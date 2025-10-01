Врач рассказал, чем вам поможет аппликатор Кузнецова

Аппликатор Кузнецова, акупунктура и гвоздестояние обещают снять боль, улучшить сон и даже укрепить иммунитет. Врач физической и реабилитационной медицины Альберт Едзиев рассказал «Рамблеру», как на самом деле работают такие методы.

«В основе этих методов лежит общий принцип — стимуляция определённых областей на теле. При контакте с иглами или шипами активируются нервные окончания, что вызывает локальную реакцию. Одновременно запускается цепь рефлекторных процессов: мозг, получив сигналы о болевом воздействии, отвечает выбросом естественных опиоидов и активацией парасимпатической нервной системы. Именно поэтому такие методы могут облегчать боль и расслаблять мышцы. Но все их можно рассматривать только как дополнение к основному лечению». Альберт Едзиев врач физической и реабилитационной медицины, мануальный терапевт

Акупрессурные коврики (аппликатор Кузнецова и аналоги)

Это плотная подложка (чаще всего тканевая или поролоновая), на которой закреплены небольшие пластиковые шипы или конусы. Эти элементы не прокалывают кожу. Человек ложится, садится или становится на коврик голой кожей или в тонкой одежде, позволяя весу тела равномерно распределить давление шипов.

Механизм действия в том, что в ответ на интенсивное раздражение расширяются кровеносные сосуды, из-за чего усиливается приток крови к области контакта, это ощущается как тепло и покалывание.

Считается, что воздействие коврика может «отвлекать» нервную систему от хронической боли, запуская рефлекторные процессы. Лёгкое болевое воздействие высвобождает дополнительные эндорфины, которые вызывают ощущение расслабления.

Научные данные об акупрессурных ковриках пока ограниченны, но отмечаются потенциальные положительные эффекты, особенно в плане субъективного самочувствия:

Использование ковриков способствует снижению мышечного напряжения и общему расслаблению.

и общему расслаблению. Некоторые исследования показывают, что использование коврика как дополнение к стандартной программе реабилитации (например, при хронической боли в пояснице) может дать лучшие результаты по сравнению с одной только реабилитацией.

Иглоукалывание (акупунктура)

Иглоукалывание — один из древнейших методов традиционной китайской медицины. В последние десятилетия акупунктуру всё чаще используют как дополнение к основному лечению. Её применяют для облегчения боли, лечения некоторых хронических заболеваний, коррекции психоэмоционального состояния и в реабилитации.

Считается, что введение игл в акупунктурные точки стимулирует периферические нервные волокна. Нервные импульсы, попадая в центральную нервную систему, могут блокировать передачу болевых сигналов от поражённых органов (так называемая теория воротного контроля боли). Активация центральной нервной системы и высвобождение биологически активных веществ (гормонов и нейромедиаторов) оказывают влияние на восприятие боли и снижают её интенсивность.

Некоторые исследования показывают её эффективность:

Акупунктура может быть эффективна в облегчении разных видов хронической боли, включая боль в пояснице, шее, боль при остеоартрите и боль в плече.

разных видов включая боль в пояснице, шее, боль при остеоартрите и боль в плече. Есть небольшой либо умеренный эффек т для профилактики и лечения мигрен и и хронических головных болей напряжения.

т для профилактики и и и хронических головных болей напряжения. Есть данные о потенциальной пользе при нарушениях сна.

Однако в клинических исследованиях часто используются разные протоколы (количество сеансов, выбор точек), что затрудняет сравнение результатов. Влияние эффекта плацебо в акупунктуре остаётся предметом дискуссий.

Гвоздестояние

Практика пришла из Индии и известна как часть образа жизни садху — это йоги и аскеты, которые отказываются от мирской жизни и посвящают себя духовному развитию. Стояние на гвоздях было одной из форм самоконтроля и дисциплины, чтобы преодолеть физическое страдание и достичь более высокого уровня медитации и духовного понимания.

Современное применение связано с принципами рефлексотерапии, поскольку на стопах расположено множество нервных окончаний, стимуляция которых, как считается, влияет на весь организм.

Научных доказательств пользы для здоровья практически нет. Эффект скорее психологический, но с некоторой физиологической основой. Его можно объяснить мощным плацебо-эффектом и изменением биохимии мозга (выбросом эндорфинов, снижением кортизола).

Главное

Иглоукалывание, коврики с шипами и стояние на гвоздях действуют на нервные окончания и запускают рефлекторные процессы, способные облегчать боль и запускать расслабление, но все их можно рассматривать как дополнение к основному лечению. Акупрессурные коврики улучшают кровоток в зоне воздействия, снижают мышечное напряжение и субъективно улучшают самочувствие, однако научные данные ограниченны. Иглоукалывание (акупунктура) может облегчить хроническую боль, мигрень, бессонницу и улучшить психоэмоциональное состояние, но результаты зависят от протокола и эффекта плацебо. Гвоздестояние практически не имеет научного подтверждения пользы для здоровья. Его эффект в основном психологический, частично объясняется выбросом эндорфинов и снижением кортизола. Все методы безопасны при контролируемом использовании, но не заменяют медицинское лечение.

