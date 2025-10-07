Простуда на губах может ускорить старение мозга — учёные

Учёные до сих пор не знают, почему развивается болезнь Альцгеймера и появляются провалы в памяти у пожилых. Один из возможных факторов риска — вирус простого герпеса 1-го типа, который вызывает высыпания на губах. Разобрались, может ли герпес влиять на работу мозга и что об этом говорят последние исследования.

Чем опасен вирус герпеса

После первичного заражения он остаётся в организме на всю жизнь. Большую часть времени вирус неактивен, но при ослаблении иммунитета может просыпаться и вызывать повторные высыпания.

По данным ВОЗ, примерно 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет (67%) во всём мире инфицированы вирусом простого герпеса 1-го типа.

Долгое время герпес считали только косметической проблемой. Но с возрастом вирус может активизироваться и вызывать воспалительные процессы в головном мозге. Это происходит потому, что иммунная система постепенно слабеет, особенно после перенесённых инфекций или на фоне хронических заболеваний. Учёные считают, что такие воспаления могут нарушать работу нервных клеток и запускать накопление белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Что показали новые исследования

За последние годы появилось несколько крупных исследований, в которых изучали, повышает ли вирус герпеса риск развития деменции.

В одном из таких исследований, опубликованном в BMJ Open, анализировали почти 700 000 человек. После учёта сопутствующих факторов оказалось, что у людей с ВПГ-1 риск развития болезни Альцгеймера был на 80% выше по сравнению с теми, у кого этой инфекции не было.

Похожую зависимость обнаружили исследователи из Техасского университета. Они использовали масштабную базу данных с медицинскими картами пациентов по всей стране. По результатам анализа, у людей с ВПГ-1, ВПГ-2 (вызывает генитальный герпес) или сочетанием этих вирусов риск деменции был в 2,4 раза выше, чем у контрольной группы. Особенно высокий риск зафиксировали у мужчин с ВПГ-2.

Важно, что связь прослеживается именно у пожилых людей старше 65–75 лет. Это согласуется с предположением, что герпесвирусы могут влиять на мозг не сразу, а спустя десятилетия после заражения.

Как герпес может влиять на мозг

Учёные пока не уверены, каким именно образом вирус простого герпеса связан с болезнью Альцгеймера. Но есть несколько гипотез, которые подтверждают лабораторные и патоморфологические исследования.

Одна из них — воспаление. Вирус герпеса может вызывать иммунную реакцию в мозге, особенно если организм не справляется с контролем инфекции. При этом активируются процессы, которые повреждают нейроны и запускают накопление тау-белка — одного из ключевых признаков болезни Альцгеймера.

В ходе патологоанатомических исследований у людей с болезнью Альцгеймера находили белки ВПГ-1 в тех же зонах мозга, где откладываются патологические формы тау-белка. В экспериментах с миниатюрными моделями мозга (органоидами) вирус вызывал увеличение количества этих белков. При этом сам тау-белок, по предположению авторов, сначала может играть защитную роль — помогать клеткам бороться с инфекцией, — но со временем его избыток становится вредным.

Другой возможный путь — через активацию мобильных элементов в ДНК. Это участки, которые могут «перепрыгивать» с места на место и вмешиваться в работу генов. Исследователи из Cleveland Clinic обнаружили, что при герпесной инфекции эти элементы активируются и нарушают генные процессы, связанные с болезнью Альцгеймера. Именно в таких участках накапливаются тау-белки и возникает воспаление.

Эти данные не доказывают, что герпес вызывает болезнь напрямую. Но они указывают на механизмы, которые могут связывать хроническую инфекцию с нарушениями в работе мозга, особенно в пожилом возрасте.

Может ли противовирусное лечение снизить риск

Несколько исследований показали, что приём препаратов против герпеса может снижать вероятность развития болезни Альцгеймера. В первую очередь речь идёт об ацикловире и валацикловире. Их обычно назначают при обострении ВПГ.

В исследовании, опубликованном в BMJ Open, учёные проанализировали данные о пациентах с герпесной инфекцией. Оказалось, что среди тех, кто после диагноза ВПГ-1 получал противовирусную терапию, болезнь Альцгеймера развивалась реже. Разница составляла 17% по сравнению с теми, кто не лечился.

© Freepik

Похожие результаты получили в Cleveland Clinic. Специалисты изучали, как препараты от герпеса влияют на клетки мозга в лабораторных условиях. Они обнаружили: лекарства не только подавляют вирус, но и уменьшают воспаление, связанное с болезнью Альцгеймера. У пациентов, принимавших эти препараты, также реже встречался диагноз «деменция».

Хотя пока это не доказательство причинно-следственной связи, такие данные открывают возможность использовать противовирусную терапию как одно из направлений профилактики. Авторы подчёркивают, что нужны новые клинические испытания, чтобы точно оценить эффективность такого подхода.

Главное

Болезнь Альцгеймера — сложное заболевание с множеством факторов. Новые исследования показывают, что вирус простого герпеса 1-го и 2-го типа может повышать риск её развития, особенно в пожилом возрасте. Учёные связывают это с воспалительными процессами в мозге и накоплением белков, участвующих в повреждении нейронов. Некоторые данные указывают, что противовирусные препараты могут снижать вероятность деменции, но пока рано говорить о чёткой связи. Нужны новые клинические исследования, чтобы подтвердить, насколько герпес влияет на мозг и можно ли использовать лечение как способ профилактики.

