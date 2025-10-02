Это не почки: 6 причин синяков под глазами и как от них избавиться

Синяки и мешки под глазами — частая причина тревоги. Их связывают с болезнями почек, хотя чаще всего это следствие усталости, возраста, наследственности или образа жизни. Разобрались, когда это косметическая особенность, а когда сигнал, что стоит проверить здоровье.

Почему появляются

По данным Cleveland Clinic, тёмные круги и лёгкая отёчность под глазами чаще всего связаны не с болезнью, а с сочетанием факторов:

Возраст. С годами кожа истончается, уровень коллагена снижается, из-за чего сосуды и жировые пакеты под глазами становятся заметнее. Это создаёт впечатление синяков.

С годами кожа истончается, уровень коллагена снижается, из-за чего сосуды и жировые пакеты под глазами становятся заметнее. Это создаёт впечатление синяков. Недостаток сна и усталость. Кожа выглядит бледнее, сосуды сильнее просвечивают, а задержка жидкости вызывает припухлость.

Кожа выглядит бледнее, сосуды сильнее просвечивают, а задержка жидкости вызывает припухлость. Генетика. У части людей тёмные круги появляются ещё в детстве и могут усиливаться или ослабевать с возрастом.

У части людей тёмные круги появляются ещё в детстве и могут усиливаться или ослабевать с возрастом. Аллергия и раздражение кожи. Зуд, трение глаз и воспаление делают сосуды более заметными, а кожа темнеет.

Зуд, трение глаз и воспаление делают сосуды более заметными, а кожа темнеет. Анемия. Дефицит железа делает кожу бледнее, и под глазами проступают тёмные тени. В исследованиях у пациентов с анемией после лечения исчезали и тёмные круги.

Дефицит железа делает кожу бледнее, и под глазами проступают тёмные тени. В исследованиях у пациентов с анемией после лечения исчезали и тёмные круги. Образ жизни. Курение, алкоголь, обезвоживание, избыток солнца и работа за экраном усиливают проблему.

Мешки под глазами и почки: есть ли связь

Врачи Mayo Clinic отмечают, что мешки под глазами — почти всегда косметическая особенность. Причина — возрастные изменения тканей, задержка жидкости после солёной еды или недосып. В редких случаях отёчность может быть связана с заболеваниями, в том числе болезнями почек, но тогда отёки не ограничиваются только областью вокруг глаз.

National Kidney Foundation подчёркивает: при хронической болезни почек или почечной недостаточности у людей чаще возникают сухость глаз, ретинопатия, глаукома или нарушения зрения. Отёки возможны, но они обычно более выражены — появляются на ногах, руках или по всему лицу. Одни лишь синяки или мешки под глазами нельзя считать надёжным признаком патологии почек.

Когда стоит насторожиться

Тёмные круги и мешки под глазами сами по себе не повод для тревоги. Есть признаки, которые указывают, что нужно обратиться к врачу:

отёк появился резко и не проходит дольше недели;

изменения выражены только с одной стороны;

вместе с отёчностью появляются жалобы на зрение: мушки, двоение, туман;

мушки, двоение, туман; есть дополнительные симптомы: сильная слабость, одышка, скачки давления, кровь или пена в моче.

В таких случаях лучше обсудить проблему с терапевтом. При необходимости он направит к офтальмологу, нефрологу или другому специалисту.

Что помогает уменьшить тёмные круги и отёчность

Домашние меры

Приложите к области глаз что-то холодное: влажную ткань, охлаждённую ложку или пакет замороженных овощей в полотенце.

влажную ткань, охлаждённую ложку или пакет замороженных овощей в полотенце. Спите не меньше семи часов и старайтесь ложиться в одно и то же время.

и старайтесь ложиться в одно и то же время. Спите с приподнятой головой, чтобы уменьшить застой жидкости под глазами.

чтобы уменьшить застой жидкости под глазами. Пейте достаточно воды, ограничьте соль и алкоголь.

и алкоголь. Бросьте курить, так как это ускоряет старение кожи и усиливает пигментацию.

так как это ускоряет старение кожи и усиливает пигментацию. Используйте солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от потемнения.

чтобы защитить кожу от потемнения. Ухаживайте за кожей: подойдут кремы с витамином С, ретиноидами, койевой кислотой.

Медицинские процедуры

Если домашние средства не дают эффекта, дерматолог может предложить:

лазерную терапию или химический пилинг для осветления кожи;

инъекционные филлеры для коррекции впадин под глазами;

процедуры с плазмой, стимулирующие рост коллагена;

хирургическую блефаропластику, если мешки связаны с избытком кожи или жира.

Важно: все инвазивные методы нужны только по желанию пациента. С медицинской точки зрения тёмные круги и мешки под глазами не требуют лечения, если их не сопровождают другие симптомы.

Главное

Синяки и мешки под глазами встречаются у многих людей и чаще всего связаны с безопасными причинами: возрастными изменениями кожи, недостатком сна, наследственностью, аллергией или образом жизни. Болезни почек действительно могут сопровождаться отёками, но тогда они затрагивают не только зону под глазами и почти всегда идут вместе с другими симптомами: изменениями давления, одышкой, нарушениями зрения или проблемами с мочеиспусканием. Если круги под глазами появились внезапно, усиливаются или сопровождаются другими жалобами, стоит обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях речь идёт о косметической особенности, которую можно смягчить простыми мерами: полноценным сном, отказом от курения и алкоголя, защитой кожи от солнца, холодными компрессами и средствами для ухода за кожей. Медицинские процедуры нужны только по желанию, если хочется скорректировать внешний вид.

