака и снижает давление: наука — о самом популярном напитке в мире

Полезен для нервов

Чай может быть полезен для центральной нервной системы. Некоторые исследования находят связь между потреблением этого напитка и началом болезни Паркинсона, при которой гибнут нейроны. Например, метаанализ 2012 года показал, что у людей, которые пьют чай, риск заболеть ниже, чем у тех, кто не пьёт. По одной из версий, такой эффект вызван действием кофеина, но нужны дополнительные исследования, чтобы это подтвердить.

Самый полезный сорт

Назвать самый полезный чай трудно: многое зависит от критериев оценки. Однако больше всего антиоксидантов в жёлтом и зелёном чае, а меньше всего — в чёрном.

На кардиометаболические показатели (индекс массы тела, артериальное давление, липидный профиль, уровень глюкозы) лучше всего влияет зелёный чай. Метаанализ 2022 года подтвердил: люди, которые его пьют, реже сталкиваются с ожирением и повышенным холестерином.

У чая много сортов, которые отличаются по вкусу и аромату. Можно взять на пробу сразу несколько вариантов или купить набор-ассорти. Проще делать это онлайн: так обычно выгоднее и больше выбора.

В сухой заварке много бактерий

Почти все сушёные листья чая заражены бактериями, дрожжами и грибами. Часто микробная нагрузка в них превышает допустимые нормы. После заваривания большая часть патогенов умирает, поэтому пить заваренный кипятком чай безопасно. В настоянном на холодной или тёплой воде чае могут остаться микробы.

© KamranAydinov/Freepik

У чая есть срок годности

После заваривания погибают не все микробы. Небольшая их часть остаётся и продолжает размножаться. Примерно через 6–8 часов микробная нагрузка снова становится потенциально опасной. Поэтому при комнатной температуре заваренный настой рекомендуют хранить не дольше 4–6 часов, а в холодильнике — не более суток.

Повторно заваривать можно

С каждым добавлением кипятка из заварки вымываются активные вещества. Из-за этого снижаются вкус, аромат и польза. Никаких ядовитых веществ при этом в чае не образуется. В нём увеличивается концентрация дубильных веществ, из-за которых чай приобретает горьковатый привкус, но пить его безопасно.

Можно ли пить вчерашний чай — отвечает биолог

Чаи с травами не успокаивают

Травяные чаи считают особенно полезными и успокаивающими. В душице и зверобое есть антиоксиданты и другие биологически активные вещества, но доказательная база их пользы слабая.

Например, исследование на крысах подтвердило, что чай с душицей снимает стресс. Однако доказательств, что эта трава так же действует на человека, нет. Поэтому рассчитывать на выраженный эффект после травяного чая не стоит.

С другими растениями похожая ситуация. Исследования, подтверждающие пользу чабреца, мелиссы и мяты, ограниченны. Их результаты нельзя переносить на всех людей.

Почему мята и душица не работают так, как вы думаете

От вирусов травяные настои не спасают

Некоторые травы могут снижать вирусную нагрузку, например мята, алоэ вера, душица. Однако в большинстве случае их эффективность умеренная или слабая.

Это не значит, что при ОРВИ травы бесполезны. Любой чай или травяной настой — это в первую очередь тёплое питьё, которое полезно при простуде. Такие напитки увлажняют слизистые оболочки и облегчают симптомы.

© 8photo/Freepik

Главное

Полезные свойства чая связаны с высоким уровнем антиоксидантов в нём. Есть исследования, которые демонстрируют эффективность чая при нейродегенеративных заболеваниях, злокачественных опухолях и кардиометаболическом синдроме. Однако больших исследований на этот счёт нет, поэтому нельзя воспринимать чай как лекарство или профилактику серьёзных заболеваний. Заваренный чай можно хранить 4 часа, а в холодильнике — сутки. Заварку можно использовать повторно, вредным от этого чай не станет, хотя может поменять вкус. Чаи с травами полезны при простуде. На вирус они почти не влияют, но увлажняют слизистые и облегчают симптомы.

Важные исследования