Это не почки: 6 причин синяков под глазами и как от них избавиться

Что скрывают мешки и синяки под глазами: недосып или проблемы со здоровьем
Синяки и мешки под глазами — частая причина тревоги. Их связывают с болезнями почек, хотя чаще всего это следствие усталости, возраста, наследственности или образа жизни. Разобрались, когда это косметическая особенность, а когда сигнал, что стоит проверить здоровье.
Почему появляются
По данным Cleveland Clinic, тёмные круги и лёгкая отёчность под глазами чаще всего связаны не с болезнью, а с сочетанием факторов:
- Возраст. С годами кожа истончается, уровень коллагена снижается, из-за чего сосуды и жировые пакеты под глазами становятся заметнее. Это создаёт впечатление синяков.
- Недостаток сна и усталость. Кожа выглядит бледнее, сосуды сильнее просвечивают, а задержка жидкости вызывает припухлость.
- Генетика. У части людей тёмные круги появляются ещё в детстве и могут усиливаться или ослабевать с возрастом.
- Аллергия и раздражение кожи. Зуд, трение глаз и воспаление делают сосуды более заметными, а кожа темнеет.
- Анемия. Дефицит железа делает кожу бледнее, и под глазами проступают тёмные тени. В исследованиях у пациентов с анемией после лечения исчезали и тёмные круги.
- Образ жизни. Курение, алкоголь, обезвоживание, избыток солнца и работа за экраном усиливают проблему.
Мешки под глазами и почки: есть ли связь
Врачи Mayo Clinic отмечают, что мешки под глазами — почти всегда косметическая особенность. Причина — возрастные изменения тканей, задержка жидкости после солёной еды или недосып. В редких случаях отёчность может быть связана с заболеваниями, в том числе болезнями почек, но тогда отёки не ограничиваются только областью вокруг глаз.
National Kidney Foundation подчёркивает: при хронической болезни почек или почечной недостаточности у людей чаще возникают сухость глаз, ретинопатия, глаукома или нарушения зрения. Отёки возможны, но они обычно более выражены — появляются на ногах, руках или по всему лицу. Одни лишь синяки или мешки под глазами нельзя считать надёжным признаком патологии почек.
Когда стоит насторожиться
Тёмные круги и мешки под глазами сами по себе не повод для тревоги. Есть признаки, которые указывают, что нужно обратиться к врачу:
- отёк появился резко и не проходит дольше недели;
- изменения выражены только с одной стороны;
- вместе с отёчностью появляются жалобы на зрение: мушки, двоение, туман;
- есть дополнительные симптомы: сильная слабость, одышка, скачки давления, кровь или пена в моче.
В таких случаях лучше обсудить проблему с терапевтом. При необходимости он направит к офтальмологу, нефрологу или другому специалисту.
Что помогает уменьшить тёмные круги и отёчность
Домашние меры
- Приложите к области глаз что-то холодное: влажную ткань, охлаждённую ложку или пакет замороженных овощей в полотенце.
- Спите не меньше семи часов и старайтесь ложиться в одно и то же время.
- Спите с приподнятой головой, чтобы уменьшить застой жидкости под глазами.
- Пейте достаточно воды, ограничьте соль и алкоголь.
- Бросьте курить, так как это ускоряет старение кожи и усиливает пигментацию.
- Используйте солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от потемнения.
- Ухаживайте за кожей: подойдут кремы с витамином С, ретиноидами, койевой кислотой.
Медицинские процедуры
Если домашние средства не дают эффекта, дерматолог может предложить:
- лазерную терапию или химический пилинг для осветления кожи;
- инъекционные филлеры для коррекции впадин под глазами;
- процедуры с плазмой, стимулирующие рост коллагена;
- хирургическую блефаропластику, если мешки связаны с избытком кожи или жира.
Важно: все инвазивные методы нужны только по желанию пациента. С медицинской точки зрения тёмные круги и мешки под глазами не требуют лечения, если их не сопровождают другие симптомы.
Главное
Синяки и мешки под глазами встречаются у многих людей и чаще всего связаны с безопасными причинами: возрастными изменениями кожи, недостатком сна, наследственностью, аллергией или образом жизни. Болезни почек действительно могут сопровождаться отёками, но тогда они затрагивают не только зону под глазами и почти всегда идут вместе с другими симптомами: изменениями давления, одышкой, нарушениями зрения или проблемами с мочеиспусканием. Если круги под глазами появились внезапно, усиливаются или сопровождаются другими жалобами, стоит обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях речь идёт о косметической особенности, которую можно смягчить простыми мерами: полноценным сном, отказом от курения и алкоголя, защитой кожи от солнца, холодными компрессами и средствами для ухода за кожей. Медицинские процедуры нужны только по желанию, если хочется скорректировать внешний вид.