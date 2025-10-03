Семейные узы могут защитить от рака

Учёные из Медицинского университета Нинся в Китае пришли к выводу, что у одиноких людей чаще случаются онкологические заболевания. Результаты популяционного наблюдательного исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

© Jana Murr/iStock.com

Авторы изучили медицинские карты 430 тысяч человек. В течение 14 лет у 45 тысяч из них обнаружили рак. Анализ показал: у одиноких пациентов вероятность некоторых видов злокачественных опухолей была выше, чем у тех, кто поддерживал социальные связи. Например, риск рака губы, полости рта и глотки в группе изолированных пациентов был выше на 32%, риск рака органов пищеварения — на 10%, органов дыхания и грудной клетки — на 17%, молочной железы — на 11%, женских половых органов и мочевыводящих путей — на 31%. Была замечена и другая закономерность. У пациентов, которые жаловались на одиночество, был снижен риск рака кожи (на 24%) и рака мягких тканей (на 20%)

Ранее учёные заявляли, что у одиноких пациентов с раком риск летального исхода выше, чем у тех, кто живёт с партнёром. Самая большая разница в 43% была замечена в возрастной группе от 45 до 64 лет. Причём у мужчин эта связь была сильнее. Как именно связаны онкологические заболевания и социальная изоляция, учёные пока объяснить не могут.

Одиночество можно считать фактором риска не только рака. Вероятность развития болезни Альцгеймера и других типов деменции у одиноких стариков тоже выше. Исследования показывают: активные социальные связи в среднем и пожилом возрасте снижают риск когнитивных нарушений на 30–50%. Для профилактики подходит любая коммуникация: разговоры с супругом, звонки родственникам, переписка с друзьями в мессенджерах или общение в социальных сетях.

