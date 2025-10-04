Найдена неожиданная польза пения

Эксперты также рассказали, почему важно отказаться от ультрапереработанной еды и почему у супругов здоровье крепче, чем у холостяков.

© Andrii Iemelyanenko/iStock.com

Учёные обратили внимание на простой способ поправить здоровье

Исследователи из Университета Мичигана (США) проанализировали данные более 2000 американцев 50–80 лет. Выяснилось, что у каждого восьмого американца старше 50 лет есть зависимость от ультрапереработанных продуктов. У женщин этот показатель выше, чем у мужчин, и достигает 21%. Для сравнения: зависимость от алкоголя есть у 1,5%, а от табака — у 4% участников. Работа опубликована в журнале Addiction.

Ультрапереработанные продукты содержат много рафинированных углеводов и жиров, а также добавки: усилители вкуса, красители, консерванты и прочее. Такая еда активирует системы вознаграждения мозга куда сильнее, чем натуральная еда.

Авторы отмечают, что поколение, родившееся в 1960–70-е годы, стало первым, кто вырос в условиях массового распространения ультрапереработанной пищи. Именно эти привычки питания в зрелом возрасте обернулись повышенным риском ожирения, депрессии и болезней сердца. Исследователи напоминают, что отказ от ультрапереработанной еды — надёжный способ избежать многих проблем со здоровьем.

Составить здоровый рацион проще, чем кажется. Достаточно есть свежие овощи и фрукты, которые можно заказать с доставкой на дом.

Ожирение, инфаркт и депрессия: чем ещё опасны ультрапереработанные продукты

Пение облегчает жизнь пациентам с болезнями лёгких

К такому выводу пришли учёные из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия), представив результаты клинического исследования на Конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме.

В исследовании SINFONIA принял участие 101 человек:

Часть пациентов посещала 90-минутные онлайн-занятия по пению раз в неделю на протяжении 12 недель.

по пению раз в неделю на протяжении Часть получала стандартную терапию (ингаляторы, антифибротические препараты, отказ от курения).

Через три месяца у участников «певческой» группы показатели качества жизни по шкале SF-36 (специальный опросник) оказались выше на 7,4 балла по сравнению с контрольной группой. Пациенты отмечали меньше физических ограничений, связанных с основным заболеванием.

Авторы исследования отмечают, что пение помогает контролировать дыхание, а также улучшает настроение пациентов. Это может стать подспорьем в основной терапии лёгочных заболеваний.

У людей в браке здоровье лучше, чем у холостяков

Учёные из США и Сингапура выяснили, что у женатых и замужних людей показатели здоровья выше, чем у тех, кто никогда не состоял в браке. Работа опубликована в Journal of Social and Personal Relationships.

Учёные проанализировали данные более 5000 добровольцев из США и Японии. Оказалось, что одинокие участники исследования чаще жаловались на плохое самочувствие и были меньше удовлетворены жизнью.

© prostooleh/Freepik

Авторы отмечают, что одинокие люди до сих пор ощущают давление со стороны близких. Это ухудшает психическое и физическое здоровье, а также снижает удовлетворённость жизнью. Примечательно, что учёные анализировали данные только официальных браков. Дело в том, что сожительство без регистрации в Японии до сих пор воспринимается неоднозначно, поэтому эти случаи не рассматривали.

Семейные узы могут защитить от рака

Учёные создали молекулярного «троянского коня», уничтожающего опухоль

Исследователи из Онкологического центра Калифорнийского университета в Дэвисе разработали новый подход к лечению опухолей. Суть экспериментальной терапии — в заражении опухолевых клеток безвредными для организма вирусами, несущими в себе уничтожающие опухолевые клетки молекулы. Исследование опубликовано в Molecular Therapy Oncology.

Эксперименты проводили на мышах с саркомой Капоши (разновидность рака кожи). Учёные заражали животных безвредным аденовирусом, который доставляет в заражённые клетки генетического «троянского коня». Попав внутрь, он активирует фермент, который превращает противовирусное средство ганцикловир в токсичное для опухолевых клеток соединение. В результате опухолевые клетки погибают, а здоровые остаются невредимыми.

По словам исследователей, такое лечение может быть полезным для людей с ВИЧ/СПИД, у которых саркома Капоши встречается довольно часто. Кроме того, эту стратегию можно использовать и в отношении других опухолей.

© Freepik

Предложена профилактика мочекаменной болезни

Китайские учёные выяснили, что люди, работающие посменно, на 15% чаще сталкиваются с камнями в почках. Особенно высокий риск отмечен у молодых сотрудников и у тех, чья работа связана с низкой физической нагрузкой. Результаты опубликованы в Mayo Clinic Proceedings.

Анализ данных более 220 тысяч участников UK Biobank показал, что ночные смены и нерегулярный график нарушают циркадные ритмы, гормональный фон и обмен веществ. В свою очередь это влияет и на водно-солевой обмен — ключевой фактор образования камней. Дополнительными факторами также оказались вредные привычки, такие как курение, и лишний вес. У таких работников они также встречаются чаще.

Интересно, что при длительном стаже работы в сменном режиме риск образования камней несколько снижался. Объяснить это учёные пока не могут, но предполагают, что это может быть связано с адаптацией организма к образу жизни.

4 опасных народных средства, которые не помогут от камней в почках

Главное

Учёные выяснили, что отказ от ультрапереработанных продуктов снижает риск хронических болезней. Другие работы показали, что пение помогает при болезнях лёгких, а у состоящих в браке мужчин и женщин в среднем более крепкое здоровье, чем у одиноких сверстников.

Учёные также сообщили о создании молекулярного «троянского коня», который избирательно уничтожает опухолевые клетки, и о том, что отказ от сменного графика работы снижает риск образования камней в почках.

Важные исследования