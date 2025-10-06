Секрет иммунной системы раскрыт: за что дали Нобелевку по медицине в 2025 году

Ассамблея Каролинского университета объявила лауреатов Нобелевской премии по медицине 2025 года. Победителями стали Мэри Э. Бранкоу, Фредерик Дж. Рамсделл и Шимон Сакагути — за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности.

Их работы объясняют, как иммунная система сама себя контролирует, чтобы не атаковать здоровые ткани. Первое открытие Шимон Сакагути из Университета Осаки (Япония) сделал ещё в 1995 году. Он доказал, что иммунная система устроена сложнее, чем считалось, и открыл ранее неизвестный класс иммунных клеток, которые защищают организм от аутоиммунных заболеваний, — регуляторные Т-клетки.

В 2001 год Мэри Бранкоу из Принстонского университета и Фред Рамсделл из Калифорнийского университета обнаружили у мышей мутацию в гене Foxp3. Она объясняла, почему одни особи уязвимы перед аутоиммунными заболеваниями, а другие нет.

Два года спустя Шимон Сакагути смог связать эти открытия воедино и доказать, что ген Foxp3 управляет развитием регуляторных Т-клеток, которые он открыл ранее.

Почему это важно

Новые данные о периферической толерантности и работе иммунитета положили начало разработке новых методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. На сегодняшний день полностью вылечить, например, красную волчанку или ревматоидный артрит нельзя. Можно добиться только ремиссии за счёт подавления иммунитета, что несёт определённые риски. Работы новоиспечённых нобелевских лауреатов открывают новые направления для лечения аутоиммунных заболеваний.

Также эти данные могут повысить эффективность трансплантационной хирургии. Отторжение донорских органов иммунитетом — основная проблема этой области медицины. Если удастся её решить, можно будет спасти миллионы жизней.

Кто выбрал победителей

Лауреатов Нобелевской премии выбирают из шести областей: физика, химия, медицина, экономические науки, литература и премия мира (за вклад в укрепление мира). В каждой номинации есть ответственный орган. Премию в области медицины и физиологии присуждает Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме, в которую входят 50 профессоров.

Выдвигать претендентов могут её члены, а также учёные Королевской шведской академии наук, лауреаты премии прошлых лет, профессора медицинских факультетов других университетов и авторитетные учёные (по согласованию с ассамблеей). Самовыдвижение на премию невозможно.

Отобрав заявки, комитет приглашает независимых экспертов для оценки работ. Изучив их отчёты, ассамблея большинством голосов выбирает победителя. Претенденты на премию держатся в секрете 50 лет. Поэтому широкая публика не знает, какие ещё работы были номинированы.

