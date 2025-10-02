Учёные выяснили, можно ли бросить курить онлайн

Сотрудники Сычуаньского университета в Китае выяснили, как работают интерактивные методы борьбы с вредной привычкой. Они проанализировали, сколько людей отказываются от курения с помощью сайтов, мобильных приложений, групповых чатов и прочих каналов связи, и назвали самые эффективные средства.

Оказалось, что результаты зависят от возраста. В группе молодых курильщиков до 40 лет лучше работает персонализированная терапия. Шансы бросить с помощью мобильных приложений возрастали на 110%, с помощью СМС-сообщений — на 54%, телефонных звонков — на 56%.

После 40 лет эффективнее оказались телефонные звонки и СМС. Вероятность отказаться от сигарет после них была выше на 83% и 89% соответственно. При этом для обеих групп лучшим вариантом были многокомпонентные программы, которые включали в себя разные методы.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Human Behavior, подчеркнули, что лучше всего работали краткосрочные методы, которые длились меньше 3 месяцев. Чем дольше продолжались попытки бросить, тем хуже был результат.

Исследователи полагают, что эти данные помогут улучшить существующие программы по борьбе с курением. ВОЗ считает табачную эпидемию одной из самых серьёзных угроз здоровью за всю историю человечества. Считается, что одна выкуренная сигарета отнимает примерно 15 минут жизни. Ежегодно из-за этой привычки погибает больше 7 млн человек.

Хотя последствия никотиновой зависимости зачастую обратимы, на это нужно время. Чтобы уровень кислорода в крови вернулся в норму, нужно от 24 часов до нескольких дней, чтобы ушли кашель и одышка — от 1 месяца до года. Риск сердечного приступа значительно снижается через 1–2 года после отказа от курения, а риск рака — через 5–10 лет.

Большинство курильщиков хотят бросить, но для этого им нужна помощь. Краткие советы медицинских работников могут повысить вероятность отказа от сигарет до 30%, а подробные рекомендации — до 80%. Онлайн-курсы по отказу от курения и групповые чаты поддержки доступны и в России. Для тех, кто бросает курить и сталкивается с сиюминутным желанием, есть несколько советов: